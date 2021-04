Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93ef3c27-4051-4bf2-a653-8e2225f0c476","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Újabb cseh minisztert váltottak le, aki korábban kritizálta a keleti vakcinákat.","shortLead":"Újabb cseh minisztert váltottak le, aki korábban kritizálta a keleti vakcinákat.","id":"20210412_cseh_kulugyminiszter_menesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93ef3c27-4051-4bf2-a653-8e2225f0c476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7004f325-3618-48dd-bf48-7f237cb133fd","keywords":null,"link":"/vilag/20210412_cseh_kulugyminiszter_menesztes","timestamp":"2021. április. 12. 07:29","title":"Menesztik a cseh külügyminisztert, aki sem vakcinából, sem atomerőműből nem akart oroszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter az ATV-nek adott interjút, ahol kifejtette, hogy akinek problémája van a Budapestre költöző Fudan Egyetemmel, csak a keletről érkező tudással szemben próbál meg politikai bizalmatlanságot kelteni.","shortLead":"A külügyminiszter az ATV-nek adott interjút, ahol kifejtette, hogy akinek problémája van a Budapestre költöző Fudan...","id":"20210412_Szijjarto_fudan_ceu_kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3fcafd4-b20c-432c-b8ba-b29a6b584366","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_Szijjarto_fudan_ceu_kina","timestamp":"2021. április. 12. 20:38","title":"Szijjártó: Nem veszélyes, ha a Kínai Népköztársaság egyeteme folytat diplomáciai képzést Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6562f60-583f-4fa5-9875-ac5fc2f319b7","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Logikusnak tűnő magyarázattal állt elő a magyar kormánysajtóban kérdéseiért megtámadott Franziska Tschinderle szerzőtársa, miért kreált ekkora botrányt a Fidesz egy újságírói megkeresésből. A néppárti kiválás miatt ideges a magyar kormánypárt – állítja Siobhan Geets.","shortLead":"Logikusnak tűnő magyarázattal állt elő a magyar kormánysajtóban kérdéseiért megtámadott Franziska Tschinderle...","id":"20210413_Profil_A_Fidesz_stresszel_es_a_szelsojobbnak_udvarol_a_sajtotamadasokkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6562f60-583f-4fa5-9875-ac5fc2f319b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6383462-8eb7-442c-bc34-1875d3fb0681","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_Profil_A_Fidesz_stresszel_es_a_szelsojobbnak_udvarol_a_sajtotamadasokkal","timestamp":"2021. április. 13. 11:25","title":"\"Csak Magyarországon uszítanak egy egész armadát a hatalom ellenségeire\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f19299b-2185-4134-aab2-ba86239da084","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Pieces of a Woman főszereplője Instagramon mutatta meg, mit viselt volna a Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia (BAFTA) vörös szőnyegén, ha a járvány miatt a fotósok kedvenc eseményét, a bevonulást nem törölték volna el. ","shortLead":"A Pieces of a Woman főszereplője Instagramon mutatta meg, mit viselt volna a Brit Film- és Televíziós Művészeti...","id":"20210412_Vanessa_Kirby_BAFTA_gala","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f19299b-2185-4134-aab2-ba86239da084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead56209-1744-4576-9d9e-3dff92ddd1a8","keywords":null,"link":"/elet/20210412_Vanessa_Kirby_BAFTA_gala","timestamp":"2021. április. 12. 10:38","title":"Bár vörös szőnyeg nem volt, Vanessa Kirby így is ragyogott a BAFTA-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"423abc9e-d6bf-4c58-94d6-4132c54d4880","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bangkokba és Thaiföldre szállították volna azokat az okostelefonokat, amelyek közvetlenül a berakodás előtt kaptak lángra.","shortLead":"Bangkokba és Thaiföldre szállították volna azokat az okostelefonokat, amelyek közvetlenül a berakodás előtt kaptak...","id":"20210412_hongkong_mobiltelefon_akkumulator_tuz_repuloter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=423abc9e-d6bf-4c58-94d6-4132c54d4880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7125829-3ac7-4d28-ac81-9f58c72177a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_hongkong_mobiltelefon_akkumulator_tuz_repuloter","timestamp":"2021. április. 12. 16:44","title":"Videó: Kigyulladtak a Vivo telefonjai a hongkongi repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48d1c61-2246-45e2-b679-ea106cc7ad02","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétfőtől vendégeket fogadhatnak az állatkertek, a szabadidőparkok, a fürdőhelyek és az autós mozik is.\r

