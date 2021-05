Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9bb34adb-6029-4bed-bd94-391580d4e5b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány hosszú időre, 9 évre nevezné ki az Országos Atomenergia Hivatal vezetőjét, de a párbeszédes Kocsis-Cake Olivio rálicitált erre törvénymódosítójában. Azt javasolja, hogy a felügyeleti szerv vezetőjét rögtön 4,5 milliárd évre nevezzék ki.","shortLead":"A kormány hosszú időre, 9 évre nevezné ki az Országos Atomenergia Hivatal vezetőjét, de a párbeszédes Kocsis-Cake...","id":"20210528_A_Parbeszed_45_milliard_evre_nevezne_ki_az_Atomenergia_Hivatal_vezetojet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bb34adb-6029-4bed-bd94-391580d4e5b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e97e1a5b-e355-402f-be8e-94070c1d38a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210528_A_Parbeszed_45_milliard_evre_nevezne_ki_az_Atomenergia_Hivatal_vezetojet","timestamp":"2021. május. 28. 13:48","title":"A Párbeszéd 4,5 milliárd évre nevezné ki az Atomenergia Hivatal vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Sok napsütés, erős szél, néhol záporok, zivatarok - ilyen lesz a vasárnap.","shortLead":"Sok napsütés, erős szél, néhol záporok, zivatarok - ilyen lesz a vasárnap.","id":"20210529_Jo_ido_lesz_holnap_de_esernyot_vigyunk_magunkkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"865f307a-997b-4fda-a910-765439d821e8","keywords":null,"link":"/elet/20210529_Jo_ido_lesz_holnap_de_esernyot_vigyunk_magunkkal","timestamp":"2021. május. 29. 15:36","title":"Jó idő lesz holnap, de esernyőt vigyünk magunkkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a05809e-ca76-4899-afb5-4bb6209b583e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jurij C. a csütörtöki tanúvallomások után szólalt fel ukránul. ","shortLead":"Jurij C. a csütörtöki tanúvallomások után szólalt fel ukránul. ","id":"20210528_radar_Viking_Sigyn_Hableany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a05809e-ca76-4899-afb5-4bb6209b583e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"962add8b-26c0-49bf-ae7a-2ee438d4eae4","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_radar_Viking_Sigyn_Hableany","timestamp":"2021. május. 28. 10:33","title":"Hableány: Elismerte a Viking Sigyn kapitánya, hogy nem volt bekapcsolva a radar a baleset idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a54fe1-27ba-4db2-be75-46184f7586bf","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Nike egy alkalmazottja azt állítja, Neymar 2016-ban orális szexre akarta kényszeríteni, a focista tagad. ","shortLead":"A Nike egy alkalmazottja azt állítja, Neymar 2016-ban orális szexre akarta kényszeríteni, a focista tagad. ","id":"20210528_Neymar_szexualis_zaklatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45a54fe1-27ba-4db2-be75-46184f7586bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fcd5b30-3941-442a-bbff-350b737a4654","keywords":null,"link":"/sport/20210528_Neymar_szexualis_zaklatas","timestamp":"2021. május. 28. 18:20","title":"Szexuális zaklatás miatt indított vizsgálat után bontott a Nike szerződést Neymarral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a36eee2-bcae-48d9-9384-455fed835890","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az oltások láthatóan megvédik az embereket a súlyos megbetegedéstől.","shortLead":"Az oltások láthatóan megvédik az embereket a súlyos megbetegedéstől.","id":"20210528_indiai_koronavirus_mutacio_egyesult_kiralysag_anglia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a36eee2-bcae-48d9-9384-455fed835890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf3335af-781e-4dbf-b647-acb5ba7f33ad","keywords":null,"link":"/vilag/20210528_indiai_koronavirus_mutacio_egyesult_kiralysag_anglia","timestamp":"2021. május. 28. 05:56","title":"Gócpontokban terjed az indiai vírusvariáns Nagy-Britanniában, de nem kerülnek miatta többen kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a00e470-b190-4962-a1e2-ccb30d67943d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A német kancellár szavakban mindig kiáll a szabályokra épülő nemzetközi rendszer mellett, de sok esetben lovat ad a tekintélyuralmi vezetők alá, írja a Financial Times jegyzete.","shortLead":"A német kancellár szavakban mindig kiáll a szabályokra épülő nemzetközi rendszer mellett, de sok esetben lovat ad...","id":"20210528_FT_Merkel_sok_mindent_elnez_az_autokrataknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a00e470-b190-4962-a1e2-ccb30d67943d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f09931-f152-4573-86f1-a2056674ed77","keywords":null,"link":"/360/20210528_FT_Merkel_sok_mindent_elnez_az_autokrataknak","timestamp":"2021. május. 28. 07:30","title":"FT: Merkel sok mindent elnéz az autokratáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a58d28cb-4507-4188-8dfd-08496b7e2d76","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Izrael bizánci korszakában, a judaizmus szemszögéből pedig a talmudi korban készült az a háromszögalakú amulett, amelyet valójában már negyven éve megtaláltak, de csak most adtak át az Izraeli Régészeti Hatóságnak (IAA) – jelentette a The Jerusalem Post.","shortLead":"Izrael bizánci korszakában, a judaizmus szemszögéből pedig a talmudi korban készült az a háromszögalakú amulett...","id":"20210529_szemmel_verestol_vedo_1500_eves_amulett_izrael","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a58d28cb-4507-4188-8dfd-08496b7e2d76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"842779fa-63c7-48b5-b66a-7bdafd3ae484","keywords":null,"link":"/tudomany/20210529_szemmel_verestol_vedo_1500_eves_amulett_izrael","timestamp":"2021. május. 29. 18:03","title":"Szemmel veréstől \"védő\" 1500 éves amulettet találtak Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55acb802-44b9-4658-83c4-4fc41b9a4111","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És persze kevésbé meglepőekből is: nemcsak a melegségre utaló mondatok tűntek el belőle, de több világsztár vendégszereplése is kimaradt Kínában.","shortLead":"És persze kevésbé meglepőekből is: nemcsak a melegségre utaló mondatok tűntek el belőle, de több világsztár...","id":"20210528_Meglepo_okokbol_cenzuraztak_a_Jobaratokkulonszamot_Kinaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55acb802-44b9-4658-83c4-4fc41b9a4111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c379162-2004-43c8-a3b1-5f09d811ea7c","keywords":null,"link":"/elet/20210528_Meglepo_okokbol_cenzuraztak_a_Jobaratokkulonszamot_Kinaban","timestamp":"2021. május. 28. 10:17","title":"Meglepő okokból cenzúrázták a Jóbarátok-különszámot Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]