[{"available":true,"c_guid":"ff188798-3eed-4bd8-8d2f-039542558058","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy szakértő 2014-ben készült fotóin már látható volt az úgynevezett villa.","shortLead":"Egy szakértő 2014-ben készült fotóin már látható volt az úgynevezett villa.","id":"20210602_felvonobaleset_olaszorszag_tragedia_halalos_aldozatok_veszfek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff188798-3eed-4bd8-8d2f-039542558058&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"674ccf95-9930-407f-be63-82e7d9e9917f","keywords":null,"link":"/vilag/20210602_felvonobaleset_olaszorszag_tragedia_halalos_aldozatok_veszfek","timestamp":"2021. június. 02. 18:11","title":"Olasz felvonóbaleset: évek óta használhatták az eszközt, amely kiiktatta a vészféket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5df6109-6ff7-4947-add4-ab293850fb58","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Köztereken állítják ki a képeket, de a zavargások során használt fegyvereket és egyéb eszközöket is bemutatják egy tárlatban.","shortLead":"Köztereken állítják ki a képeket, de a zavargások során használt fegyvereket és egyéb eszközöket is bemutatják...","id":"20210601_Vandorkiallitast_indit_a_COF_az_oszodi_beszedrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5df6109-6ff7-4947-add4-ab293850fb58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4369d126-79aa-4407-b99e-0fc4b1227b9b","keywords":null,"link":"/elet/20210601_Vandorkiallitast_indit_a_COF_az_oszodi_beszedrol","timestamp":"2021. június. 01. 13:35","title":"Vándorkiállítást indít a CÖF az őszödi beszédről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b39c15b-c56c-4a38-8d76-7f466557393d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egységes digitális pénztárca jöhet az EU-ban, amellyel a vásárlások részleteit és hivatalos iratokat lehetne tárolni, valamint szolgáltatásokhoz adna könnyebb hozzáférést.","shortLead":"Egységes digitális pénztárca jöhet az EU-ban, amellyel a vásárlások részleteit és hivatalos iratokat lehetne tárolni...","id":"20210601_Digitalis_penztarca_eu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b39c15b-c56c-4a38-8d76-7f466557393d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d65ed03-caa8-4f42-a5c6-674e0cacb2ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_Digitalis_penztarca_eu","timestamp":"2021. június. 01. 14:35","title":"Digitális pénztárcát kínálhat az EU minden polgárának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2040dd6-5649-4be3-9ed7-1c1f60b7b0bd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szervezet a 18 év felettiek számára ajánlja a vakcinát, két adagban, 2-4 hetes intervallummal a két oltás között.","shortLead":"A szervezet a 18 év felettiek számára ajánlja a vakcinát, két adagban, 2-4 hetes intervallummal a két oltás között.","id":"20210601_kinai_vakcina_sinovac_who","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2040dd6-5649-4be3-9ed7-1c1f60b7b0bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00c8b832-d959-4262-9e7b-025d9bd1256e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_kinai_vakcina_sinovac_who","timestamp":"2021. június. 01. 20:03","title":"Egy másik kínai vakcinát, a Sinovacot is jóváhagyta a WHO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b8015e6-0135-4860-8536-a4e1262d36d2","c_author":"Windisch Judit - Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Egymásnak látványos gesztusokat téve készülnek az ellenzéki pártok az őszi előválasztásra, és vannak olyan körzetek, ahol szinte borítékolható egy-egy erős induló győzelme. Ebbe még az sem igazán tudott bezavarni, hogy a Fidesszel együtt mozgó pártfüggetlen Volner János belengette, hogy az online előválasztás meghackelésére készül.","shortLead":"Egymásnak látványos gesztusokat téve készülnek az ellenzéki pártok az őszi előválasztásra, és vannak olyan körzetek...","id":"20210601_ellenzeki_elovalasztas_szavazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b8015e6-0135-4860-8536-a4e1262d36d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e18be196-f1f7-47c7-ae39-0f0c8e180251","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_ellenzeki_elovalasztas_szavazas","timestamp":"2021. június. 01. 15:00","title":"Amikor a Jobbik egy DK-s jelöltet támogat, már Volner trollkodására is csak legyintenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"924ae09f-cc73-45be-83d2-d838b8f0ad1e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kate Winslet újabb színészi arcával ismerkedhetünk meg.","shortLead":"Kate Winslet újabb színészi arcával ismerkedhetünk meg.","id":"202121_film__dacos_hallgatas_easttowni_rejtelyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=924ae09f-cc73-45be-83d2-d838b8f0ad1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d41fb3e-57ab-45cc-88a0-ea728a21de31","keywords":null,"link":"/360/202121_film__dacos_hallgatas_easttowni_rejtelyek","timestamp":"2021. június. 01. 12:00","title":"Ez a lassú, de fordulatos sorozat 2021 eddigi egyik legjobbja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f74b774-3b3a-4f2e-b7f6-a6ba18c6f6fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megerősítés érkezett ahhoz, hogy valójában jó hatással van az egészségünkre a kávéivás. Persze fontos annak mennyisége, ami – egy dél-koreai kutatás szerint – több lehet annál, mint amit elsőre gondolnánk.","shortLead":"Megerősítés érkezett ahhoz, hogy valójában jó hatással van az egészségünkre a kávéivás. Persze fontos annak mennyisége...","id":"20210603_kavefogyasztas_hatasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f74b774-3b3a-4f2e-b7f6-a6ba18c6f6fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf70390-48c6-41be-8571-1f9ac3d69921","keywords":null,"link":"/tudomany/20210603_kavefogyasztas_hatasa","timestamp":"2021. június. 03. 09:03","title":"Jót tesz magának, ha több kávét iszik naponta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d6e972-8574-4b6f-bad2-f3f76f092370","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelentős a Budapestre tervezett kínai egyetemi kampusz elutasítottsága: a megkérdezettek kétharmada nem támogatja a a Fudan Egyetem beruházását. A kormánypárti választók 30 százaléka is ellenzi.","shortLead":"Jelentős a Budapestre tervezett kínai egyetemi kampusz elutasítottsága: a megkérdezettek kétharmada nem támogatja...","id":"20210601_Republikon_ketharmados_a_Fudan_Egyetem_elutasitottsaga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88d6e972-8574-4b6f-bad2-f3f76f092370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b66720-b0be-43b1-806f-d04d27fe85f5","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_Republikon_ketharmados_a_Fudan_Egyetem_elutasitottsaga","timestamp":"2021. június. 01. 11:41","title":"Republikon: Kétharmados a Fudan Egyetem elutasítottsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]