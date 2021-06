A koronavírus-járvány korai szakaszában Donald Trump azt fontolgatta, hogy a külföldön megfertőződő amerikaiakat Guantánamóra küldi.

A meghökkentő tervről a Washington Post két riporterének, Yasmeen Abutalebnek és Damian Palettának az új könyvéből (Nightmare Scenario: Inside the Trump Administration’s Response to the Pandemic That Changed History) derült fény.

A szerzők szerint tavaly februárban, még mielőtt a járvány, amelyben eddig 600 ezer amerikai halt meg, teljes erővel tombolni kezdett volna, Trump a Fehér Házban azt kérdezte a tanácsadóitól, hogy

Nincs egy szigetünk? Mi a helyzet Guantánamóval?

Trump azt is mondta, hogy Amerika árut importál, nem pedig vírust. A tanácsadók azonban azt tanácsolták, hogy talán mégsem kellene a fertőzött amerikaiakat Guantánamóra küldeni.

Guantánamón található az a börtön, amelyet terroristagyanús személyek fogva tartására használnak, és amelyet több emberi jogi csoport is elítélt. A sziget nem először jött elő Trump terveiben, egy 2019-es könyv azt állítja, hogy a volt elnök a bevándorlókat is a kubai szigetre küldte volna.

