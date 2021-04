Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lehet adatot szerezni arról, hogy településenkénti bontásban hogy állnak az oltással.","shortLead":"Nem lehet adatot szerezni arról, hogy településenkénti bontásban hogy állnak az oltással.","id":"20210428_nnk_oltas_varosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f313231-8727-4900-ab0e-15e8902f1817","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_nnk_oltas_varosok","timestamp":"2021. április. 28. 06:18","title":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ azt állítja, nem tudja, hogy a nagyvárosokban hányan kaptak oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6146a41-592a-4143-a198-50c2686b09f7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik az eddigi V8-as kivitelt pazarlóan drágának és túl sokat fogyasztónak találták.","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik az eddigi V8-as kivitelt pazarlóan drágának és túl sokat fogyasztónak találták.","id":"20210428_igy_sporolnak_a_gazdagok_6_hengeres_motort_kapott_az_uj_mercedesmaybach_sosztaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6146a41-592a-4143-a198-50c2686b09f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da13114b-7118-4645-9f15-98409098443e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210428_igy_sporolnak_a_gazdagok_6_hengeres_motort_kapott_az_uj_mercedesmaybach_sosztaly","timestamp":"2021. április. 28. 11:45","title":"Így spórolnak a gazdagok: 6 hengeres motort kapott az új Maybach S-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1da47e8-c94b-4eff-93d5-e6cba35dcd61","c_author":"Domány András","category":"360","description":"A meghatározó lengyel kormánypárt elfogadta a baloldali frakció feltételeit az uniós pénzek felhasználásáról, így meglesz a parlamenti többség a brüsszeli megállapodás jóváhagyásáról.","shortLead":"A meghatározó lengyel kormánypárt elfogadta a baloldali frakció feltételeit az uniós pénzek felhasználásáról...","id":"20210428_lengyelorszag_helyreallitasi_alap_eu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1da47e8-c94b-4eff-93d5-e6cba35dcd61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f7c0ba5-92f7-4040-8f11-11d49f8a1bed","keywords":null,"link":"/360/20210428_lengyelorszag_helyreallitasi_alap_eu","timestamp":"2021. április. 28. 13:00","title":"Nem Varsó buktatja meg az EU-s helyreállítási alapot, a baloldal megalkudott Kaczynskiékkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"244b0343-97f3-49c3-bfff-8b7c456869a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Toyota, a Honda és a Ford a dobogón.","shortLead":"A Toyota, a Honda és a Ford a dobogón.","id":"20210428_Elarulta_a_Tesla_milyen_autokbol_ulnek_at_hozzajuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=244b0343-97f3-49c3-bfff-8b7c456869a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58e7e3c5-8416-4348-b8cc-8657b8a380f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210428_Elarulta_a_Tesla_milyen_autokbol_ulnek_at_hozzajuk","timestamp":"2021. április. 28. 16:25","title":"Elárulta a Tesla, milyen autókból ülnek át hozzájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae7d424-baad-4e1c-a782-6e2b4e3d1565","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A fagyasztott sült krumplin már működik a módszer.","shortLead":"A fagyasztott sült krumplin már működik a módszer.","id":"20210427_szen_dioxid_elelmiszer_tartositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ae7d424-baad-4e1c-a782-6e2b4e3d1565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7385ed79-850b-4b1a-ae6b-9b7cb164b5b8","keywords":null,"link":"/zhvg/20210427_szen_dioxid_elelmiszer_tartositas","timestamp":"2021. április. 27. 18:40","title":"Szén-dioxiddal tartósítaná egy cég az élelmiszereket, hogy fagyasztó helyett akár a polcon is tarthassuk őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20ca356-74bb-4550-8103-3b490419e304","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Kijárási tilalom, üzlet- és iskolabezárások – a berlini kormány alkotmányossági aggályokkal is szembenézve, a föderációs berendezkedésű Németországban szokatlan módon, központilag akarja legyőzni a koronavírus-járványt.","shortLead":"Kijárási tilalom, üzlet- és iskolabezárások – a berlini kormány alkotmányossági aggályokkal is szembenézve...","id":"20210428_Merkel_veszfekje_Nemet_jarvanyszabalyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f20ca356-74bb-4550-8103-3b490419e304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3c3d034-768f-47d5-a980-7c52258b561e","keywords":null,"link":"/360/20210428_Merkel_veszfekje_Nemet_jarvanyszabalyok","timestamp":"2021. április. 28. 12:00","title":"Merkel kezében ott a vészfék – a németek inkább szigorítanak a járványszabályokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcb57446-d3fc-4d8e-9c2d-0a5a4d4d52c2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Yamatosaurus felfedezése nem utolsó sorban új információkkal szolgál és új kérdéseket vet fel a mai Japán területén élő dinoszauruszokkal kapcsolatban.","shortLead":"A Yamatosaurus felfedezése nem utolsó sorban új információkkal szolgál és új kérdéseket vet fel a mai Japán területén...","id":"20210428_yamatosaurus_izanagii_dinoszaurusz_paleontologia_lelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcb57446-d3fc-4d8e-9c2d-0a5a4d4d52c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc1a800-87c6-44f6-b37e-39db31cbb336","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_yamatosaurus_izanagii_dinoszaurusz_paleontologia_lelet","timestamp":"2021. április. 28. 17:03","title":"Eddig ismeretlen kacsacsőrű dinoszaurusz maradványait azonosították Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4641f63-63a1-4ca9-889b-e1d9296c127e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fiú annyit mondott, „ne dudáljál!”. Megverték, és még az iskolája igazgatója elé is becibálták.","shortLead":"A fiú annyit mondott, „ne dudáljál!”. Megverték, és még az iskolája igazgatója elé is becibálták.","id":"20210428_autos_konfliktus_gyerek_sofor_pofon_torokszentmiklos_vademeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4641f63-63a1-4ca9-889b-e1d9296c127e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a534cef3-b0bd-44c2-a19c-df5f83493220","keywords":null,"link":"/cegauto/20210428_autos_konfliktus_gyerek_sofor_pofon_torokszentmiklos_vademeles","timestamp":"2021. április. 28. 16:01","title":"Megvertek egy iskolást, mert rászólt egy autósra, hogy ne dudáljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]