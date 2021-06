Az őszödi beszédről, valamint az azt követő eseményekről szóló országjáró vándorkiállítást rendez a Civil Összefogás Fórum (CÖF) – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) a Nemzeti Jogvédő szolgálat (NJSZ) kezdeményezésére – jelentette be a CÖF-CÖKA kedden.

A kiállítást a települések közterületein fogják bemutatni a Gyurcsány Ferenc, akkori miniszterelnök által elmondott őszödi beszéd nyilvánosságra kerülésének 15. évfordulóján.

A szeptember 17-én induló vándorkiállításon többek között fényképeket mutatnak be, de lesz egy külön tárlat, amely a zavargások során használt fegyvereket és eszközöket mutatja be, illetve fórumokra is sor kerül, amelyen több érintett számol be a 2006-os történésekről.

A múlt héten jött ki az őszödi beszédről és az azt követő eseményekről szóló ELKXRTUK című film előzetese. A Megafilm 800 milliós tervezett költségvetéssel jegyeztette be a filmet, amelynek főszereplői Bánovits Vivianne és Mózes András lesznek.

