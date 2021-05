Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8bdf885e-acd9-4c55-8a98-c97f95564054","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bolti lopással gyanúsították meg a dél-koreai belga nagykövet feleségét, aki emiatt nekiesett az eladónak. A diplomáciai mentességre hivatkozva ejtették az ügyet.","shortLead":"Bolti lopással gyanúsították meg a dél-koreai belga nagykövet feleségét, aki emiatt nekiesett az eladónak...","id":"20210518_diplomaciai_mentesseg_bolti_verekedes_nagykovet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8bdf885e-acd9-4c55-8a98-c97f95564054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e04b1f07-6761-44f2-b476-7aa33bca612d","keywords":null,"link":"/vilag/20210518_diplomaciai_mentesseg_bolti_verekedes_nagykovet","timestamp":"2021. május. 18. 06:51","title":"A diplomáciai mentesség miatt úszott meg büntetlenül egy bolti verekedést egy nagykövet felesége Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe6a979c-e727-466b-8171-ad17491da2d5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A leállított turizmus következtében az utazni vágyók egy részénél felértékelődött a lakóautók és a lakókocsik kínálta lehetőség.","shortLead":"A leállított turizmus következtében az utazni vágyók egy részénél felértékelődött a lakóautók és a lakókocsik kínálta...","id":"20210517_A_lakoautopiac_a_jarvany_egyik_nagy_nyertese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe6a979c-e727-466b-8171-ad17491da2d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"296d6791-992d-4354-a1d9-5be436555def","keywords":null,"link":"/cegauto/20210517_A_lakoautopiac_a_jarvany_egyik_nagy_nyertese","timestamp":"2021. május. 17. 08:12","title":"A lakóautó-piac a járvány egyik nagy nyertese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef4057ec-65da-43ed-badf-92be4d5458f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nemrég megjelent iOS 14.5.1-es frissítés kellemetlenül érinthetett jó pár felhasználót a teljesítménnyel és az akkumulátorral kapcsolatos problémák miatt. Jó hír viszont, hogy hamarosan érkezik a javítás.","shortLead":"A nemrég megjelent iOS 14.5.1-es frissítés kellemetlenül érinthetett jó pár felhasználót a teljesítménnyel és...","id":"20210517_ios_1451_teljesitmeny_es_akkujavitasa_ios_146","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef4057ec-65da-43ed-badf-92be4d5458f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c221a2a4-9796-47e5-9305-8fc3252aae7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_ios_1451_teljesitmeny_es_akkujavitasa_ios_146","timestamp":"2021. május. 17. 10:03","title":"Ön is szenved az iPhone-frissítés mellékhatásaitól? Hamarosan jön a javítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a6a10e9-7850-4c25-ade2-d5b44c427739","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az erózió, amely boltívessé vágta korábban a sziklát, most elpusztította a Galapagos-szigetek környékének nagy látványosságát.","shortLead":"Az erózió, amely boltívessé vágta korábban a sziklát, most elpusztította a Galapagos-szigetek környékének nagy...","id":"20210518_Osszeomlott_a_Darwinboltiv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a6a10e9-7850-4c25-ade2-d5b44c427739&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b593eea7-cd4a-48f2-885f-e4e85535a124","keywords":null,"link":"/zhvg/20210518_Osszeomlott_a_Darwinboltiv","timestamp":"2021. május. 18. 07:16","title":"Összeomlott a Darwin-boltív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829ca4f3-017f-42cd-a508-1cb0b578dfc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külgazdasági és külügyminiszter a parlamentben beszélt arról, hogy mind az orosz, mind a kínai fél időben teljesítette vállalásait. ","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter a parlamentben beszélt arról, hogy mind az orosz, mind a kínai fél időben...","id":"20210518_szijjarto_peter_parlament_keleti_vakcinak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=829ca4f3-017f-42cd-a508-1cb0b578dfc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad6f7ac2-5d86-4787-a65f-d50616b54a29","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_szijjarto_peter_parlament_keleti_vakcinak","timestamp":"2021. május. 18. 10:58","title":"Szijjártó: A héten minden Keletről rendelt vakcina megérkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d43528-d720-4a82-a179-2e0ca3c0b4ba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"55 millió adagra szerződtek, ebből eddig 5 millió érkezett meg.","shortLead":"55 millió adagra szerződtek, ebből eddig 5 millió érkezett meg.","id":"20210517_johnson_vakcina_eu_szallitas_problemak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0d43528-d720-4a82-a179-2e0ca3c0b4ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd0635d-2e06-4b0c-af0a-11b710f11dd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210517_johnson_vakcina_eu_szallitas_problemak","timestamp":"2021. május. 17. 19:11","title":" Az EU-nak ígért vakcinamennyiség felét szállítja csak a héten a Johnson & Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201","c_author":"Dobozi István","category":"360","description":"A Biden-kormány által javasolt 21 százalékos globális minimumadó hatására Magyarország áttérhet a progresszív jövedelemadóra, a mostani, gazdagoknak különösen kedvező egykulcsos rendszerről. Vagy elkezdődhet egy újabb szabadságharc. Vélemény.","shortLead":"A Biden-kormány által javasolt 21 százalékos globális minimumadó hatására Magyarország áttérhet a progresszív...","id":"202119_amerikai_munkaspart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8d96f88-fa0d-4ee7-9f2f-de721a99db1a","keywords":null,"link":"/360/202119_amerikai_munkaspart","timestamp":"2021. május. 17. 13:00","title":"Dobozi István: Biden adhatja meg a lökést a magyar adórendszer átalakításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c2c3f9-8041-4a49-855f-d5ebc246417d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy brit kerékpárüzlet kipróbálta, meg tudnak-e találni egy ellopott biciklit az AirTag segítségével.","shortLead":"Egy brit kerékpárüzlet kipróbálta, meg tudnak-e találni egy ellopott biciklit az AirTag segítségével.","id":"20210518_apple_airtag_kutyu_kerekpar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23c2c3f9-8041-4a49-855f-d5ebc246417d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7adb9bf4-2d5a-42fb-a08c-66e25a403f04","keywords":null,"link":"/tudomany/20210518_apple_airtag_kutyu_kerekpar","timestamp":"2021. május. 18. 16:03","title":"A lopott bicikli is visszaszerezhető az AirTaggel – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]