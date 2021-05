Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"dade0361-cd60-4d9a-8d45-e8fea2223850","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy magyar–olasz vezetésű nemzetközi kutatócsoportnak elsőként sikerült közvetlen megfigyelésekkel torziós mágneses plazmahullámokat felfedeznie a Nap felszínén. Az Alfvén-hullámok a Napon legnehezebben megfigyelhető hullámoknak számítanak, jelentőségüket az a képességük adja, hogy nagyon nagy távolságra tudnak energiát és információt szállítani.","shortLead":"Egy magyar–olasz vezetésű nemzetközi kutatócsoportnak elsőként sikerült közvetlen megfigyelésekkel torziós mágneses...","id":"20210513_alfven_hullamok_eszlelese_napfelszin_elte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dade0361-cd60-4d9a-8d45-e8fea2223850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253bcb31-88c4-48be-9cb4-5ac2397f4f05","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_alfven_hullamok_eszlelese_napfelszin_elte","timestamp":"2021. május. 13. 12:03","title":"Most először sikerült észlelni a Nap papíron 1947-ben felfedezett titokzatos hullámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A különleges akció öt héten át tart majd, heti egy nyertessel.","shortLead":"A különleges akció öt héten át tart majd, heti egy nyertessel.","id":"20210513_ohio_allam_sorsolas_oltott_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4407918d-772f-4fa5-b92a-845eee72a039","keywords":null,"link":"/elet/20210513_ohio_allam_sorsolas_oltott_vakcina","timestamp":"2021. május. 13. 08:48","title":"Fejenként egymillió dollárt sorsolnak ki az oltottak között egy amerikai államban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49e84ce9-8098-416a-ae11-0cfce6be5a3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiszivárgott információk szerint saját álláskereső weboldalt indítana a TikTok, hogy segítse a munkát kereső felhasználókat, és a munkaerő-hiányban szenvedő cégeket.","shortLead":"A kiszivárgott információk szerint saját álláskereső weboldalt indítana a TikTok, hogy segítse a munkát kereső...","id":"20210512_tiktok_allaskereses_allashirdetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49e84ce9-8098-416a-ae11-0cfce6be5a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c855a12-640d-4eef-91d5-89b05ec26fb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_tiktok_allaskereses_allashirdetes","timestamp":"2021. május. 12. 10:36","title":"Új szolgáltatáson dolgozik a TikTok, segíthet állást találni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8081c08c-0711-47fd-8523-c2306191cd81","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Olyan neveket is találni a kormány által bőkezűen támogatottak listájában, amelyek nem szerepelhetnének rajta. De a kuratóriumban is ülnek olyanok, akiknek a törvény szerint nem lenne szabad, és más súlyos problémák is felmerültek a független, szabadtéri és nemzetiségi színházak Emmi által koordinált támogatási rendszerében.","shortLead":"Olyan neveket is találni a kormány által bőkezűen támogatottak listájában, amelyek nem szerepelhetnének rajta. De...","id":"20210512_fuggetlen_szinhazak_tamogatasa_emberi_eroforrasok_miniszteriuma_emmi_visszaelesek_gyanus_palyazatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8081c08c-0711-47fd-8523-c2306191cd81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ece62143-2d4b-4a83-b532-10e829d41c53","keywords":null,"link":"/kultura/20210512_fuggetlen_szinhazak_tamogatasa_emberi_eroforrasok_miniszteriuma_emmi_visszaelesek_gyanus_palyazatok","timestamp":"2021. május. 12. 06:30","title":"Kivéreztetés és törvénytelenség: problémás pénzosztás a független színházaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed3e8f7c-059f-42a7-ae93-4a5f7df15852","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha az Országgyűlés megszavazza, a törvénymódosítás néhány hét múlva már hatályba is lép. ","shortLead":"Ha az Országgyűlés megszavazza, a törvénymódosítás néhány hét múlva már hatályba is lép. ","id":"20210512_Gazdasagi_tevekenyseget_is_vegezhetnenek_a_partalapitvanyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed3e8f7c-059f-42a7-ae93-4a5f7df15852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bb53672-b71d-476d-896a-7ac2df1102e2","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_Gazdasagi_tevekenyseget_is_vegezhetnenek_a_partalapitvanyok","timestamp":"2021. május. 12. 11:44","title":"Gazdasági tevékenységet is végezhetnének a pártalapítványok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a5d7796-3bdd-41f0-88a2-a1c85a1ebb09","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Készen áll az utazásra a csillagászati áron épülő James Webb űrteleszkóp, miután egy próba során sikeresen kihajtogatta, majd a helyére igazította a főtükrét.","shortLead":"Készen áll az utazásra a csillagászati áron épülő James Webb űrteleszkóp, miután egy próba során sikeresen...","id":"20210512_james_webb_urtavcso_urkutatas_nasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a5d7796-3bdd-41f0-88a2-a1c85a1ebb09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7682459b-dea2-4c5c-bb14-33454f00fb95","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_james_webb_urtavcso_urkutatas_nasa","timestamp":"2021. május. 12. 17:09","title":"Teljesítette legfontosabb tesztjét a NASA gigászi űrtávcsöve, amivel új, idegen világokat találhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"916fe645-59ae-4f9b-afd6-50c4c236ca3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legutolsó alkalommal, május 10-én egy használtan megvásárolt mentőautóban vittek 10 külföldit.","shortLead":"A legutolsó alkalommal, május 10-én egy használtan megvásárolt mentőautóban vittek 10 külföldit.","id":"20210513_embercsempeszek_illegalis_bevandorlas_rendorseg_elfogas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=916fe645-59ae-4f9b-afd6-50c4c236ca3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45fb0bca-e034-4595-b34a-415fb577b53b","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_embercsempeszek_illegalis_bevandorlas_rendorseg_elfogas","timestamp":"2021. május. 13. 05:48","title":"Több száz embert Nyugat-Európába juttató embercsempész bandán ütött rajta a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0e0513-192a-41df-8137-e5939bd42002","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Már vannak problémái a kriptopénzzel.","shortLead":"Már vannak problémái a kriptopénzzel.","id":"20210513_Elon_Musk_tesla_bitcoin_zhvg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d0e0513-192a-41df-8137-e5939bd42002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8912f89a-6051-4c76-a6ae-640125870bd1","keywords":null,"link":"/zhvg/20210513_Elon_Musk_tesla_bitcoin_zhvg","timestamp":"2021. május. 13. 10:46","title":"Elon Musk megvilágosodott, és ezzel egyszerre döntötte be a Tesla és a bitcoin árfolyamát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]