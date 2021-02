Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40422203-39ea-4797-9a8c-6ec13498f4f3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Kádár-korszak egy tespedt időszak volt, de fiatalon optimista voltam, hogy csak az elméletet kellene jól alkalmazni – meséli egy egykori úttörő. Kiderül, hogyan lett valakiből ifivezető, de az is, milyen szerepek voltak a Hóvirág őrsben. A Hóvirág őrs naplója, második rész. ","shortLead":"A Kádár-korszak egy tespedt időszak volt, de fiatalon optimista voltam, hogy csak az elméletet kellene jól alkalmazni –...","id":"20210223_Doku360_A_Hovirag_ors_naploja_masodik_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40422203-39ea-4797-9a8c-6ec13498f4f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7592262-a078-4a73-b883-69665a2dedae","keywords":null,"link":"/360/20210223_Doku360_A_Hovirag_ors_naploja_masodik_resz","timestamp":"2021. február. 23. 19:00","title":"Doku360: Az vonzott gyerekként az úttörővasútban, hogy ott felnőtt lehettem ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05139b7f-8d53-4920-a6ed-c4f77cc29305","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Váradi Piroska osztályvezető szerint az újonnan létrejött csapat nem „fedett nyomozókkal” vagy „beépített ügynökökkel” dolgozik.","shortLead":"Váradi Piroska osztályvezető szerint az újonnan létrejött csapat nem „fedett nyomozókkal” vagy „beépített ügynökökkel”...","id":"20210223_varadi_piroska_halapenz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05139b7f-8d53-4920-a6ed-c4f77cc29305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8184c62-24aa-425d-a37b-57b2257825da","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_varadi_piroska_halapenz","timestamp":"2021. február. 23. 14:36","title":"Nem lépre csalással operál majd a hálapénztilalmat ellenőrző osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c840b053-6a0d-4cd6-8b45-221c28cbd271","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cupertinói cég megelőzte az eddig listavezető Samsungot. A mutatványt úgy érték el, hogy rengeteg iPhone-t adtak el.","shortLead":"A cupertinói cég megelőzte az eddig listavezető Samsungot. A mutatványt úgy érték el, hogy rengeteg iPhone-t adtak el.","id":"20210224_apple_samsung_gartner_mobilgyartok_iphone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c840b053-6a0d-4cd6-8b45-221c28cbd271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b9ff28-6297-4201-8d9a-83cab6707b64","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_apple_samsung_gartner_mobilgyartok_iphone","timestamp":"2021. február. 24. 10:33","title":"Évek után újra az Apple a piacvezető mobilgyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda6991b-1a0a-4355-81ac-d9c01ab8d6a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"4353 koronavírusos beteget ápolnak kórházban.","shortLead":"4353 koronavírusos beteget ápolnak kórházban.","id":"20210224_koronavirus_magyarorszag_adatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eda6991b-1a0a-4355-81ac-d9c01ab8d6a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3189d3f2-6320-4902-b373-430ac8450641","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_koronavirus_magyarorszag_adatok","timestamp":"2021. február. 24. 08:53","title":"Koronavírus: meghalt 102 beteg és 2855 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c50bf464-8ab6-4e8a-92c1-567f8907cb01","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság feljegyzésben figyelmeztette Magyarországot a koronavírusra hivatkozva érvényben tartott korlátozások miatt.","shortLead":"Az Európai Bizottság feljegyzésben figyelmeztette Magyarországot a koronavírusra hivatkozva érvényben tartott...","id":"20210223_eu_tul_szigoru_utazasi_korlatozasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c50bf464-8ab6-4e8a-92c1-567f8907cb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7182468-d783-443c-a277-c10cf52a1328","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210223_eu_tul_szigoru_utazasi_korlatozasok","timestamp":"2021. február. 23. 19:06","title":"Túl szigorú a járvány miatti magyar határzár, kötelezettségszegési eljárást is indíthat miatta az EB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"693cc62d-5c66-4eca-bb80-d322b8177b9e","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Sosem szerettek volna még annyian internetes rádiót hallgatni Magyarországon, mint most, mióta lekapcsolták a Klubrádió hagyományos adását. A műsor hallgatására több lehetőség is van, ezeket gyűjtöttük össze.","shortLead":"Sosem szerettek volna még annyian internetes rádiót hallgatni Magyarországon, mint most, mióta lekapcsolták a Klubrádió...","id":"20210224_klubradio_hallgatas_internetes_radio_fm_transzmitter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=693cc62d-5c66-4eca-bb80-d322b8177b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da479dda-d323-4839-8014-03c92771fb37","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_klubradio_hallgatas_internetes_radio_fm_transzmitter","timestamp":"2021. február. 24. 14:00","title":"Hogyan hallgatható a Klubrádió most, akár az FM 92,9-en is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"babe790f-ce18-4e59-82b9-854a37342b2e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kevés hír tudja annyira berobbantani az üzletet, mint a feloszlásé: miután a Get Luckyt és a One More Time-ot is jegyző duó bejelentette, hogy huszonhárom év után abbahagyják a zenélést, milliók játszották le a dalaikat.","shortLead":"Kevés hír tudja annyira berobbantani az üzletet, mint a feloszlásé: miután a Get Luckyt és a One More Time-ot is jegyző...","id":"20210225_Hirtelen_tobb_millioan_kezdtek_Daft_Punkot_hallgatni_miutan_a_duo_bejelentette_hogy_befejezik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=babe790f-ce18-4e59-82b9-854a37342b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe822ee4-eca6-449d-b712-2ae778ebe61d","keywords":null,"link":"/kultura/20210225_Hirtelen_tobb_millioan_kezdtek_Daft_Punkot_hallgatni_miutan_a_duo_bejelentette_hogy_befejezik","timestamp":"2021. február. 25. 11:29","title":"Hirtelen több millióan kezdtek Daft Punkot hallgatni, miután a duó bejelentette, hogy befejezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter tömören reagált Facebookon arra, hogy a betegek életét jobbá tévő projektet tiltatott le indoklás nélkül.","shortLead":"A miniszter tömören reagált Facebookon arra, hogy a betegek életét jobbá tévő projektet tiltatott le indoklás nélkül.","id":"20210225_kasler_delpesti_centurmkorhaz_arccal_a_koronavirus_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4464b3a6-f113-43a8-906d-d878663e686b","keywords":null,"link":"/itthon/20210225_kasler_delpesti_centurmkorhaz_arccal_a_koronavirus_ellen","timestamp":"2021. február. 25. 10:53","title":"Kásler szerint hazugság, hogy leállíttatta a Dél-pesti Centrumkórház dolgozóinak lefényképezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]