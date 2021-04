Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b97d8b81-51f4-49bd-8f28-b4f8448cfb6d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem akart nagy felhajtást, és minden mozzanatot megtervezett. Fülöp herceg temetése visszafogott volt, mégis megrendítő. Egy gyászoló családot láttunk, amely a saját belső kapcsolataival is próbál tisztába kerülni. ","shortLead":"Nem akart nagy felhajtást, és minden mozzanatot megtervezett. Fülöp herceg temetése visszafogott volt, mégis...","id":"20210417_Fulop_herceg_temetese_kepekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b97d8b81-51f4-49bd-8f28-b4f8448cfb6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"667edad8-075b-4948-baf9-e92a68f6944b","keywords":null,"link":"/elet/20210417_Fulop_herceg_temetese_kepekben","timestamp":"2021. április. 17. 17:28","title":"Fülöp herceg temetése képekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29273a2f-3caf-450d-b32f-ad00eff21644","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Amit sokan előre megjósoltak, bekövetkezett: a City egyre-másra veszíti el pénzügyi cégeit, amelyek az unióban keresik a jövőt.\r

","shortLead":"Amit sokan előre megjósoltak, bekövetkezett: a City egyre-másra veszíti el pénzügyi cégeit, amelyek az unióban keresik...","id":"20210416_440_penzugyi_ceg_koltozott_a_Brexit_miatt_Londonbol_az_EUba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29273a2f-3caf-450d-b32f-ad00eff21644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5981ef9a-5a6d-4ed5-9205-dce5022605c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210416_440_penzugyi_ceg_koltozott_a_Brexit_miatt_Londonbol_az_EUba","timestamp":"2021. április. 16. 15:46","title":"440 pénzügyi cég költözött a Brexit miatt Londonból az EU-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4d689e-a952-43c0-8391-b7a21057c86f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint tíz évvel a bevezetése után óriási eltöltési számot könyvelhetett el egy androidos alkalmazás: a Google Fordító jó eséllyel az ön telefonján is megtalálható.","shortLead":"Több mint tíz évvel a bevezetése után óriási eltöltési számot könyvelhetett el egy androidos alkalmazás: a Google...","id":"20210417_google_translate_alkalmazas_egymilliard_letoltes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa4d689e-a952-43c0-8391-b7a21057c86f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c152f7fb-962f-49c5-b9c4-f45ff3e59d1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210417_google_translate_alkalmazas_egymilliard_letoltes","timestamp":"2021. április. 17. 08:03","title":"Túl az 1 000 000 000 letöltésen a legnépszerűbb fordítóalkalmazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee685aa-fef1-4d9a-bf21-2d8778a9923f","c_author":"Domány András - Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Majd egy évvel az erről szóló törvény után megszületett a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány, és birtokába kerültek a neki szánt jelentős állami vagyonelemek. Köztük a 9 millió euróért vett lendvai wellnesskomplexum.","shortLead":"Majd egy évvel az erről szóló törvény után megszületett a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány, és...","id":"20210417_A_kormany_alapitvanyba_szervezte_a_9_millio_euroert_megvasarolt_szloveniai_wellnesskozpontot_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ee685aa-fef1-4d9a-bf21-2d8778a9923f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f52b97ee-b177-490e-8c7e-550479598cfb","keywords":null,"link":"/kkv/20210417_A_kormany_alapitvanyba_szervezte_a_9_millio_euroert_megvasarolt_szloveniai_wellnesskozpontot_is","timestamp":"2021. április. 17. 09:50","title":"A kormány kiszervezte a 9 millió euróért megvásárolt szlovéniai wellnessközpontot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b618604d-0aa9-4eba-80f3-1c132923c36f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A kijárási tilalom este 10-től reggel 5-ig érvényben marad, a maszkviselés és a távolságtartás továbbra is kötelező.","shortLead":"A kijárási tilalom este 10-től reggel 5-ig érvényben marad, a maszkviselés és a távolságtartás továbbra is kötelező.","id":"20210416_olaszorszag_tantermi_oktatas_terasz_nyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b618604d-0aa9-4eba-80f3-1c132923c36f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77462688-4124-48bd-b686-469d3ae1ad2f","keywords":null,"link":"/vilag/20210416_olaszorszag_tantermi_oktatas_terasz_nyitas","timestamp":"2021. április. 16. 20:26","title":"Olaszországban április 26-tól újraindul a tantermi oktatás és nyitnak a teraszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"032cff47-a18a-4b17-ac10-6c3a1a68eb27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvos készült a beszélgetés első részében kritizálta a hazai járványkezelést és Orbán Viktor miniszterelnököt, emiatt egy magas rangú minisztériumi vezető etikai vizsgálatot kezdeményezett.","shortLead":"Az orvos készült a beszélgetés első részében kritizálta a hazai járványkezelést és Orbán Viktor miniszterelnököt...","id":"20210417_Rejtely_marad_a_Zacherbeszelgetes_2_resze_miutan_az_elsore_kiakadtak_a_miniszteriumban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=032cff47-a18a-4b17-ac10-6c3a1a68eb27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2094bef6-0acf-45b5-bf53-147640ef7659","keywords":null,"link":"/itthon/20210417_Rejtely_marad_a_Zacherbeszelgetes_2_resze_miutan_az_elsore_kiakadtak_a_miniszteriumban","timestamp":"2021. április. 17. 11:45","title":"Egyelőre nem adja le a Zacher-interjú második részét a Szabad Európa, mert az elsőre kiakadtak a minisztériumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2587067e-f8c1-4192-822f-2902e4bbafb5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című filmjéért Horvát Lili elnyerte a 45. Cleveland-i Nemzetközi Filmfesztiválon a Legjobb közép-kelet-európai fim díját. ","shortLead":"A Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című filmjéért Horvát Lili elnyerte a 45. Cleveland-i Nemzetközi...","id":"20210418_Dijat_kapott_Horvat_Lili_filmje_Clevelandben_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2587067e-f8c1-4192-822f-2902e4bbafb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce53f647-8a4e-474e-b70b-d4ae6d22e89a","keywords":null,"link":"/elet/20210418_Dijat_kapott_Horvat_Lili_filmje_Clevelandben_is","timestamp":"2021. április. 18. 12:48","title":"Díjat kapott Horvát Lili filmje Clevelandben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31b6dbfa-f008-4e74-9608-4ce8920d8133","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak egy igazolványt kell felmutatni, és lehet is vinni a 21 darabos csomagot.","shortLead":"Csak egy igazolványt kell felmutatni, és lehet is vinni a 21 darabos csomagot.","id":"20210416_kepregeny_csomag_egeszsegugyi_dolgozok_ajandek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31b6dbfa-f008-4e74-9608-4ce8920d8133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a49f370a-d582-48a8-a014-b55a035f2cfc","keywords":null,"link":"/elet/20210416_kepregeny_csomag_egeszsegugyi_dolgozok_ajandek","timestamp":"2021. április. 16. 17:12","title":"Képregénycsomagot ajánlott fel az egészségügyi dolgozóknak egy fővárosi bolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]