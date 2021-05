Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b365ce0d-d489-487c-be4a-451237a2dcb5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elárverezik a többi között Bob Dylan kézírásos dalszövegét, Kurt Cobain önarcképét és Britney Spears diákkori leveleit egy júniusi aukción Los Angelesben.","shortLead":"Elárverezik a többi között Bob Dylan kézírásos dalszövegét, Kurt Cobain önarcképét és Britney Spears diákkori leveleit...","id":"20210524_Bob_Dylan_Kurt_Cobain_es_Britney_Spears_szemelyes_dolgai_kerulnek_kalapacs_ala","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b365ce0d-d489-487c-be4a-451237a2dcb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df94dedd-463b-4149-b2a5-6c2ddf4aac3e","keywords":null,"link":"/kultura/20210524_Bob_Dylan_Kurt_Cobain_es_Britney_Spears_szemelyes_dolgai_kerulnek_kalapacs_ala","timestamp":"2021. május. 24. 17:50","title":"Bob Dylan, Kurt Cobain és Britney Spears személyes dolgai kerülnek kalapács alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint csak a véletlenen múlt, hogy a nő nem halt meg.","shortLead":"Az ügyészség szerint csak a véletlenen múlt, hogy a nő nem halt meg.","id":"20210525_Vademeles_keseles_elettars","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5522569-45ad-4367-8fbf-3ca2c2a8fc7d","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_Vademeles_keseles_elettars","timestamp":"2021. május. 25. 09:51","title":"Vádat emeltek a férfi ellen, aki a gyermekük szeme láttára késelte meg volt élettársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afd3987-1248-4b28-9d85-d7c11332410b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Erősen megvágták a közmunkára szánt pénzt.","shortLead":"Erősen megvágták a közmunkára szánt pénzt.","id":"20210525_Keves_kozmunkas_marad_2022re","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2afd3987-1248-4b28-9d85-d7c11332410b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f50c8b-ef86-47ad-8e01-22f2002cb239","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210525_Keves_kozmunkas_marad_2022re","timestamp":"2021. május. 25. 07:55","title":"Kevés közmunkás maradhat jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5579c52b-05d5-4600-9627-8b491e47b95a","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"A rendkívül feszültté vált belarusz helyzettel foglalkozott az Európai Parlament külügyi bizottsága. Az uniós állam- és kormányfők hét elején több szankciós intézkedésről döntöttek, megállapodtak abban is, hogy ezeket újabbak fogják követni, az EP-képviselők azonban még nagyobb határozottságot szeretnének látni és Aljakszandr Lukasenka elnököt nemzetközi büntetőbíróság elé állítanák.","shortLead":"A rendkívül feszültté vált belarusz helyzettel foglalkozott az Európai Parlament külügyi bizottsága. Az uniós állam- és...","id":"20210526_Cihanouszkaja_nemzetkozi_konferenciara_van_szukseg_Belorusz_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5579c52b-05d5-4600-9627-8b491e47b95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a681f662-4f2c-4cf5-90a9-cb36f9408901","keywords":null,"link":"/eurologus/20210526_Cihanouszkaja_nemzetkozi_konferenciara_van_szukseg_Belorusz_ugyeben","timestamp":"2021. május. 26. 12:07","title":"Nemzetközi büntetőbíróság elé állítanák EP-képviselők a fehérorosz diktátort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ec85f6-7396-47e2-99c6-01e919be0694","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Ceska Zbrojovka Group (CZG) cseh fegyvergyár véglegesen tulajdonába vette az amerikai Colt fegyvergyárat.","shortLead":"A Ceska Zbrojovka Group (CZG) cseh fegyvergyár véglegesen tulajdonába vette az amerikai Colt fegyvergyárat.","id":"20210524_Cseh_tulajdonba_kerult_az_ikonikus_amerikai_Colt_fegyvergyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42ec85f6-7396-47e2-99c6-01e919be0694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc0e7e44-be00-4677-912b-502649c395a7","keywords":null,"link":"/kkv/20210524_Cseh_tulajdonba_kerult_az_ikonikus_amerikai_Colt_fegyvergyar","timestamp":"2021. május. 24. 13:15","title":"Közép-európai tulajdonba került az ikonikus amerikai Colt fegyvergyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686f3ee3-07f3-4a75-9df9-771f014179fd","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Tavaly épp Minszkben játszódott egy hasonló, ám sikertelen akció egy fejezete, de volt egy korábbi bécsi példa is.","shortLead":"Tavaly épp Minszkben játszódott egy hasonló, ám sikertelen akció egy fejezete, de volt egy korábbi bécsi példa is.","id":"20210525_feherorosz_allami_gepelterites_Snowden_Morales","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=686f3ee3-07f3-4a75-9df9-771f014179fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54d791dc-6190-4f95-a4b1-324dafecf687","keywords":null,"link":"/360/20210525_feherorosz_allami_gepelterites_Snowden_Morales","timestamp":"2021. május. 25. 13:00","title":"Volt honnan venni az ötletet a fehérorosz állami gépeltérítéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40dc2d1e-825e-4180-a118-69b4e07b47e1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Szijjártó Péter is elutazik Angliába, ahol egy Nanushka-megnyitón is részt vesz.","shortLead":"Szijjártó Péter is elutazik Angliába, ahol egy Nanushka-megnyitón is részt vesz.","id":"20210525_Orban_Viktor_Boris_Johnson_targyalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40dc2d1e-825e-4180-a118-69b4e07b47e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f728a58c-ef49-4d84-a717-a60dfc4e01e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210525_Orban_Viktor_Boris_Johnson_targyalas","timestamp":"2021. május. 25. 11:44","title":"Orbán Viktor Boris Johnsonnal tárgyal pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Feszítővágóval szabadítottak ki egy embert a járműből. ","shortLead":"Feszítővágóval szabadítottak ki egy embert a járműből. ","id":"20210526_A_debreceni_rendorseg_udvaran_landolt_a_kozeli_feluljarorol_lesett_auto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea819adb-164a-4576-873d-6328cf457778","keywords":null,"link":"/cegauto/20210526_A_debreceni_rendorseg_udvaran_landolt_a_kozeli_feluljarorol_lesett_auto","timestamp":"2021. május. 26. 08:09","title":"A debreceni rendőrség udvarán landolt a közeli felüljáróról lezuhant autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]