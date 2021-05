Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ac93591e-9e1b-429c-98fc-5ce4d86585e8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hagyományoknak megfelelően idén is a rendőrség és a tüntetők közötti összecsapásokba torkollottak a berlini május elsejei felvonulások. A tüntetők gyújtogattak, a rendőröket dobálták és több helyen össze is csaptak velük a német fővárosban. Párizsban és Isztambulban is balhé volt.","shortLead":"A hagyományoknak megfelelően idén is a rendőrség és a tüntetők közötti összecsapásokba torkollottak a berlini május...","id":"20210502_Gyujtogattak_es_osszecsaptak_a_rendorokkel_a_tuntetok_Berlinben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac93591e-9e1b-429c-98fc-5ce4d86585e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42dafd8c-6cc4-4333-959b-a042be80d562","keywords":null,"link":"/vilag/20210502_Gyujtogattak_es_osszecsaptak_a_rendorokkel_a_tuntetok_Berlinben","timestamp":"2021. május. 02. 11:39","title":"Gyújtogattak és összecsaptak a rendőrökkel a tüntetők Berlinben - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88a7d85-9cbe-4f49-9ea6-5c850c68207c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Indiában rekordot döntött vasárnapra a koronavírus okozta napi új halesetek száma, a betegségben 3689-en haltak meg, a napi új 392 488 fertőzöttel pedig 19,5 millióra nőtt a pozitívra teszteltek száma a járvány kezdete óta.","shortLead":"Indiában rekordot döntött vasárnapra a koronavírus okozta napi új halesetek száma, a betegségben 3689-en haltak meg...","id":"20210502_Soha_nem_hunytak_el_annyian_egy_nap_alatt_koronavirusban_mint_tegnap_Indiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e88a7d85-9cbe-4f49-9ea6-5c850c68207c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee6445d9-c930-4048-820d-4e13f2e8b80f","keywords":null,"link":"/vilag/20210502_Soha_nem_hunytak_el_annyian_egy_nap_alatt_koronavirusban_mint_tegnap_Indiaban","timestamp":"2021. május. 02. 11:24","title":"Rekordon a halálozások száma Indiában, de még mindig nincs országos karantén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d97ef332-3267-4115-9190-fe627b80cffe","c_author":"Windisch Judit - Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Kígyózó sorok álltak pénteken a kórházaknál azután, hogy kiderült, ma soron kívül lehet Pfizer-vakcinához jutni. Az online időpontfoglaló rendszer pillanatokon belül összeomlott, így az emberek többsége órákat állt sorba, olykor egy másik városban azért, hogy a leginkább várt oltáshoz jusson. A kormány eladhatja sikerként ezt a napot, azonban az is kiderült, a Sinopharmot népszerűsítő propagandára sokan nem vevők.","shortLead":"Kígyózó sorok álltak pénteken a kórházaknál azután, hogy kiderült, ma soron kívül lehet Pfizer-vakcinához jutni...","id":"20210430_pfizer_tomeges_oltas_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d97ef332-3267-4115-9190-fe627b80cffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daa1a581-c8a6-4f73-9bbc-2587e4851792","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_pfizer_tomeges_oltas_budapest","timestamp":"2021. április. 30. 18:00","title":"\"Reggel kerítettem valakit, aki vigyáz a gyerekekre\" – ezrek hajkurászták egész pénteken a Pfizert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acee9459-6e5e-4c55-82ee-c961eed5a3ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szegeden még maradt a vakcinából, várják a regisztráltakat.","shortLead":"Szegeden még maradt a vakcinából, várják a regisztráltakat.","id":"20210430_szeged_pfizer_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acee9459-6e5e-4c55-82ee-c961eed5a3ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e9b248-053b-4423-902c-ca198e1902f6","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_szeged_pfizer_oltas","timestamp":"2021. április. 30. 20:44","title":"Este 10-ig olthatnak Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82ce881a-a251-4a4b-a8af-bd6ce288c921","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Hamarosan vége az unión kívülről rendelt kis értékű csomagok áfamentességének. Ez a vásárlókat drágább, de jobb termékek, a boltokat kínálatbővítés felé terelheti. A nagy ázsiai kereskedők már bázisokat létesítenek az EU-ban.","shortLead":"Hamarosan vége az unión kívülről rendelt kis értékű csomagok áfamentességének. Ez a vásárlókat drágább, de jobb...","id":"202117__internetes_rendeles__forgalmi_ado__elveszni_avamon__kiskapuk_a_selyemuton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82ce881a-a251-4a4b-a8af-bd6ce288c921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f6c909c-9504-441a-a060-70f210704140","keywords":null,"link":"/360/202117__internetes_rendeles__forgalmi_ado__elveszni_avamon__kiskapuk_a_selyemuton","timestamp":"2021. május. 02. 08:15","title":"Mi lesz, ha minden Kínából rendelt filléres cucc után adózni kell?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A korábban elfogott két ember szabadlábon védekezhet.","shortLead":"A korábban elfogott két ember szabadlábon védekezhet.","id":"20210501_Megvertek_de_nem_abba_halt_bele_a_XVI_keruleti_csaladi_hazban_holtan_talalt_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b560eee-422c-46dd-80a6-3f346d667fda","keywords":null,"link":"/itthon/20210501_Megvertek_de_nem_abba_halt_bele_a_XVI_keruleti_csaladi_hazban_holtan_talalt_ferfi","timestamp":"2021. május. 01. 09:37","title":"Megverték, de nem abba halt bele a XVI. kerületi családi házban holtan talált férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világhírű magyar tudós az anyaság és a karrier párhuzamos megvalósításáról beszélt a Doktoranduszok Országos Szövetségének online rendezvényén. Beszélt arról is, hogy a radioaktív anyagokkal végzett vizsgálatok miatt miért lehetett kevesebbet a laboratóriumban terhessége alatt.","shortLead":"A világhírű magyar tudós az anyaság és a karrier párhuzamos megvalósításáról beszélt a Doktoranduszok Országos...","id":"20210502_Mar_negyhonaposan_bolcsodebe_adta_lanyat_Kariko_Katalin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3055a3eb-1e63-4d29-adde-65dd2adca748","keywords":null,"link":"/elet/20210502_Mar_negyhonaposan_bolcsodebe_adta_lanyat_Kariko_Katalin","timestamp":"2021. május. 02. 12:05","title":"Már négy hónaposan bölcsődébe adta lányát Karikó Katalin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da97fd90-733e-4838-9882-adb000044a5c","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A virágzó Duskáldiát teszik tönkre ellenséggyártással a hatalomvágyók Rowling új regényében, Az Ickabogban. A műfordítás műhelytitkaiba vezet be a Harry Potter könyv- és filmsorozat, valamint az új mese magyar szövegének megalkotója, Tóth Tamás Boldizsár.","shortLead":"A virágzó Duskáldiát teszik tönkre ellenséggyártással a hatalomvágyók Rowling új regényében, Az Ickabogban...","id":"20210430_Toth_Tamas_Boldizsar_JK_Rowling_Harry_Potter_Ickabog_muforditas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da97fd90-733e-4838-9882-adb000044a5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7abe3ee3-8d3c-44fe-a322-4e65371a58b5","keywords":null,"link":"/360/20210430_Toth_Tamas_Boldizsar_JK_Rowling_Harry_Potter_Ickabog_muforditas","timestamp":"2021. május. 01. 16:00","title":"\"Órákig tartott, amíg eljutottam a varacskos disznótól a Roxfortig\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]