[{"available":true,"c_guid":"fcce14ec-3662-4a2d-bb89-d41bdb1b09ff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadást magára vállaló csoport állítja, az Egyesült Államok megszállása miatt követték el a merényletet. ","shortLead":"A támadást magára vállaló csoport állítja, az Egyesült Államok megszállása miatt követték el a merényletet. ","id":"20210216_raketatamadas_irak_amerikai_tamaszpont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcce14ec-3662-4a2d-bb89-d41bdb1b09ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c312b9c-d4c4-4210-b512-8f8189f2efd1","keywords":null,"link":"/vilag/20210216_raketatamadas_irak_amerikai_tamaszpont","timestamp":"2021. február. 16. 06:38","title":"Rakétatámadás ért egy amerikai támaszpontot Irakban, halálos áldozata is van a merényletnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bed46af-a60e-479b-8e3f-120aae83a456","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A koronavírus-járvány miatt tolták ki a bevásárlóközpont nyitását.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt tolták ki a bevásárlóközpont nyitását.","id":"20210217_etele_plaza_nyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bed46af-a60e-479b-8e3f-120aae83a456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a8c014-3ff8-4087-a598-801734faba60","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210217_etele_plaza_nyitas","timestamp":"2021. február. 17. 09:51","title":"Szeptemberben nyithat Buda legnagyobb plázája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ffa2d23-330c-4438-96ed-420fcb72d333","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az Eiffel tér – vasúti pálya – Ferdinánd-híd – Podmaniczky utca által határolt területen lesz a fejlesztés.

","shortLead":"Az Eiffel tér – vasúti pálya – Ferdinánd-híd – Podmaniczky utca által határolt területen lesz a fejlesztés.

","id":"20210215_A_Nyugati_palyaudvar_mozdonyhangar_a_Nemzeti_Cirkuszmuveszeti_Kozpont_es_az_artistakepzo_Fekete_Peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ffa2d23-330c-4438-96ed-420fcb72d333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e83ebc8d-65f9-4564-9e4f-167f82cfc8f2","keywords":null,"link":"/elet/20210215_A_Nyugati_palyaudvar_mozdonyhangar_a_Nemzeti_Cirkuszmuveszeti_Kozpont_es_az_artistakepzo_Fekete_Peter","timestamp":"2021. február. 15. 11:16","title":"Egy mozdonyhangár lesz az otthona a Nemzeti Cirkuszművészeti Központnak és az artistaképzőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32677aaa-b313-41db-8382-149b0b15b0be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A negyedik szakaszába ért az oltási terv.","shortLead":"A negyedik szakaszába ért az oltási terv.","id":"20210215_operativ_torzs_tajekoztato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32677aaa-b313-41db-8382-149b0b15b0be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34bd6edf-5634-4634-9b35-ebea1de5d461","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_operativ_torzs_tajekoztato","timestamp":"2021. február. 15. 13:14","title":"Operatív törzs: a lakosság 4,7 százalékát sikerült már beoltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec1fbe4-35b8-4af9-b4eb-c7a8fea0612c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A nigériai szakember saját országát is kemény feladat elé állítja a világjárvány.","shortLead":"A nigériai szakember saját országát is kemény feladat elé állítja a világjárvány.","id":"20210216_Uj_WTOfonok_A_gazdag_orszagok_is_veszitenek_ha_visszatartjak_a_vakcinakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eec1fbe4-35b8-4af9-b4eb-c7a8fea0612c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ab0d78-52c9-4b8f-accd-89cf34687390","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210216_Uj_WTOfonok_A_gazdag_orszagok_is_veszitenek_ha_visszatartjak_a_vakcinakat","timestamp":"2021. február. 16. 13:38","title":"Új WTO-főnök: A gazdag országok is veszítenek, ha visszatartják a vakcinákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főorvos szerint nem kell félni sem az orosz, sem a kínai vakcinától, mindkettő hatékony a koronavírus ellen.","shortLead":"A főorvos szerint nem kell félni sem az orosz, sem a kínai vakcinától, mindkettő hatékony a koronavírus ellen.","id":"20210215_Szlavik_Janos_A_harmadik_hullam_elejen_vagyunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed485af-9c88-4f99-9b46-78032e034e99","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_Szlavik_Janos_A_harmadik_hullam_elejen_vagyunk","timestamp":"2021. február. 15. 17:48","title":"Szlávik János: A kínai vakcina biztonságos és hatékony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6e345e-9356-485a-bbf6-61948ed2c31d","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Ha a kormány egyedi döntéssel ítél oda költségvetési támogatást, mindig meg szokta nevezni azt az intézményt vagy szervezetet, amely a pénzt kapja.

","shortLead":"Ha a kormány egyedi döntéssel ítél oda költségvetési támogatást, mindig meg szokta nevezni azt az intézményt vagy...","id":"20210217_komolyzene_kormany_tamogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab6e345e-9356-485a-bbf6-61948ed2c31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"945119b2-07e9-4b70-8c9d-1a6293949288","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210217_komolyzene_kormany_tamogatas","timestamp":"2021. február. 17. 07:28","title":"A kormány támogatja a komolyzenét 9 milliárddal, de nem tudni, kit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44270f49-aa98-45c3-a155-be31d8a7dae2","c_author":"Domány András","category":"360","description":"A legnagyobb kormánypárt, a Jog és Igazságosság elnöke a koalíción belüli ellentétek közepette főleg abban bízhat, hogy az ellenzék gyenge és szétszórt.","shortLead":"A legnagyobb kormánypárt, a Jog és Igazságosság elnöke a koalíción belüli ellentétek közepette főleg abban bízhat...","id":"20210215_Inog_a_lengyel_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44270f49-aa98-45c3-a155-be31d8a7dae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1650ff90-0dd2-4905-a8d4-aaa0ef01d5a1","keywords":null,"link":"/360/20210215_Inog_a_lengyel_kormany","timestamp":"2021. február. 15. 14:00","title":"Önállósodni kezdtek Kaczynski szövetségesei, inog a lengyel kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]