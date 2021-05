Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2c47d6f3-808c-472d-8787-fbb0e3295b38","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Az, hogy a közbeszerzések és a megrendelések kizárólag a haveroknál és a vazallusoknál landolnak, akkor érezteti hatását, amikor a rendszer összeomlik. Ezt nevezik ők terheléses támadásnak. Vélemény.","shortLead":"Az, hogy a közbeszerzések és a megrendelések kizárólag a haveroknál és a vazallusoknál landolnak, akkor érezteti...","id":"202118_terheleses_tamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c47d6f3-808c-472d-8787-fbb0e3295b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75af8055-071c-4ff8-8efc-7c7beec992dd","keywords":null,"link":"/360/202118_terheleses_tamadas","timestamp":"2021. május. 06. 13:00","title":"Tóta W.: Terheléses támadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88c09b0e-1cc6-4059-bf26-633fbe00c873","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Könnyű- és komolyzenei alkotókat díjazott idén is az Artisjus: kilenc zeneszerzőt és szövegírót tüntettek ki. Az AWS énekese posztumusz díjat kapott.","shortLead":"Könnyű- és komolyzenei alkotókat díjazott idén is az Artisjus: kilenc zeneszerzőt és szövegírót tüntettek ki. Az AWS...","id":"20210506_Siklosi_Ors_Artisjus_dij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88c09b0e-1cc6-4059-bf26-633fbe00c873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87526248-34b9-4895-a42d-a72abce231bf","keywords":null,"link":"/kultura/20210506_Siklosi_Ors_Artisjus_dij","timestamp":"2021. május. 06. 15:55","title":"A tragikusan fiatalon meghalt Siklósi Örs is díjat kapott az Artisjustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec42b2b-b0e2-4799-9fe0-9945258b0c6a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megérkeztek az első információk az idei középszintű és az emelt angolérettségiről.","shortLead":"Megérkeztek az első információk az idei középszintű és az emelt angolérettségiről.","id":"20210506_angolerettsegi_2021","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fec42b2b-b0e2-4799-9fe0-9945258b0c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ba4b5c4-a3ed-462b-81fa-e38ac7315578","keywords":null,"link":"/kultura/20210506_angolerettsegi_2021","timestamp":"2021. május. 06. 10:15","title":"A szaktanár szerint nem nehéz az idei angolérettségi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df57da6-e1fa-4d88-9b6f-4b76b3125095","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Youtube-csatornát indított Vilmos herceg és Katalin hercegné.","shortLead":"Youtube-csatornát indított Vilmos herceg és Katalin hercegné.","id":"20210505_vilmos_es_kate_youtubecsatornaja_cambridge_hercege_es_hercegnoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0df57da6-e1fa-4d88-9b6f-4b76b3125095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d66aa58-1f48-43a3-8bc5-03c903d965a6","keywords":null,"link":"/elet/20210505_vilmos_es_kate_youtubecsatornaja_cambridge_hercege_es_hercegnoje","timestamp":"2021. május. 05. 21:05","title":"Bemutatkoztak a brit királyi youtuberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"450491de-f8ec-411c-b817-fb086a02e138","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Többek között Reisz Gábor, Szilágyi Fanni és Karcis Gábor is koncertfilmet rendezett a fesztiválra. ","shortLead":"Többek között Reisz Gábor, Szilágyi Fanni és Karcis Gábor is koncertfilmet rendezett a fesztiválra. ","id":"20210505_Budapest_Ritmo_koncertfilmek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=450491de-f8ec-411c-b817-fb086a02e138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8564057-2115-446a-86c4-5399ec80b101","keywords":null,"link":"/kultura/20210505_Budapest_Ritmo_koncertfilmek","timestamp":"2021. május. 05. 13:32","title":"Különleges koncertfilmek hozzák el az idei Ritmót ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cc20782-ba68-4de2-9298-60cc1e7e9db5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az egész világ üvegházhatású gázkibocsátásának a 27 százalékáért az ázsiai ország a felelős, 2060-ra ígérik a teljes leállítást.","shortLead":"Az egész világ üvegházhatású gázkibocsátásának a 27 százalékáért az ázsiai ország a felelős, 2060-ra ígérik a teljes...","id":"20210507_kina_uveghazhatas_gazok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cc20782-ba68-4de2-9298-60cc1e7e9db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64801393-2e6e-4e19-a4b9-8e4d1419a979","keywords":null,"link":"/zhvg/20210507_kina_uveghazhatas_gazok","timestamp":"2021. május. 07. 09:59","title":"Több káros anyagot bocsát ki a levegőbe Kína, mint a teljes fejlett világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe2b1421-09fc-4ee5-a9cb-c9e5e86ee6e7","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Hiába kalkulált úgy a kormány, hogy május 15-re beoltanak ötmillió embert, a jelenlegi számok alapján ettől nagyon messze vagyunk. A Pfizer vakcinának átütő sikere van, az azonban kizárt, hogy a hiányzó mennyiséget előhúzzák addig, ahogy az sem biztos, hogy csaknem 1 millió ember hajlandó megmozdulni érte a következő napokban. A kormány mindenesetre hangszínt váltott, és a héten a Pfizert dicsérte a keleti vakcinák helyett. ","shortLead":"Hiába kalkulált úgy a kormány, hogy május 15-re beoltanak ötmillió embert, a jelenlegi számok alapján ettől nagyon...","id":"20210506_oltas_kampany_regisztracio_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe2b1421-09fc-4ee5-a9cb-c9e5e86ee6e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4127ea79-e9ac-4894-b3df-8ab83838864c","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_oltas_kampany_regisztracio_kormany","timestamp":"2021. május. 06. 06:30","title":"Május 23-a előtt nehezen lesz bármilyen lakodalom, több hetes csúszásban van a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c749a41-2fda-4f58-94da-2e3e1acab8b5","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Részben európai uniós pénzből a Mosoni-Duna vizével pótolnák a Fertő tavat. Osztrák és magyar környezetvédők együtt tiltakoznak, szerintük ezzel helyrehozhatatlan károk keletkezhetnek a tó kémiai összetételében, ami az élővilág pusztulásához vezethet. A megoldást, amelynek a tervezéséről ma hirdetnek eredményt ráadásul olyan uniós csomagból finanszírozná a magyar kormány, amelyet még meg sem ítéltek Magyarországnak. ","shortLead":"Részben európai uniós pénzből a Mosoni-Duna vizével pótolnák a Fertő tavat. Osztrák és magyar környezetvédők együtt...","id":"20210507_ferto_to_mosoni_duna_vizpotlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c749a41-2fda-4f58-94da-2e3e1acab8b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b1c14a-6b92-4573-9aab-1fcdbee6c43c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210507_ferto_to_mosoni_duna_vizpotlas","timestamp":"2021. május. 07. 11:10","title":"Világörökségi területet veszélyeztethet egy újabb beruházás a Fertő tónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]