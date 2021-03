Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b74bb4ca-60d7-4137-a3be-c1c8e7d69845","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Gyógyszerügynökség igazgatója reméli, hogy hamarosan vizsgálhatják a kínai vakcinát.","shortLead":"Az Európai Gyógyszerügynökség igazgatója reméli, hogy hamarosan vizsgálhatják a kínai vakcinát.","id":"20210324_sinopharm_ema_targyalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b74bb4ca-60d7-4137-a3be-c1c8e7d69845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6401cee1-04af-4541-b8da-161fd542df9c","keywords":null,"link":"/vilag/20210324_sinopharm_ema_targyalas","timestamp":"2021. március. 24. 11:22","title":"Már az uniós gyógyszerügynökség is tárgyal a Sinopharm-vakcina gyártójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3dce35-a949-45d3-a0f6-4db972274525","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök három perc alatt a helyszínre értek és kihúzták a vízből a férfit.","shortLead":"A rendőrök három perc alatt a helyszínre értek és kihúzták a vízből a férfit.","id":"20210324_duna_petofi_hid_zuhanas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c3dce35-a949-45d3-a0f6-4db972274525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"040a1df3-eea8-43e0-9bac-0bd3086092f6","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_duna_petofi_hid_zuhanas","timestamp":"2021. március. 24. 11:02","title":"A Dunába zuhant egy fiatal férfi a Petőfi hídról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutató szerint amíg ilyen magas a fertőzöttek száma, a maszk viselése az oltás után is javasolt.","shortLead":"A kutató szerint amíg ilyen magas a fertőzöttek száma, a maszk viselése az oltás után is javasolt.","id":"20210323_Kariko_Katalin_oltas_fertozes_megbetegedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22110fe3-7e58-463a-a500-d18c75745d59","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_Kariko_Katalin_oltas_fertozes_megbetegedes","timestamp":"2021. március. 23. 21:54","title":"Karikó Katalin: A vakcina a megbetegedéstől és a kórházba kerüléstől védi az oltás után megfertőzödötteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96957947-7b30-46a6-a14d-1add5834cd73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Emelkedést sehol sem mértek, viszont csökkenést több városban is tapasztaltak.","shortLead":"Emelkedést sehol sem mértek, viszont csökkenést több városban is tapasztaltak.","id":"20210323_koronavirus_koncentracio_stagnalas_szennyviz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96957947-7b30-46a6-a14d-1add5834cd73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"178eb329-7712-4991-b535-595ccbc4ac6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_koronavirus_koncentracio_stagnalas_szennyviz","timestamp":"2021. március. 23. 14:55","title":"Megállt a koronavírus-koncentráció emelkedése a szennyvízben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d963da64-e34d-43d9-8b7e-96c0dff501d0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kezdeményező bizottság jogi és procedurális hiányosságok miatt kéri az EB-határozat megsemmisítését.","shortLead":"A kezdeményező bizottság jogi és procedurális hiányosságok miatt kéri az EB-határozat megsemmisítését.","id":"20210324_Birosag_eljaras_Europai_Bizottsag_Minority_SafePack","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d963da64-e34d-43d9-8b7e-96c0dff501d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a6e8c3-e524-418b-ab5a-6daf19aa7c5b","keywords":null,"link":"/vilag/20210324_Birosag_eljaras_Europai_Bizottsag_Minority_SafePack","timestamp":"2021. március. 24. 21:52","title":"Bírósági eljárást indítottak a Minority SafePack kezdeményezői az Európai Bizottság döntése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7e4f32a-c70f-4821-b2cb-d6a9033512d6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ez az én medencém, itt engem senki sem verhet meg – így indult neki a 200 pillangó előfutamának a világbajnok.","shortLead":"Ez az én medencém, itt engem senki sem verhet meg – így indult neki a 200 pillangó előfutamának a világbajnok.","id":"20210323_milak_kristof_uszo_ob","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7e4f32a-c70f-4821-b2cb-d6a9033512d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b85267-1d3a-42da-a141-099d28a0d8a6","keywords":null,"link":"/sport/20210323_milak_kristof_uszo_ob","timestamp":"2021. március. 23. 19:47","title":"Milák akkora időt úszott, amivel hét éven át aranyérmes lett volna az összes olimpián és vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847a6ccb-e072-43d7-9759-99e963ac652c","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Orbán Viktor a belügyminiszterre bízta az egészségügyet a járványban, Pintér Sándor pedig katonai parancsrendszert vezetett be, régi belügyeseket állítva a kulcspozíciókba.","shortLead":"Orbán Viktor a belügyminiszterre bízta az egészségügyet a járványban, Pintér Sándor pedig katonai parancsrendszert...","id":"202112__biztonsagi_piac__pinter_es_bizalmasai__rendpartiak_azegeszsegugyben__tisztitokura","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=847a6ccb-e072-43d7-9759-99e963ac652c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9fca305-2b6b-4b29-965e-24ffeb832c71","keywords":null,"link":"/360/202112__biztonsagi_piac__pinter_es_bizalmasai__rendpartiak_azegeszsegugyben__tisztitokura","timestamp":"2021. március. 25. 10:30","title":"Így lettek szupertitkos katonai bázisok a kórházak Pintér Sándor irányítása alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0511225e-52ce-4b18-b1dc-6eab018f6ebe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyártó megújult logóját elsőként viselő Kia K8 csúcsmodelljében egy 300 lóerős V6-os erőforrás található. ","shortLead":"A gyártó megújult logóját elsőként viselő Kia K8 csúcsmodelljében egy 300 lóerős V6-os erőforrás található. ","id":"20210324_a_nemet_premiumautokat_veszi_celkeresztbe_a_kia__k8_5_meteres_ujdonsaga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0511225e-52ce-4b18-b1dc-6eab018f6ebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"588cfc44-a387-42c6-9ab5-fa17d44dae19","keywords":null,"link":"/cegauto/20210324_a_nemet_premiumautokat_veszi_celkeresztbe_a_kia__k8_5_meteres_ujdonsaga","timestamp":"2021. március. 24. 11:21","title":"A német prémiumautókat veszi célkeresztbe a Kia 5 méteres újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]