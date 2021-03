Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e11e3ba-be07-4110-8dca-01775ddfad0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Orvosi Kamara azt kéri, hogy az ellátási problémákból ne politikai tőkét akarjanak kovácsolni.","shortLead":"A Magyar Orvosi Kamara azt kéri, hogy az ellátási problémákból ne politikai tőkét akarjanak kovácsolni.","id":"20210319_orvosi_kamara_politikus_keres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e11e3ba-be07-4110-8dca-01775ddfad0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f03351c4-1dd9-44dd-b71b-4f06a557f80b","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_orvosi_kamara_politikus_keres","timestamp":"2021. március. 19. 18:24","title":"Orvosi kamara: Arra kérjük a politikusokat, hogy fejezzék be a lakosság félrevezetését és elbizonytalanítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36609fc4-358f-47f3-a859-cc03da372ed9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szövetség szerint nem lehet eltekinteni a versenyzők egyéni felelősségétől sem, de ettől függetlenül a verseny mintaként szolgál a vívóélet újraindításában.","shortLead":"A szövetség szerint nem lehet eltekinteni a versenyzők egyéni felelősségétől sem, de ettől függetlenül a verseny...","id":"20210319_koronavirus_vivas_vilagkupa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36609fc4-358f-47f3-a859-cc03da372ed9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9de2564f-80ee-489b-b717-090e08b552f6","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_koronavirus_vivas_vilagkupa","timestamp":"2021. március. 19. 19:43","title":"30 résztvevő fertőződhetett meg a budapesti kardvívó-világkupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c101d99-09e1-403b-b013-4fac8394b6e4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közép-amerikai Guatemala egyik legaktívabb vulkánja 2021-ben már ötödszörre tört ki. ","shortLead":"A közép-amerikai Guatemala egyik legaktívabb vulkánja 2021-ben már ötödszörre tört ki. ","id":"20210319_Fuego_Guatemala_vulkankitores","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c101d99-09e1-403b-b013-4fac8394b6e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eccbc74e-1219-49ac-ac36-5514674df7ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_Fuego_Guatemala_vulkankitores","timestamp":"2021. március. 19. 10:29","title":"Menekülnek a lakók, ismét kitört a Fuego vulkán – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29aa16f6-af6f-409f-832d-a15ba2ec580f","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Bár a nők keményen harcoltak a szexuális szabadságért, az egyéjszakás kapcsolatoknak még mindig negatív a felhangja, főleg, ha egy nőről van szó. Mit mondtak vagy mondanának neves feministák arra, hogy a társadalom továbbra is kettős mércével méri a szexuális partnerek számát a nők és a férfiak esetében?","shortLead":"Bár a nők keményen harcoltak a szexuális szabadságért, az egyéjszakás kapcsolatoknak még mindig negatív a felhangja...","id":"20210318_Mi_a_baj_az_egyejszakas_kalandokkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29aa16f6-af6f-409f-832d-a15ba2ec580f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c8122a-7e62-456d-86bd-3906e9cfdfec","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210318_Mi_a_baj_az_egyejszakas_kalandokkal","timestamp":"2021. március. 18. 19:15","title":"Mi a baj az egyéjszakás kalandokkal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"690f48d5-d80d-46d4-b586-2883ace205b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az áldozatokat képviselő csoportok szerint még ez a szám is csak a jéghegy csúcsa.","shortLead":"Az áldozatokat képviselő csoportok szerint még ez a szám is csak a jéghegy csúcsa.","id":"20210319_Tizezernel_is_tobb_aldozata_lehet_az_egyhazi_visszaeleseknek_Franciaorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=690f48d5-d80d-46d4-b586-2883ace205b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af75831b-4bfe-4d7b-a513-cc471db45cbb","keywords":null,"link":"/elet/20210319_Tizezernel_is_tobb_aldozata_lehet_az_egyhazi_visszaeleseknek_Franciaorszagban","timestamp":"2021. március. 19. 11:05","title":"Tízezernél is több áldozata lehet az egyházi visszaéléseknek Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37e041ac-dba5-4b29-82c7-a032ed33f2bb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csaknem 95 százalékos pontossággal szimatolják ki a koronavírussal való fertőzöttséget az emberi izzadságból Thaiföldön betanított labrador retrieverek. Az állatok bevethetők lehetnek forgalmas közlekedési csomópontokban, ahol másodpercek alatt azonosíthatják a vírus jelenlétét – mondta a projekt vezetője.","shortLead":"Csaknem 95 százalékos pontossággal szimatolják ki a koronavírussal való fertőzöttséget az emberi izzadságból Thaiföldön...","id":"20210320_thaifold_labrador_retriever_koronavirus_szimatolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37e041ac-dba5-4b29-82c7-a032ed33f2bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10de1a19-becd-40a2-be86-d5b882863fdf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210320_thaifold_labrador_retriever_koronavirus_szimatolas","timestamp":"2021. március. 20. 08:03","title":"1-2 mp alatt 95%-os pontossággal kiszagolják a Covidot a labradorok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A teszteredmény akár PDF-ben is feltölthető az alkalmazásba, így papírra egyáltalán nincs szükség.","shortLead":"A teszteredmény akár PDF-ben is feltölthető az alkalmazásba, így papírra egyáltalán nincs szükség.","id":"20210319_covid_utlevel_air_france_legitarsasg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93dbfa40-e479-4620-940b-a0b25c037b05","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_covid_utlevel_air_france_legitarsasg","timestamp":"2021. március. 19. 10:33","title":"Mobilos Covid-útlevelet kezd tesztelni az Air France","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1721ce0e-f70b-4562-b4ff-44bf7a48816a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Van-e valami kapaszkodó, ami miatt hitelesebb a nyugati, mint a keleti vakcina? Lehet-e hinni egy a keleti és nyugati oltóanyagokat egyszerre kritizáló oknyomozó portálnak, ha azt Bill Gates alapítványa is támogatja?","shortLead":"Van-e valami kapaszkodó, ami miatt hitelesebb a nyugati, mint a keleti vakcina? Lehet-e hinni egy a keleti és nyugati...","id":"202111_amerikaiorosz_zurhaboru","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1721ce0e-f70b-4562-b4ff-44bf7a48816a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4038e8cb-5265-4888-bcde-8b7901c5daa9","keywords":null,"link":"/360/202111_amerikaiorosz_zurhaboru","timestamp":"2021. március. 20. 08:15","title":"Tényleg jól jár Bill Gates a vakcinabiznisszel, vagy ezt is csak az oroszok találták ki?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]