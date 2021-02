Donald Trump volt stratégiai tanácsadója meg volt győződve arról, hogy a volt elnök a demencia korai stádiumában volt, és titokban kampányolt azért, hogy a 25. alkotmánykiegészítés alapján eltávolítsák őt a hivatalából. Ezt állítja a Steve Bannonnal folytatott beszélgetéseire hivatkozva a veterán TV-producer Ira Rosen, aki egy most megjelenő memoárban (Ticking Clock: Behind the Scenes at 60 Minutes) írta meg a CBS-nél eltöltött éveit.

„Steve sokat beszélt, sokat pletykálkodott” – mondta Bannonról a producer. Állítása szerint a Trump-adminisztráció első szakaszában egyfajta terapeutája lett a tanácsadónak, aki rengeteg történetet megosztott vele.

Bannon a szélsőjobboldali Breitbart News vezetői székéből lett Trump kampányfőnöke 2016-ban, majd stratégiai tanácsadója egészen 2017 augusztusáig, amikor a volt elnök kirúgta. A 2020-as elnökválasztás alatt ismét megjelent Trump környékén, aki a veresége után kegyelemben részesítette a csalással vádolt Bannont.

Ira Rosen szerint Bannon hitt abban, hogy Trump elmozdítható a 25. alkotmánykiegészítés értelmében, amelynek alapján a kabinet többségi szavazatával alkalmatlannak minősítheti az elnököt. Ez végül nem történt meg, Trump ellen kétszer is impeachment eljárás indult, de másodszor is felmentették.

Ira Rosen azt állítja, hogy Trump sok frusztrációt okozott Bannonnak, aki titokban abban is hitt, hogy belőle lehet elnök. Arra a kérdésre, hogy Bannon állításaiban mennyi volt a hírérték, és mennyi volt a próbálkozás, hogy felhívja magára a figyelmet, Rosen azt mondta: pont ezért volt olyan trükkös kezelni Bannont, mert nagyon sok minden csak arról szólt, hogy figyeljenek rá.

