[{"available":true,"c_guid":"8923897c-66b9-4519-9413-eda4b8ad207f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tucatmodellnek semmiképp sem nevezhető ez a 750 lóerős sirályszárnyas sportkocsi, melyből tucatnyinál is kevesebb készült.","shortLead":"Tucatmodellnek semmiképp sem nevezhető ez a 750 lóerős sirályszárnyas sportkocsi, melyből tucatnyinál is kevesebb...","id":"20210516_szuperritka_korat_megelozo_elektromos_mercedesamgt_kinalnak_eladasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8923897c-66b9-4519-9413-eda4b8ad207f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d202fb3-68ec-4e85-abf8-241b8fa12fe0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210516_szuperritka_korat_megelozo_elektromos_mercedesamgt_kinalnak_eladasra","timestamp":"2021. május. 16. 06:41","title":"Szuperritka, korát megelőző elektromos Mercedes-AMG-t kínálnak eladásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója megérti, hogy a gazdagabb országok miért akarják minél előbb beoltani a fialókat is, de arra kérte őket, hogy gondolják át a helyzetet.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója megérti, hogy a gazdagabb országok miért akarják minél előbb beoltani...","id":"20210514_who_oltas_gyerekek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a78e60d8-7b0c-47f4-8e55-5b0ecb3974c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_who_oltas_gyerekek","timestamp":"2021. május. 14. 19:03","title":"A WHO szerint nem a gyerekeknek kellene oltást adni, hanem a szegényebb országoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eab4d60-3678-4f01-b0b4-ffd17d7e0764","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Tiger King című sorozat miatt világhírűvé vált Joe Exotic 22 éves büntetését tölti, de most azt kéri, szóljon valaki az érdekében Joe Bidennek, ha már Trump nem kegyelmezett meg neki.","shortLead":"A Tiger King című sorozat miatt világhírűvé vált Joe Exotic 22 éves büntetését tölti, de most azt kéri, szóljon valaki...","id":"20210515_A_vilag_legfurabb_tigrisidomarja_a_bortonbol_uzent_rakja_miatt_ker_kegyelmet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0eab4d60-3678-4f01-b0b4-ffd17d7e0764&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635933e4-cc77-42f6-9889-baabce87dbdb","keywords":null,"link":"/elet/20210515_A_vilag_legfurabb_tigrisidomarja_a_bortonbol_uzent_rakja_miatt_ker_kegyelmet","timestamp":"2021. május. 15. 16:05","title":"A világ legfurább tigrisidomárja a börtönből üzent: rákja miatt kér kegyelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szelvény 26 millió dollárt ért. Volna. ","shortLead":"A szelvény 26 millió dollárt ért. Volna. ","id":"20210514_Kimosta_a_gyoztes_lottoszelvenyet_egy_no_Kaliforniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370a98d8-7344-4d02-b3aa-6d7e9cb6b9f8","keywords":null,"link":"/elet/20210514_Kimosta_a_gyoztes_lottoszelvenyet_egy_no_Kaliforniaban","timestamp":"2021. május. 14. 11:14","title":"Kimosta a győztes lottószelvényét egy nő Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28c2b7fa-c85c-4bff-8ae6-391f4f58ef94","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Aki a jövőben a Delta Airlineshoz csatlakozna, annak nem csak szakmai tapasztalatra lesz szüksége: a koronavírus elleni oltásnak is ott kell lennie a karjában.","shortLead":"Aki a jövőben a Delta Airlineshoz csatlakozna, annak nem csak szakmai tapasztalatra lesz szüksége: a koronavírus elleni...","id":"20210514_oltas_delta_airlines_legitarsasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28c2b7fa-c85c-4bff-8ae6-391f4f58ef94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47fdc036-9d09-46a8-8158-223094093913","keywords":null,"link":"/kkv/20210514_oltas_delta_airlines_legitarsasag","timestamp":"2021. május. 14. 18:54","title":"Van már olyan cég, amelyik csak oltottakat fog alkalmazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Pénteki sajtóhírek szerint újfent meghosszabbodhat Magyarországon a hitelmoratórium. Érdemes lehet ugyanakkor mindenkinek végiggondolni, hogy él-e a felkínált lehetőséggel, egy újabb év törlesztési szünet ugyanis jócskán megemeli majd a teljes visszafizetendő összeget – figyelmeztet elemzésében a Bank360.","shortLead":"Pénteki sajtóhírek szerint újfent meghosszabbodhat Magyarországon a hitelmoratórium. Érdemes lehet ugyanakkor...","id":"20210515_Rengeteg_penzt_bukhat_aki_el_a_meghosszabbitott_hitelmoratoriummal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d459da6f-dca4-4891-acdc-6dbdf1e8a482","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210515_Rengeteg_penzt_bukhat_aki_el_a_meghosszabbitott_hitelmoratoriummal","timestamp":"2021. május. 15. 08:05","title":"Rengeteg pénzt bukhat, aki él a meghosszabbított hitelmoratórium lehetőségével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bdecdd9-7259-4fb4-9361-a258676a2f12","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tavaly októberben vezették be, legutóbb április végén hosszabbították meg. Részben a javuló járványügyi adatok miatt döntött így a kormány.","shortLead":"Tavaly októberben vezették be, legutóbb április végén hosszabbították meg. Részben a javuló járványügyi adatok miatt...","id":"20210514_koronavirus_jarvanyugyi_veszhelyzet_vege_szlovakia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bdecdd9-7259-4fb4-9361-a258676a2f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f6b77b-db29-42b8-b7a3-421e3620c4f3","keywords":null,"link":"/vilag/20210514_koronavirus_jarvanyugyi_veszhelyzet_vege_szlovakia","timestamp":"2021. május. 14. 21:30","title":"Véget ér szombaton a járványügyi vészhelyzet Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e2672-65a4-4abe-b11f-d8c483331ed3","c_author":"Szabó Gábor","category":"360","description":"A nukleáris főhatóság vezetője épp az előtt mondott le, hogy esedékes lenne a hivatal döntése a sokmilliárdos bővítési munkák engedélyezéséről. Fichtinger Gyula utódját kétharmados többséggel, kilenc évre betonozzák be.","shortLead":"A nukleáris főhatóság vezetője épp az előtt mondott le, hogy esedékes lenne a hivatal döntése a sokmilliárdos bővítési...","id":"202119__paksi_beruhazas__hianyos_tervek__nyomas_alatt__folozesi_ido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=524e2672-65a4-4abe-b11f-d8c483331ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4208f1-4535-4984-860f-b98593c87dae","keywords":null,"link":"/360/202119__paksi_beruhazas__hianyos_tervek__nyomas_alatt__folozesi_ido","timestamp":"2021. május. 15. 07:00","title":"Nem tetszik az Orbán-kormánynak a szakmai szöszmötölés Paks II. ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]