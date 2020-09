Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f50c9d9-4cd7-412a-bd0d-527cd41dba8d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy előadást látott a mostani színművészetisektől, aztán többhöz már nem volt kedve – árulta el a HVG-nek Dörner György. Az Újszínház igazgatója szerint náluk ezért is játszanak inkább Kaposváron végzettek. A portréinterjúból kiderül, tanítana-e az SZFE-n, és visszasírja-e a MIÉP-et. ","shortLead":"Egy előadást látott a mostani színművészetisektől, aztán többhöz már nem volt kedve – árulta el a HVG-nek Dörner...","id":"20200923_Dorner_Gyorgy_portre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f50c9d9-4cd7-412a-bd0d-527cd41dba8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e01a1254-df09-40fa-b428-da3eef5bbaae","keywords":null,"link":"/360/20200923_Dorner_Gyorgy_portre","timestamp":"2020. szeptember. 23. 19:00","title":"Dörner György: Magyar nyelven és magyarul játszani nem ugyanaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcf1ff1b-b20b-4c7f-b768-4db850322e19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az atipikus koronavírusos esetekre vonatkozó kérdésre válaszolta ezt Müller Cecília, az operatív törzs szerdai tájékoztatóján.","shortLead":"Az atipikus koronavírusos esetekre vonatkozó kérdésre válaszolta ezt Müller Cecília, az operatív törzs szerdai...","id":"20200923_koronavirusjarvany_operativ_torzs_sajtotajekoztatoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcf1ff1b-b20b-4c7f-b768-4db850322e19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e89ceae-cedb-4cdf-8748-4de474e8d241","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_koronavirusjarvany_operativ_torzs_sajtotajekoztatoja","timestamp":"2020. szeptember. 23. 11:58","title":"Müller Cecília: Fiatalok is vannak lélegeztetőgépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a2e83f-0734-4181-ac56-218463912a45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Airbus ZEROe néven három olyan elektromos repülőgépet tervezett, amikbe kerozin helyett hidrogént kellene tankolni. A cég szerint 15 év múlva már utasokat is szállíthatnának.","shortLead":"Az Airbus ZEROe néven három olyan elektromos repülőgépet tervezett, amikbe kerozin helyett hidrogént kellene tankolni...","id":"20200922_airbus_elektromos_repulogep_airbus_zeroe_uzemanyagcella_hidrogen_meghajtas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9a2e83f-0734-4181-ac56-218463912a45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ca4b94f-81cb-4aac-b9f4-e7f0d3ac6509","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_airbus_elektromos_repulogep_airbus_zeroe_uzemanyagcella_hidrogen_meghajtas","timestamp":"2020. szeptember. 22. 08:03","title":"2035-ben már utasokat szállíthatnak az Airbus új, elektromos repülőgépei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9dad40c-06b6-41a8-a6b9-dab4a0ca58bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az MHT Aviation nevű YouTube-csatorna videósának sikerült megörökítenie, ahogy Mike Pence repülőgépe elhagyja a Manchester-Boston repülőteret, ám egy madaras incidens miatt azonnal vissza kellett fordulnia.","shortLead":"Az MHT Aviation nevű YouTube-csatorna videósának sikerült megörökítenie, ahogy Mike Pence repülőgépe elhagyja...","id":"20200923_mike_pence_air_force_two_egyesult_allamok_repulogep_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9dad40c-06b6-41a8-a6b9-dab4a0ca58bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13bf81e-dcd6-4e6b-a19a-a5afa4900db0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_mike_pence_air_force_two_egyesult_allamok_repulogep_baleset","timestamp":"2020. szeptember. 23. 18:03","title":"Videó: Madárral ütközött az Air Force Two, rajta az amerikai alelnökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b3ec994-c4b1-417e-91ab-a30623ff4691","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Twitter képmegjelenítője valamiért jobban kedveli azokat a fotókat, melyeken fehér emberek láthatók, a színesbőrűekét hátrébb sorolja. A vállalat elnézést kért.","shortLead":"A Twitter képmegjelenítője valamiért jobban kedveli azokat a fotókat, melyeken fehér emberek láthatók, a színesbőrűekét...","id":"20200922_twitter_kep_elonezete_algoritmus_feherek_szinesboruek_feketek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b3ec994-c4b1-417e-91ab-a30623ff4691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d06862a-bc3a-4a63-9332-d471d5b6757b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_twitter_kep_elonezete_algoritmus_feherek_szinesboruek_feketek","timestamp":"2020. szeptember. 22. 14:03","title":"Furcsa hiba a Twitteren: véletlenül mindig pont a fehér embereknek kedvez a képszerkesztő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6ab5fee-f0c5-4db3-92d3-ffa69acf41c6","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Alapjaiban változtathatja meg a magyar kormány helyzetét az Európai Bizottság most bemutatott migrációs paktuma. A terv szerint ha a jövőben egy tagállamnak segítségre van szüksége, a többi ország választhat, hogy befogad-e tőlük menekülteket, vagy a hazaszállításukban segít. A külső határokon sem lehet majd hónapokig várakoztatni az embereket, az érkezőknek öt napon belül teljes átvilágításon kell átesniük.","shortLead":"Alapjaiban változtathatja meg a magyar kormány helyzetét az Európai Bizottság most bemutatott migrációs paktuma. A terv...","id":"20200923_migracios_paktum_europai_bizottsag_menekultvalsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6ab5fee-f0c5-4db3-92d3-ffa69acf41c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69dcf0e6-29ef-49b6-a50d-ad4915dfb09d","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_migracios_paktum_europai_bizottsag_menekultvalsag","timestamp":"2020. szeptember. 23. 15:36","title":"Magyarország ezentúl választhat: befogad vagy hazatoloncol menekülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3c2e9b1-53c2-4903-a8d2-9b5c701283f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több tudományos érv szól amellett, hogy a koronavírus-járvány idején viseljük az arcmaszkot. A legutóbbi ilyen felvetést Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora is osztja.","shortLead":"Egyre több tudományos érv szól amellett, hogy a koronavírus-járvány idején viseljük az arcmaszkot. A legutóbbi ilyen...","id":"20200923_koronavirus_jaravany_arcmaszk_viselese_immunitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3c2e9b1-53c2-4903-a8d2-9b5c701283f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba948a34-3d3b-4885-940b-70fb3787ec2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_koronavirus_jaravany_arcmaszk_viselese_immunitas","timestamp":"2020. szeptember. 23. 13:03","title":"Merkely Béla: Van egy újabb jelentős érv az arcmaszk használata mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c733f7-66bf-4ea9-9960-b4c9db534cb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szivárogtatók szerint négy új mobilt is bemutat októberben az Apple, az egyik pedig pusztán a neve miatt is érdekes.","shortLead":"A szivárogtatók szerint négy új mobilt is bemutat októberben az Apple, az egyik pedig pusztán a neve miatt is érdekes.","id":"20200923_apple_iphone_12_mini_bemutato_oktober","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4c733f7-66bf-4ea9-9960-b4c9db534cb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b05c1f7-d124-46c7-84c9-ba8d25f6c621","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_apple_iphone_12_mini_bemutato_oktober","timestamp":"2020. szeptember. 23. 08:33","title":"iPhone 12 mini – így hívják állítólag az Apple idei egyik új mobilját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]