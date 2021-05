Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c4c6c3a7-ed5d-4bfb-a8e9-be1aa4608133","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Kutatásairól, az mRNS technológiáról és az elmúlt évtizedekről is beszélt a BioNTech alelnöke a 194. közgyűlés ünnepi ülésén. ","shortLead":"Kutatásairól, az mRNS technológiáról és az elmúlt évtizedekről is beszélt a BioNTech alelnöke a 194. közgyűlés ünnepi...","id":"20210503_kariko_katalin_mta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4c6c3a7-ed5d-4bfb-a8e9-be1aa4608133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba0aefe5-6c18-49f2-bdce-8c35091900bd","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_kariko_katalin_mta","timestamp":"2021. május. 03. 10:37","title":"Itt nézheti vissza Karikó Katalin előadását a Magyar Tudományos Akadémián ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már több mint 28 ezren vesztették életüket a fertőzés következtében Magyarországon.","shortLead":"Már több mint 28 ezren vesztették életüket a fertőzés következtében Magyarországon.","id":"20210504_koronavirus_adatok_Magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44a6d769-71b3-412e-b447-d1ba9af20f3b","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_koronavirus_adatok_Magyarorszag","timestamp":"2021. május. 04. 09:09","title":"137 újabb áldozata van a koronavírusnak, 726 új fertőzöttet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17f80cfd-67df-4e99-9ddf-c7e03357f7ea","c_author":"Bosch Rexroth Kft.","category":"brandcontent","description":"A járvány nemhogy megtörte, hanem hatodik sebességbe kapcsolta a mindennapok igényeit kiszolgáló iparágat.","shortLead":"A járvány nemhogy megtörte, hanem hatodik sebességbe kapcsolta a mindennapok igényeit kiszolgáló iparágat.","id":"20210503_Digitalizacio_gyartas_okos_megoldasok_fmcg_bosch_rexroth","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17f80cfd-67df-4e99-9ddf-c7e03357f7ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa1407f-e525-46c0-bb2f-4de6c01ce1b2","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210503_Digitalizacio_gyartas_okos_megoldasok_fmcg_bosch_rexroth","timestamp":"2021. május. 03. 07:30","title":"Már nem fikció – Okos megoldások a rugalmasabb, hatékonyabb, válságállóbb gyártásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c94dcbcf-36f5-45d7-86f6-e2c66c147854","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az ügylet egyik főszereplője az egyik leggazdagabb magyar.","shortLead":"Az ügylet egyik főszereplője az egyik leggazdagabb magyar.","id":"202117_computrend_kesz_kincsestar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c94dcbcf-36f5-45d7-86f6-e2c66c147854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28e9f8f7-07c0-4e71-85f6-b6526ae4bb22","keywords":null,"link":"/360/202117_computrend_kesz_kincsestar","timestamp":"2021. május. 04. 12:00","title":"Állami megbízásokon hízó szoftvercégek fúziója készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9f0cf8-eaaa-4499-9a79-2cdd0110ca01","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A volt elnököt hónapokkal korábban tiltották ki az Instagramról és a Facebookról. Az ügy részleteinek vizsgálatával pár óra múlva végez a Facebooktól teljesen különálló szerv.","shortLead":"A volt elnököt hónapokkal korábban tiltották ki az Instagramról és a Facebookról. Az ügy részleteinek vizsgálatával pár...","id":"20210503_facebook_oversight_board_legfelsobb_birosag_donald_trump_tiltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b9f0cf8-eaaa-4499-9a79-2cdd0110ca01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0250005-b6cb-4d5e-a7b7-6c7ae6564e7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_facebook_oversight_board_legfelsobb_birosag_donald_trump_tiltas","timestamp":"2021. május. 03. 17:20","title":"Szerdán meghozza döntését a Facebook legfelsőbb bírósága, hogy feloldható-e Trump tiltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71b5f2b4-bd19-4fa6-8580-f4799686cd13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft társalapítójának és feleségének Twitter-csatornái egyszerre jelent meg a közlemény, melyben tudatják, hogy elválnak útjaik.","shortLead":"A Microsoft társalapítójának és feleségének Twitter-csatornái egyszerre jelent meg a közlemény, melyben tudatják...","id":"20210503_bill_gates_valasa_melinda_gates","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71b5f2b4-bd19-4fa6-8580-f4799686cd13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9cd0c50-7100-484b-b998-24335a5185d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_bill_gates_valasa_melinda_gates","timestamp":"2021. május. 03. 22:41","title":"27 év után elválik Bill és Melinda Gates","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Mintegy 400 ezer tagja volt annak a gyerekpornót terjesztő online fórumnak, amelynek a három feltételezett üzemeltetőjét elfogták.","shortLead":"Mintegy 400 ezer tagja volt annak a gyerekpornót terjesztő online fórumnak, amelynek a három feltételezett...","id":"20210503_rendorseg_nemet_gyerekporno_elfogas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a60ecac6-fdb5-43cd-a391-5d5943355c37","keywords":null,"link":"/elet/20210503_rendorseg_nemet_gyerekporno_elfogas","timestamp":"2021. május. 03. 13:06","title":"A világ egyik legnagyobb gyerekpornót terjesztő online fórumát számolta fel a német rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321a8e46-c8e7-4a80-8354-2bf009e7e2b2","c_author":"Ballai Vince","category":"360","description":"Saját és fokozottan veszélyeztetett férje egészségi állapotát féltve, az iskolai biztonsági intézkedéseket elégtelennek látva, rendkívüli lemondással távozott tavaly novemberben egy pedagógus egy hazai általános iskolából. Távozási módjának jogszerűségét azonban vitatja a fenntartó. A pedagógus ezért pert indított, mire a Klebelsberg Központ viszontkeresettel élt, és milliókat követel az azóta munka nélkül maradt nőn.","shortLead":"Saját és fokozottan veszélyeztetett férje egészségi állapotát féltve, az iskolai biztonsági intézkedéseket elégtelennek...","id":"20210504_koronavirus_tanito_pedagogus_klebelsberg_kozpont_per","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=321a8e46-c8e7-4a80-8354-2bf009e7e2b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73dd4ebf-039d-471d-af11-87c41974bfd3","keywords":null,"link":"/360/20210504_koronavirus_tanito_pedagogus_klebelsberg_kozpont_per","timestamp":"2021. május. 04. 14:00","title":"Felmondott egy tanítónő a fertőzéstől tartva, most milliókat követel rajta a Klebelsberg Központ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]