A BBC nem felelt meg saját maga integritási és átláthatósági elveinek – ez a következtetése annak a jelentésnek, amelyet a brit közszolgálati csatorna 1995-ös Diana-interjújának a körülményeit vizsgálta. A jelentés konkrét hibákra és mulasztásokra is rámutatott, többek között arra, hogy az interjút készítő Martin Bashir hamis dokumentumokkal nyerte el Diana hercegnő bátyjának, Spencer grófnak a bizalmát annak érdekében, hogy bemutassa őt a walesi hercegnőnek.

Bashir a BBC vezetőinek is hazudott, amikor azt állította, senkinek sem mutatta meg a hamis dokumentumokat, és a jelentés szerint megbízhatatlanul, esetenként tisztességtelenül számolt be az 1995-ös eseményekről. Bashir közleményben kért bocsánatot a hamis dokumentumok miatt, de hozzátette, hogy továbbra is nagyon büszke az interjúra.

A BBC igazgatója, Tim Davie elismerte, hogy noha Diana a jelentés szerint is szeretett volna interjút adni, a beszélgetés előkészítése mégis úgy történt, hogy az nem felelt meg a BBC elveinek, vagy annak, amit a csatorna nézői elvárnak. Ezért bocsánatot kért, és elismerte, a BBC-nek többet kellett volna tennie annak idején, hogy utánajárjon annak, ami történt az interjú körül.

A BBC és Martin Bashir Panorama-interjúja hatalmas dobás volt 1995-ben. Ez volt az a beszélgetés, amelyben Diana elmondta: a házasságában hárman voltak, és kicsit zsúfolt volt – ezzel utalt Károly herceg és Camilla Parker-Bowles kapcsolatára. Diana nemcsak a boldogtalan házasságáról, hanem a bulémiájáról is beszélt.

Spencer gróf nemrég azt állította, hogy Martin Bashir hazudott, hogy elnyerje a bizalmát és bebiztosítsa az interjút. A BBC ezek után indított vizsgálatot az ügyben.

Martin Bashir az egyik legismertebb riporter Nagy-Britanniában. A BBC-t a múlt héten hagyta ott egészségi okokra hivatkozva.

