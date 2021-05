Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a6b34cf6-69bb-448f-a6da-ab0770acbfca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A „csőcselék elleni harccal” akarja elhódítani Missouri szenátori székét az a férfi, aki 2020-ban fegyvert fogott a háza előtt elvonuló tüntetőkre.","shortLead":"A „csőcselék elleni harccal” akarja elhódítani Missouri szenátori székét az a férfi, aki 2020-ban fegyvert fogott...","id":"20210519_szenator_fegyver_USA","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6b34cf6-69bb-448f-a6da-ab0770acbfca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223d212b-a7e4-4f34-b6af-748f3a622135","keywords":null,"link":"/elet/20210519_szenator_fegyver_USA","timestamp":"2021. május. 19. 15:47","title":"Szenátor akar lenni a tüntetőket fegyverrel fenyegető amerikai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ba5c70-8289-46be-88d6-266456c94010","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kálomista Gábor ügyvezetése alatt működő Thália Színház több színésze, valamint Trill Zsolt és Szikszai Rémusz is láthatók lesznek a politikai krimiben. ","shortLead":"A Kálomista Gábor ügyvezetése alatt működő Thália Színház több színésze, valamint Trill Zsolt és Szikszai Rémusz is...","id":"20210521_Kiderult_kik_szerepelnek_a_titkolozasok_kozepette_keszulo_oszodi_beszedrol_szolo_filmben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37ba5c70-8289-46be-88d6-266456c94010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba3820b-3f5c-48e6-8e04-ad488056ed31","keywords":null,"link":"/kultura/20210521_Kiderult_kik_szerepelnek_a_titkolozasok_kozepette_keszulo_oszodi_beszedrol_szolo_filmben","timestamp":"2021. május. 21. 09:18","title":"Kiderült, kik szerepelnek a titkolózások közepette készülő, őszödi beszédről szóló filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szalon az Instagramon is hirdeti, hogy oltottakat nem fogadnak.","shortLead":"A szalon az Instagramon is hirdeti, hogy oltottakat nem fogadnak.","id":"20210520_fodraszat_szepsegszalon_koronavirus_oltas_ausztralia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1828d92f-5932-41ad-8ee9-02cf257de1ee","keywords":null,"link":"/elet/20210520_fodraszat_szepsegszalon_koronavirus_oltas_ausztralia","timestamp":"2021. május. 20. 19:07","title":"Kitiltották egy ausztrál szépségszalonból a koronavírus ellen oltottakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e62770a-3986-486d-b2e5-8421f8640041","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az LG a jelek szerint nem szeretné, ha a nyakán maradnának azok az okostelefonok, amiket a jövőben mutattak volna be a nagyközönség számára.","shortLead":"Az LG a jelek szerint nem szeretné, ha a nyakán maradnának azok az okostelefonok, amiket a jövőben mutattak volna be...","id":"20210520_lg_mobiltelefon_okostelefon_lg_rollable_lg_velvet_2_pro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e62770a-3986-486d-b2e5-8421f8640041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"495c4b60-048a-49fd-bb74-c402467236c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_lg_mobiltelefon_okostelefon_lg_rollable_lg_velvet_2_pro","timestamp":"2021. május. 20. 10:33","title":"Fillérekért vehetik meg a dolgozók az LG be sem mutatott csúcsmobiljait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd5f41f-831b-4eee-8495-e4738af13143","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ezt javasolja Dmitrij Medvegyev, aki orosz elnök is volt, jelenleg pedig Putyin pártjának vezére. Oroszországban a lakosságnak csak a 30%-a akarja beoltatni magát – írja az Rt.com.","shortLead":"Ezt javasolja Dmitrij Medvegyev, aki orosz elnök is volt, jelenleg pedig Putyin pártjának vezére. Oroszországban...","id":"20210520_Kotelezo_lesz_a_vedooltas_Oroszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5f41f-831b-4eee-8495-e4738af13143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4412f8f3-791f-4acd-b746-9d7799fc392e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210520_Kotelezo_lesz_a_vedooltas_Oroszorszagban","timestamp":"2021. május. 20. 17:25","title":"Kötelező lesz a védőoltás Oroszországban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412514ed-8cd4-4efc-abba-f4da8ffa7a5b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 70-es évek sportkupéjának korszerűsített elektromos változata annyira egyedi, hogy még négyfokozatú kézi sebességváltót is kapott.","shortLead":"A 70-es évek sportkupéjának korszerűsített elektromos változata annyira egyedi, hogy még négyfokozatú kézi...","id":"20210519_Elektromoskent_is_kult_autot_csinaltak_az_Opel_Mantabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=412514ed-8cd4-4efc-abba-f4da8ffa7a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3507e874-56c5-44ea-920d-29ea46e3ac18","keywords":null,"link":"/cegauto/20210519_Elektromoskent_is_kult_autot_csinaltak_az_Opel_Mantabol","timestamp":"2021. május. 19. 17:49","title":"Elektromosként is kult autót csináltak az Opel Mantából?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ae61d46-877a-4bd8-a25c-309e855cd7b3","c_author":"HVG","category":"360","description":"A hazai politikában csaknem minden párt mozgalomból jött létre, de az utóbbi időkben ezen az úton senki sem járt sikerrel. ","shortLead":"A hazai politikában csaknem minden párt mozgalomból jött létre, de az utóbbi időkben ezen az úton senki sem járt...","id":"20210519_Elokepek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ae61d46-877a-4bd8-a25c-309e855cd7b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d4ce62-cdfa-4ee0-b6e7-b96c8aba8213","keywords":null,"link":"/360/20210519_Elokepek","timestamp":"2021. május. 19. 11:20","title":"Karácsony Gergely: „A 99 Mozgalom leginkább unikális és magyar”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbdff1f0-0ca2-49af-9a49-9b662c8aa51a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azért nem maradnak majd el a záporok, zivatarok és viharos széllökések sem.","shortLead":"Azért nem maradnak majd el a záporok, zivatarok és viharos széllökések sem.","id":"20210520_idojaras_csutortok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbdff1f0-0ca2-49af-9a49-9b662c8aa51a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01297e11-d8da-4e3d-a069-0e42c5327f54","keywords":null,"link":"/itthon/20210520_idojaras_csutortok","timestamp":"2021. május. 20. 05:49","title":"Esős lesz a péntek is, de néhol már kisüthet a nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]