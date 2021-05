Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1bf4da53-6485-46c1-b316-8e53e5eac858","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az új ajánlás csak az mRNS alapú oltóanyagokra vonatkozik, és vannak kivételek. ","shortLead":"Az új ajánlás csak az mRNS alapú oltóanyagokra vonatkozik, és vannak kivételek. ","id":"20210514_amerikai_jarvany_maszkviseles_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bf4da53-6485-46c1-b316-8e53e5eac858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2981802-a3c2-418d-be13-f63846e748e5","keywords":null,"link":"/vilag/20210514_amerikai_jarvany_maszkviseles_vakcina","timestamp":"2021. május. 14. 10:59","title":"Az Egyesült Államokban a teljesen beoltottaknak nem kell többé maszkot viselniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0abcb336-22ee-440b-9baa-e9bc2e8d270e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rejtőzködő szabadidő-autót a belvárosban fotózták le. ","shortLead":"A rejtőzködő szabadidő-autót a belvárosban fotózták le. ","id":"20210514_titokzatos_alcazott_auto_bukkant_fel_budapesten_volvo_geely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0abcb336-22ee-440b-9baa-e9bc2e8d270e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"650cd1ba-79cc-4147-b3a3-11534ef4f7f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210514_titokzatos_alcazott_auto_bukkant_fel_budapesten_volvo_geely","timestamp":"2021. május. 14. 11:05","title":"Titokzatos álcázott autó bukkant fel Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31871126-5e5e-473b-bc48-27f923fbc8ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hány élete is van a macskáknak?","shortLead":"Hány élete is van a macskáknak?","id":"20210514_Macska_ugras_langolo_epulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31871126-5e5e-473b-bc48-27f923fbc8ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb07e529-4a2c-4bf2-85e4-95ce4dfb869b","keywords":null,"link":"/elet/20210514_Macska_ugras_langolo_epulet","timestamp":"2021. május. 14. 11:57","title":"Kiugrott egy macska egy lángoló épület ötödik emeletéről, pattant egyet, majd elszaladt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81a2be68-3df2-402f-8077-52144057340d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánysajtónak válaszolva osztott meg életéből néhány fontos pillanatot a főpolgármester. ","shortLead":"A kormánysajtónak válaszolva osztott meg életéből néhány fontos pillanatot a főpolgármester. ","id":"20210514_karacsony_eletrajzot_posztolt_a_kormanysajtonak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81a2be68-3df2-402f-8077-52144057340d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08afe123-b749-431e-8301-2a3fba2837bf","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_karacsony_eletrajzot_posztolt_a_kormanysajtonak","timestamp":"2021. május. 14. 14:43","title":"Karácsony: Voltak húzós estéink a kollégiumban, erről Rogán Antalt is lehetne kérdezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd112ee9-ee22-4cc7-8d7a-b22876e0dd8c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Elárverezik a volt román diktátor repülőgépét, a licit 25 ezer euróról indul.","shortLead":"Elárverezik a volt román diktátor repülőgépét, a licit 25 ezer euróról indul.","id":"20210513_Most_megveheti_Ceausescu_kulongepet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd112ee9-ee22-4cc7-8d7a-b22876e0dd8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"271ee92e-3d59-4fd6-84e7-0aae81007f32","keywords":null,"link":"/elet/20210513_Most_megveheti_Ceausescu_kulongepet","timestamp":"2021. május. 13. 09:33","title":"Most megveheti Ceausescu különgépét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7103cbf1-2cc1-403d-b15b-d17aad4521af","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Oltakozzunk drágám, ne hagyjuk egymást árván.","shortLead":"Oltakozzunk drágám, ne hagyjuk egymást árván.","id":"20210514_Szent_Efrem_Ferfikar_vakcina_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7103cbf1-2cc1-403d-b15b-d17aad4521af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef00833f-4fe2-477b-961e-6b1ebdc8df13","keywords":null,"link":"/kultura/20210514_Szent_Efrem_Ferfikar_vakcina_oltas","timestamp":"2021. május. 14. 10:11","title":"\"mRNS-kirakó, köszi dr. Karikó!\" – brutális vakcinadallal jelentkezett a Szent Efrém Férfikar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0e0513-192a-41df-8137-e5939bd42002","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Már vannak problémái a kriptopénzzel.","shortLead":"Már vannak problémái a kriptopénzzel.","id":"20210513_Elon_Musk_tesla_bitcoin_zhvg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d0e0513-192a-41df-8137-e5939bd42002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8912f89a-6051-4c76-a6ae-640125870bd1","keywords":null,"link":"/zhvg/20210513_Elon_Musk_tesla_bitcoin_zhvg","timestamp":"2021. május. 13. 10:46","title":"Elon Musk megvilágosodott, és ezzel egyszerre döntötte be a Tesla és a bitcoin árfolyamát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c24824-bcc8-44f6-a804-e61b887d6b9e","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"A plasztiklapok nem tükrözik a védettséget, a világ nagy részén el sem fogadják, és rövidesen app helyettesíti. Az előállító cégben vezető tisztségviselő Stumpf István kormánybiztos.","shortLead":"A plasztiklapok nem tükrözik a védettséget, a világ nagy részén el sem fogadják, és rövidesen app helyettesíti...","id":"20210514_vedettsegi_igazolvany__megtevesztes__kartyatrukk__biznisznek_klassz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c24824-bcc8-44f6-a804-e61b887d6b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d226837-4b43-478e-bad6-c80281c42564","keywords":null,"link":"/360/20210514_vedettsegi_igazolvany__megtevesztes__kartyatrukk__biznisznek_klassz","timestamp":"2021. május. 14. 07:00","title":"Legalább 12 milliárdot szórhat el a kormány a szinte semmire se jó védettségi kártyákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]