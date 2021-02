Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85c1bb9a-b195-4db8-ad80-c70d77f23368","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy fontos telefonbeszélgetés előkerülése felkavarta az órákon át tartó záróvitát.","shortLead":"Egy fontos telefonbeszélgetés előkerülése felkavarta az órákon át tartó záróvitát.","id":"20210213_trumpimpeachment","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85c1bb9a-b195-4db8-ad80-c70d77f23368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eaeec6f-ba75-406b-90d4-20635d46c2ab","keywords":null,"link":"/vilag/20210213_trumpimpeachment","timestamp":"2021. február. 13. 21:56","title":"Megúszta az impeachmentet Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e95a52a-336f-4081-acc4-7e373d6d0ecc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem bírtak magukkal a lengyelek, miután végre kicsit kiszabadulhattak.","shortLead":"Nem bírtak magukkal a lengyelek, miután végre kicsit kiszabadulhattak.","id":"20210215_Verekedesekbe_torkollt_a_korlatozasok_enyhitese_Lengyelorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e95a52a-336f-4081-acc4-7e373d6d0ecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b55594f-8462-478a-961e-151ebb614fc7","keywords":null,"link":"/elet/20210215_Verekedesekbe_torkollt_a_korlatozasok_enyhitese_Lengyelorszagban","timestamp":"2021. február. 15. 09:24","title":"Verekedésekbe torkollt a korlátozások enyhítése Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kihúzták a 6. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a számokat.","shortLead":"Kihúzták a 6. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a számokat.","id":"20210214_Volt_telitalalatos_a_hatos_lotton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf4c7b3-0d31-4309-8366-987253dcee3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210214_Volt_telitalalatos_a_hatos_lotton","timestamp":"2021. február. 14. 16:44","title":"Volt telitalálatos a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5c389f-b18a-4610-beab-df8603821fba","c_author":"Dobozi István","category":"360","description":"Trumpnak Amerika volt az első - az új elnök sem mond mást, csak udvariasabban.","shortLead":"Trumpnak Amerika volt az első - az új elnök sem mond mást, csak udvariasabban.","id":"20210214_Protekcionista_lesze_Biden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d5c389f-b18a-4610-beab-df8603821fba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6294a2-c983-41c7-9d73-6f2b5562095e","keywords":null,"link":"/360/20210214_Protekcionista_lesze_Biden","timestamp":"2021. február. 14. 12:00","title":"Dobozi István: Protekcionista lesz-e Biden?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc427c6-a558-4a91-afe0-0d3da82944ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vasárnaptól csak előzetes regisztrációval és két negatív teszttel léphetnek be német állampolgárok Csehországból.","shortLead":"Vasárnaptól csak előzetes regisztrációval és két negatív teszttel léphetnek be német állampolgárok Csehországból.","id":"20210214_Beutazasi_tilalom_lepett_eletbe_Csehorszagbol_Nemetorszagba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cc427c6-a558-4a91-afe0-0d3da82944ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb3455ab-580e-4f00-8a87-f61e5488178e","keywords":null,"link":"/vilag/20210214_Beutazasi_tilalom_lepett_eletbe_Csehorszagbol_Nemetorszagba","timestamp":"2021. február. 14. 16:10","title":"Beutazási tilalom lépett életbe Csehországból Németországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök segítségével 5 perc alatt eljutott a kislány a kórházba - írja a police.hu.","shortLead":"A rendőrök segítségével 5 perc alatt eljutott a kislány a kórházba - írja a police.hu.","id":"20210213_Beverte_a_fejet_egy_kislany_a_rendorok_segitettek_az_apukanak_atjutni_a_dugon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfeef9e4-9ea1-4c00-9b51-d5176afbe08a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210213_Beverte_a_fejet_egy_kislany_a_rendorok_segitettek_az_apukanak_atjutni_a_dugon","timestamp":"2021. február. 13. 17:14","title":"Beverte a fejét egy kislány, a rendőrök segítettek az apukának átjutni a dugón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35dc3d20-e34b-4768-8f50-4aeb6ee71e42","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Számos kampány indul a fejlődő világ munkásnyúzó üzemeiben gyártott termékek bojkottálására. A közgazdászok azonban rámutatnak, hogy - bár a munkakörülmények nyugati szemmel valóban gyalázatosak - ezek az állások fontos szerepet játszanak az alacsony jövedelmű országok gazdasági fejlődésében. Tiltakozó kampányokkal azonban igenis változtathatunk a cégek hozzáállásán.","shortLead":"Számos kampány indul a fejlődő világ munkásnyúzó üzemeiben gyártott termékek bojkottálására. A közgazdászok azonban...","id":"20210214_Bojkottaljuke_a_munkasnyuzo_uzemekben_gyartott_termekeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35dc3d20-e34b-4768-8f50-4aeb6ee71e42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb6c44f-d850-404d-884d-b967f4d3ea29","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210214_Bojkottaljuke_a_munkasnyuzo_uzemekben_gyartott_termekeket","timestamp":"2021. február. 14. 19:16","title":"Bojkottáljuk-e a munkásnyúzó üzemekben gyártott termékeket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c11c7f-84f3-4303-b99a-00e548ded3d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Netflix is bejelentkezett egy Britney-filmmel.","shortLead":"A Netflix is bejelentkezett egy Britney-filmmel.","id":"20210215_Britney_Spears_eleterol_mar_a_masodik_dokumentumfilm_keszul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24c11c7f-84f3-4303-b99a-00e548ded3d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f86b1e-3c0d-4616-9bd4-08440b2f4d17","keywords":null,"link":"/elet/20210215_Britney_Spears_eleterol_mar_a_masodik_dokumentumfilm_keszul","timestamp":"2021. február. 15. 10:41","title":"Britney Spears életéről már a második dokumentumfilm készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]