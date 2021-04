Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d20c0423-165e-4e29-8e10-23b7be07ddde","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Folyamatban van a paksi atomerőmű-munkások szállásainak előkészítése, az illetékes állami cég rengeteg bútort és műszaki cikket rendelt.","shortLead":"Folyamatban van a paksi atomerőmű-munkások szállásainak előkészítése, az illetékes állami cég rengeteg bútort és...","id":"20210421_paksi_bovites_300_millio_butorok_berendezsek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d20c0423-165e-4e29-8e10-23b7be07ddde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71e62fcc-7761-40e4-a939-ec0a4eb58b6f","keywords":null,"link":"/kkv/20210421_paksi_bovites_300_millio_butorok_berendezsek","timestamp":"2021. április. 21. 06:00","title":"Indul a paksi bővítés, 300 millióért vettek több kilométer függönyt, több száz WC-kefét és egyéb berendezéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e42dbb74-56bf-4240-ad22-9a55c933cef9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az önkormányzatok pályázhatnak a pénzért, egy-egy település 1,5 milliót kaphat. ","shortLead":"Az önkormányzatok pályázhatnak a pénzért, egy-egy település 1,5 milliót kaphat. ","id":"20210419_haziallat_chip_ivartalanitas_palyazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e42dbb74-56bf-4240-ad22-9a55c933cef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4842d080-40c6-4733-81da-e1dd2f9bbcfc","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_haziallat_chip_ivartalanitas_palyazat","timestamp":"2021. április. 19. 13:59","title":"Félmilliárddal támogatja a kormány a falusi kutyák és macskák ivartalanítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2c2abef-8dce-4179-9350-57370ea99ec1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A klasszikussá vált mentőhívás egyik szereplője azóta mentőtiszt lett.","shortLead":"A klasszikussá vált mentőhívás egyik szereplője azóta mentőtiszt lett.","id":"20210419_mentok_bekescsaba_korhaz_mem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2c2abef-8dce-4179-9350-57370ea99ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a38402-38a9-4d30-9d0f-0fedd753e7a4","keywords":null,"link":"/elet/20210419_mentok_bekescsaba_korhaz_mem","timestamp":"2021. április. 19. 11:07","title":"De a kórház? – bemutatta a mentőszolgálat a legendás telefonos mém egyik szereplőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66e67c5d-e53c-4c30-b57f-db9c3e617d55","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ügyvédje szerint nemhogy vitaminokat nem kap a börtönkórházban Alekszej Navalnij, de injekcióból is csak egyet kapott, mert nem találták a vénáját.","shortLead":"Ügyvédje szerint nemhogy vitaminokat nem kap a börtönkórházban Alekszej Navalnij, de injekcióból is csak egyet kapott...","id":"20210420_alekszej_navalnij_oroszorszag_borton_korhaz_tuntetes_moszkva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66e67c5d-e53c-4c30-b57f-db9c3e617d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33146abe-d3ad-4830-aa1a-0789c042c909","keywords":null,"link":"/vilag/20210420_alekszej_navalnij_oroszorszag_borton_korhaz_tuntetes_moszkva","timestamp":"2021. április. 20. 18:39","title":"Nem engedték be Navalnijhoz az orvosait, betiltották az érte szervezett tüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f004e3da-76d2-46f5-96a2-390a040601b3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Na, de ha elforgatjuk a képernyőt, úgy már talán látszik a hatalmas növekedés. Hadházi László levezeti, mekkora igény van valójában a magyar krumplikutatásra Üzbegisztánban. Magyar narancs, chilei cseresznye és az átlőtt lábú kolorádóbogár. ","shortLead":"Na, de ha elforgatjuk a képernyőt, úgy már talán látszik a hatalmas növekedés. Hadházi László levezeti, mekkora igény...","id":"20210419_Duma_Aktual_Uzbeg_krumplikutato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f004e3da-76d2-46f5-96a2-390a040601b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a9b8248-a196-4014-aed7-e0b609889c40","keywords":null,"link":"/360/20210419_Duma_Aktual_Uzbeg_krumplikutato","timestamp":"2021. április. 19. 19:00","title":"Duma Aktuál: Ki se fér a monitorra, úgy kilőtt az üzbég krumplifogyasztás ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9f80cd5-95a4-4383-b837-67b659960a75","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Izgalmas fotók vesztek feledésbe, csak mert nők alkották azokat. Nevüket alig ismerjük, noha jelentős életműveket alkottak a XlX - XX. században. A róluk szóló könyv az interneten ingyen is olvasható.","shortLead":"Izgalmas fotók vesztek feledésbe, csak mert nők alkották azokat. Nevüket alig ismerjük, noha jelentős életműveket...","id":"202115__fotografia__alkoto_nok__elfelejtett_nevek__megkesett_figyelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9f80cd5-95a4-4383-b837-67b659960a75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3dd8465-0e45-4845-b0f7-ce2858907a7b","keywords":null,"link":"/360/202115__fotografia__alkoto_nok__elfelejtett_nevek__megkesett_figyelem","timestamp":"2021. április. 20. 15:00","title":"Újraírják a magyar fotótörténetet: jórészt ismeretlen fotográfusnőkön a fókusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72fb7a2c-62fe-49d0-bfbb-4c14c969263b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Leginkább a Balatont vennék célba a nyaralók, de az élmezőnyben van Hajdúszoboszló, Hévíz, Eger, Gyula, Zalakaros és Pécs is.","shortLead":"Leginkább a Balatont vennék célba a nyaralók, de az élmezőnyben van Hajdúszoboszló, Hévíz, Eger, Gyula, Zalakaros és...","id":"20210420_nyaralas_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72fb7a2c-62fe-49d0-bfbb-4c14c969263b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825c64a9-2306-46b4-b154-b403e7c19948","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210420_nyaralas_kutatas","timestamp":"2021. április. 20. 07:08","title":"A lakosság harmada bízik az idei nyaralásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c1ae935-c2bb-472b-9b74-9516330a80fb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elkészült az előzetes a filmhez, amely elvileg megnyitja az idei cannes-i filmfesztivált, már ha tényleg meg tudják rendezni júliusban.","shortLead":"Elkészült az előzetes a filmhez, amely elvileg megnyitja az idei cannes-i filmfesztivált, már ha tényleg meg tudják...","id":"20210419_leos_carax_annette_elozetes_trailer_cannes_nyitofilm_adam_driver_marion_cotillard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c1ae935-c2bb-472b-9b74-9516330a80fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e10c85f-ab6f-4ee9-90ff-5b11fb3abe06","keywords":null,"link":"/kultura/20210419_leos_carax_annette_elozetes_trailer_cannes_nyitofilm_adam_driver_marion_cotillard","timestamp":"2021. április. 19. 15:58","title":"Ez lehet a következő nagy filmes szenzáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]