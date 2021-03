Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60c836d5-5917-4b06-bc71-ced6dd3b1b02","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Gyors áremelkedés várható, de az inflációt kézben lehet tartani az eurozónában – vélik a Deutsche Wellenek nyilatkozó szakértők. ","shortLead":"Gyors áremelkedés várható, de az inflációt kézben lehet tartani az eurozónában – vélik a Deutsche Wellenek nyilatkozó...","id":"20210323_Kelle_felni_az_inflaciotol_a_virusvalsag_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60c836d5-5917-4b06-bc71-ced6dd3b1b02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73122a70-ddba-48aa-81d8-b0611067acb9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_Kelle_felni_az_inflaciotol_a_virusvalsag_utan","timestamp":"2021. március. 23. 18:34","title":"Kell-e félni az inflációtól a vírusválság után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f020f4-9461-48a3-b009-766851245e39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden rendben megy, április 8-án a levegőbe emelkedik a Perseverance Mars-járó “kollégája”, az Ingenuity nevű drón. Ez lesz az első, amikor egy ember által tervezett eszköz repülni fog egy másik bolygón. ","shortLead":"Ha minden rendben megy, április 8-án a levegőbe emelkedik a Perseverance Mars-járó “kollégája”, az Ingenuity nevű drón...","id":"20210324_nasa_helikopter_ingenuity_dron_repules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66f020f4-9461-48a3-b009-766851245e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccfabebd-4058-4e78-b1e4-d251d4159656","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_nasa_helikopter_ingenuity_dron_repules","timestamp":"2021. március. 24. 08:33","title":"Újabb történelmi pillanat várható: a NASA helikoptere repülni fog a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A mentősöket egy terhes nőhöz riasztották, a megkülönböztető jelzést is használták.","shortLead":"A mentősöket egy terhes nőhöz riasztották, a megkülönböztető jelzést is használták.","id":"20210323_Mentoauto_karambol_motoros_Budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea038f84-02ca-4b04-86de-3773bbd54871","keywords":null,"link":"/cegauto/20210323_Mentoauto_karambol_motoros_Budapest","timestamp":"2021. március. 23. 15:48","title":"Mentőautóval karambolozott és meghalt egy motoros Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cd4ff05-7c6b-4d66-84f6-363c02b0bacc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiderült, mivel házalt Orbán Viktornál a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A javaslatok között szerepel az is, hogy a védettségi igazolvánnyal lehessen igénybe venni a vendéglátó és turisztikai szolgáltatásokat.","shortLead":"Kiderült, mivel házalt Orbán Viktornál a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A javaslatok között szerepel az is...","id":"20210323_Itt_vannak_a_reszletek__ezek_a_javaslatok_kerultek_a_kormany_ele_a_korlatozasokrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cd4ff05-7c6b-4d66-84f6-363c02b0bacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"800b22e0-b99a-4261-a853-9d6f8174455e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_Itt_vannak_a_reszletek__ezek_a_javaslatok_kerultek_a_kormany_ele_a_korlatozasokrol","timestamp":"2021. március. 23. 17:42","title":"Itt vannak a részletek – ezek a javaslatok kerültek a kormány elé a korlátozások megváltoztatásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2d767c-1e5c-4e7d-99b3-0ba8370149b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A könnyűnek éppen nem mondható kupét egy biturbó W12-es erőforrás mozgatja.","shortLead":"A könnyűnek éppen nem mondható kupét egy biturbó W12-es erőforrás mozgatja.","id":"20210324_335_kmh_a_legujabb_hatalmas_bentley_vegsebessege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e2d767c-1e5c-4e7d-99b3-0ba8370149b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0306732-0afa-4232-8761-3d39a5881dbd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210324_335_kmh_a_legujabb_hatalmas_bentley_vegsebessege","timestamp":"2021. március. 24. 07:59","title":"335 km/h a legújabb hatalmas Bentley végsebessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5a620b-498f-4fba-a2e0-dc4ec69f6be0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egész Brazíliában edényzörgetéssel tiltakoztak az elnök ellen, aki arról beszélt, hogy kormánya egyszer sem késlekedett meghozni a világjárvány megfékezéséhez szükséges döntéseket. Bolsonaro korábban több intézkedést is támadott, érvénytelenítette a kötelező maszkviselésre vonatkozó rendeleteket is.","shortLead":"Egész Brazíliában edényzörgetéssel tiltakoztak az elnök ellen, aki arról beszélt, hogy kormánya egyszer sem késlekedett...","id":"20210324_Bolsonaro_beszed_tiltakozas_brazilia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c5a620b-498f-4fba-a2e0-dc4ec69f6be0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc1f411e-7175-40ad-bd03-4842128a862b","keywords":null,"link":"/vilag/20210324_Bolsonaro_beszed_tiltakozas_brazilia","timestamp":"2021. március. 24. 05:58","title":"Tiltakozás fogadta Bolsonaro beszédét, amiben a járványellenes intézkedéseket védte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e4e9ce-4dfa-4198-89d1-829f460f9c58","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az ítélet szerint a sztrájk, amennyiben a munkakörülmények javítása vagy béremelés elérése a célja, nem minősíthető rendkívüli körülménynek.\r

\r

","shortLead":"Az ítélet szerint a sztrájk, amennyiben a munkakörülmények javítása vagy béremelés elérése a célja, nem minősíthető...","id":"20210323_eu_birosaga_kartalanitas_sztrajk_jarattorles_legitarsasag_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84e4e9ce-4dfa-4198-89d1-829f460f9c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"420ad3a9-b2af-42ad-8fd0-feb275a78cce","keywords":null,"link":"/kkv/20210323_eu_birosaga_kartalanitas_sztrajk_jarattorles_legitarsasag_itelet","timestamp":"2021. március. 23. 19:01","title":"Uniós bíróság: Kártalanítaniuk kell a sztrájk miatt törölt járatok utasait a légitársaságoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d98b6ee6-2c65-4969-ae5f-7b632cfb9d10","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatók szerint a város lakói valószínűleg el sem tudták képzelni, mi történik velük.","shortLead":"A kutatók szerint a város lakói valószínűleg el sem tudták képzelni, mi történik velük.","id":"20210323_pompeji_vezuv_kitorese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d98b6ee6-2c65-4969-ae5f-7b632cfb9d10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7deabd3f-d85d-4db2-99da-8fb6f778add2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_pompeji_vezuv_kitorese","timestamp":"2021. március. 23. 20:03","title":"15 perc alatt végzett a Vezúv Pompeji lakóival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]