Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"730bfb73-6f8e-42e4-8f61-85baad6ba72f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hivatali visszaélés a gyanú.","shortLead":"Hivatali visszaélés a gyanú.","id":"20210302_fovarosi_busztender_rendorseg_nyomoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=730bfb73-6f8e-42e4-8f61-85baad6ba72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9d66c90-9e43-4d79-a42f-f05e12071b22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_fovarosi_busztender_rendorseg_nyomoz","timestamp":"2021. március. 02. 20:51","title":"Nyomoz a rendőrség a BKV visszavont busztendere miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a141999-e23c-43f2-a2ef-c0b1d98b9de6","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt időszak gyengülése akár elvezethet történelmi mélyponthoz is, de tartósan nem valószínű, hogy ottragad a forint. Nagy erősödésre se számítson ugyanakkor senki, a legvalószínűbb, hogy a 355–365 közötti sávban maradunk az euróval szemben.","shortLead":"Az elmúlt időszak gyengülése akár elvezethet történelmi mélyponthoz is, de tartósan nem valószínű, hogy ottragad...","id":"20210302_forint_arfolyam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a141999-e23c-43f2-a2ef-c0b1d98b9de6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f57a3c-2585-4ed6-9294-62cc4db3cbc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_forint_arfolyam","timestamp":"2021. március. 02. 16:30","title":"Megroggyant a forint, de kell emiatt aggódni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe0d0567-d161-4bab-b765-95a25372d4ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több japán utas is panaszkodott a megalázó eljárás miatt. A múlt héten amerikai diplomatáktól vettek mintát a vitatott módon.","shortLead":"Több japán utas is panaszkodott a megalázó eljárás miatt. A múlt héten amerikai diplomatáktól vettek mintát a vitatott...","id":"20210302_Japan_Kinat_analis_koronavirusteszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe0d0567-d161-4bab-b765-95a25372d4ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8273c48-8746-4d96-9a5d-4221bdecaa01","keywords":null,"link":"/elet/20210302_Japan_Kinat_analis_koronavirusteszt","timestamp":"2021. március. 02. 17:29","title":"Japán azt kéri Kínától, hogy hagyjon fel az anális koronavírustesztekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134ea878-265e-4c79-87e7-48f71c6624be","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Múlt pénteken sem sikerült megállapodniuk a sztrájkolóknak a munkáltatóval, pedig egy hét alatt háromszor is letették a munkát. Most határozatlan időre állhatnak le a gépek.","shortLead":"Múlt pénteken sem sikerült megállapodniuk a sztrájkolóknak a munkáltatóval, pedig egy hét alatt háromszor is letették...","id":"20210301_Ujra_sztrajk_kezdodik_Makon_most_hatarozatlan_idore_szuntetik_be_a_munkat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=134ea878-265e-4c79-87e7-48f71c6624be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0978c1d-8de7-42fb-a7a8-3cb84c538b8b","keywords":null,"link":"/kkv/20210301_Ujra_sztrajk_kezdodik_Makon_most_hatarozatlan_idore_szuntetik_be_a_munkat","timestamp":"2021. március. 01. 16:30","title":"Újra sztrájk kezdődik Makón, most határozatlan időre szüntetik be a munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d78388-ee81-4f58-b34a-6a0fb47b5981","c_author":"OTP Alapkezelő ","category":"brandcontent","description":"Miközben az árfolyam- és értékeltségi csúcsokat döntögető, de már meg-meg torpanó amerikai részvénypiac folyamatosan a figyelem középpontjában van, jóval kevesebb szó esik azokról a régiókról és szektorokról, amelyeket a koronavírus válság súlyosan érintett. Vajon ezek közül kerülhetnek majd ki az újranyitás részvénypiaci nyertesei? A légiközlekedés, a szálloda- vagy akár az étteremláncok? Honics István, az OTP Alapkezelő vezérigazgató-helyettese és Boér Levente befektetési igazgató elemzi az esélyeket.","shortLead":"Miközben az árfolyam- és értékeltségi csúcsokat döntögető, de már meg-meg torpanó amerikai részvénypiac folyamatosan...","id":"20210303_Reszvenypiaci_kilatasok_a_covid_utani_idokre_OTP_Alapkezelo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38d78388-ee81-4f58-b34a-6a0fb47b5981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25ff3a85-16cc-4cb6-875e-b8beb2190893","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210303_Reszvenypiaci_kilatasok_a_covid_utani_idokre_OTP_Alapkezelo","timestamp":"2021. március. 03. 07:30","title":"Utolsókból lehetnek az elsők? Részvénypiaci kilátások a covid után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49bc1a14-0e34-4faf-9b27-308fb2dc0880","c_author":"HVG","category":"360","description":"A katolikus-liberális Lord Acton irtózott azoktól a politikai eszméktől, amelyek az abszolút hatalomhoz vezetnek, tudhatjuk meg Gájer László új munkájából.\r

","shortLead":"A katolikus-liberális Lord Acton irtózott azoktól a politikai eszméktől, amelyek az abszolút hatalomhoz vezetnek...","id":"202108_konyv__liberalis_kereszteny_gajer_laszlo_lord_acton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49bc1a14-0e34-4faf-9b27-308fb2dc0880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5092b7-47ee-4009-8f76-ed94002260d0","keywords":null,"link":"/360/202108_konyv__liberalis_kereszteny_gajer_laszlo_lord_acton","timestamp":"2021. március. 01. 16:00","title":"A brit liberális gondolkodó, akit idézünk, de nem ismerünk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1605023b-19e9-499e-bf15-149eca87f397","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A rövid szüneteken múlik minden – állítják amerikai kutatók. ","shortLead":"A rövid szüneteken múlik minden – állítják amerikai kutatók. ","id":"20210302_Pihenve_tanulunk_nem_gyakorlas_kozben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1605023b-19e9-499e-bf15-149eca87f397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a854ac-2fcb-485b-a0be-26602fe4fdda","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210302_Pihenve_tanulunk_nem_gyakorlas_kozben","timestamp":"2021. március. 02. 13:30","title":"Pihenve tanulunk, nem gyakorlás közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75a720ae-b720-4e39-8a47-f0c2971008b2","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210302_Marabu_Feknyuz_Irja_ala_doki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75a720ae-b720-4e39-8a47-f0c2971008b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b29e9c5b-0eeb-4212-82af-9730ead5e88d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_Marabu_Feknyuz_Irja_ala_doki","timestamp":"2021. március. 02. 14:29","title":"Marabu Féknyúz: Írja alá, doki!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]