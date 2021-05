Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c833cf4e-52c1-4e33-be6c-bad1d4672667","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Négy év után új elnököt választott a Magyar Golf Szövetség elnöksége: a TV2 Csoportot vezető, valamint az Index résztulajdonosaként is ismert Vaszily Miklóst.","shortLead":"Négy év után új elnököt választott a Magyar Golf Szövetség elnöksége: a TV2 Csoportot vezető, valamint az Index...","id":"20210528_Vaszily_Miklos_TV2vezer_lett_a_Magyar_Golf_Szovetseg_elnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c833cf4e-52c1-4e33-be6c-bad1d4672667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd2f6384-17c6-4500-84cb-d11ed888feb0","keywords":null,"link":"/sport/20210528_Vaszily_Miklos_TV2vezer_lett_a_Magyar_Golf_Szovetseg_elnoke","timestamp":"2021. május. 28. 13:34","title":"Vaszily Miklós lett a Magyar Golf Szövetség elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b87a113b-12f8-455c-b262-a418a99bac48","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A legek nászát várja a Duma Aktuál Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea házasságkötésétől: a menyasszonytánc a legrövidebb lesz, a házassági szerződés viszont a leghosszabb. De ki lesz a vőfély, mit énekel majd a zenekar, és mik lesznek a nászajándékok? ","shortLead":"A legek nászát várja a Duma Aktuál Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea házasságkötésétől: a menyasszonytánc...","id":"20210526_Duma_Aktual_Meszarosek_eskuvoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b87a113b-12f8-455c-b262-a418a99bac48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd091d8-8c88-412d-b8c3-eda37ce48abf","keywords":null,"link":"/360/20210526_Duma_Aktual_Meszarosek_eskuvoje","timestamp":"2021. május. 26. 19:00","title":"Duma Aktuál: A brit királyi menyegző falusi lagzi volt Mészárosék esküvőjéhez képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa4ab36-2c01-4759-929e-f92f8f2ebc10","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"Kis profilváltás, nagy profit. A járványban gyakori, hogy korábban mással foglalkozó, ám a tűzhöz közeli cégek hirtelen gigászi állami megbízásokat kapnak egészségügyi eszközök beszerzésére.","shortLead":"Kis profilváltás, nagy profit. A járványban gyakori, hogy korábban mással foglalkozó, ám a tűzhöz közeli cégek hirtelen...","id":"202121_kinek_akontojara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6aa4ab36-2c01-4759-929e-f92f8f2ebc10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb544a2-4b6e-4e2b-b029-d51caac947a8","keywords":null,"link":"/360/202121_kinek_akontojara","timestamp":"2021. május. 27. 10:00","title":"Kamu számlák, valódi tízmilliárdok, kormánybarát haszonlesők – a lélegeztetőgép-biznisz háttere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012efcd9-06f7-43e2-84b2-e4d1783b76a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez olvasható ki egy újabb törvényjavaslatból.","shortLead":"Ez olvasható ki egy újabb törvényjavaslatból.","id":"20210528_meddosegi_centrum_meddoseg_meddo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=012efcd9-06f7-43e2-84b2-e4d1783b76a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d1545c5-a399-4c8a-bef9-d4f616e39b70","keywords":null,"link":"/kkv/20210528_meddosegi_centrum_meddoseg_meddo","timestamp":"2021. május. 28. 12:13","title":"2022 nyarától csak állami centrumban végezhetnek meddőségi kezelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952beaa3-bc3a-4e4e-9c8f-fc5fac9cfffc","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Tüneteink hátterében néha több generáción átívelő, feldolgozatlan veszteségek, esetleg családi titkok, hazugságok állhatnak.



","shortLead":"Tüneteink hátterében néha több generáción átívelő, feldolgozatlan veszteségek, esetleg családi titkok, hazugságok...","id":"20210528_Fedezzuk_fel_az_oroksegunket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=952beaa3-bc3a-4e4e-9c8f-fc5fac9cfffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1242dd-70b8-441d-8318-95a70ddfb2b9","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210528_Fedezzuk_fel_az_oroksegunket","timestamp":"2021. május. 28. 11:30","title":"Fedezzük fel az örökségünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a00e470-b190-4962-a1e2-ccb30d67943d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A német kancellár szavakban mindig kiáll a szabályokra épülő nemzetközi rendszer mellett, de sok esetben lovat ad a tekintélyuralmi vezetők alá, írja a Financial Times jegyzete.","shortLead":"A német kancellár szavakban mindig kiáll a szabályokra épülő nemzetközi rendszer mellett, de sok esetben lovat ad...","id":"20210528_FT_Merkel_sok_mindent_elnez_az_autokrataknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a00e470-b190-4962-a1e2-ccb30d67943d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f09931-f152-4573-86f1-a2056674ed77","keywords":null,"link":"/360/20210528_FT_Merkel_sok_mindent_elnez_az_autokrataknak","timestamp":"2021. május. 28. 07:30","title":"FT: Merkel sok mindent elnéz az autokratáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa958caa-c9a0-45e6-ad92-bf5d89ff1f68","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"1981. május 27-én hunyt el Pilinszky János Kossuth- és József Attila-díjas költő, a XX. századi magyar költészet egyik legnagyobb alakja.","shortLead":"1981. május 27-én hunyt el Pilinszky János Kossuth- és József Attila-díjas költő, a XX. századi magyar költészet egyik...","id":"20210527_pilinszky_janos_halalanak_40_evforduloja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa958caa-c9a0-45e6-ad92-bf5d89ff1f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a506ee7-eac0-4d93-a854-bcd51ba2f46f","keywords":null,"link":"/kultura/20210527_pilinszky_janos_halalanak_40_evforduloja","timestamp":"2021. május. 27. 11:42","title":"„Költő vagyok és katolikus” – 40 éve halt meg Pilinszky János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d61f54e-8ae8-4380-85f0-644157365bd4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szofija Szapega a videón azt állítja, ő is szerkesztette azt a Telegramot, ahol személyes adatokat szivárogtattak ki belarusz rendőrökről, de a szülei szerint csak rosszkor volt rossz helyen.","shortLead":"Szofija Szapega a videón azt állítja, ő is szerkesztette azt a Telegramot, ahol személyes adatokat szivárogtattak ki...","id":"20210526_feheroroszorszag_minszk_vallomas_prataszevics_szapega","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d61f54e-8ae8-4380-85f0-644157365bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abed56ae-c064-443c-a3a2-9e37c0e24019","keywords":null,"link":"/vilag/20210526_feheroroszorszag_minszk_vallomas_prataszevics_szapega","timestamp":"2021. május. 26. 14:40","title":"Gyanús videón tesz vallomást Raman Prataszevics barátnője is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]