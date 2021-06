Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ace91e01-ee9d-4105-9c2b-36a8913433fc","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A koszovói politika fenegyerekéből lett miniszterelnök Albin Kurti, aki a legszívesebben egyesítené az országát Albániával.","shortLead":"A koszovói politika fenegyerekéből lett miniszterelnök Albin Kurti, aki a legszívesebben egyesítené az országát...","id":"202125_albin_kurti_orok_lazado_koszovoi_kormanyfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ace91e01-ee9d-4105-9c2b-36a8913433fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a0a5791-8298-49bf-9d77-e1a03f593a9b","keywords":null,"link":"/360/202125_albin_kurti_orok_lazado_koszovoi_kormanyfo","timestamp":"2021. június. 29. 14:00","title":"Korábban könnygázgránátot dobált a parlamentben a koszovói kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d3a7f21-8492-48b4-bb30-3f7a0d986797","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott szövetségi kapitánya a tengerparton várja a portugálokat, a franciákat és a németeket.","shortLead":"A magyar válogatott szövetségi kapitánya a tengerparton várja a portugálokat, a franciákat és a németeket.","id":"20210629_marco_rossi_foci_eb_euro2020_mem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d3a7f21-8492-48b4-bb30-3f7a0d986797&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec492fc8-985e-4a8d-8472-7607a663d8cb","keywords":null,"link":"/sport/20210629_marco_rossi_foci_eb_euro2020_mem","timestamp":"2021. június. 29. 22:21","title":"Megtrollkodta Marco Rossi a „halálcsoportbeli” ellenfeleket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649c513f-826e-4f98-a187-f9dd8639399a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Indiából indult koronavírus-mutációt hívják így.","shortLead":"Az Indiából indult koronavírus-mutációt hívják így.","id":"20210629_delta_varians_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=649c513f-826e-4f98-a187-f9dd8639399a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31849766-a393-45b9-a481-3dd1ae31615b","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_delta_varians_koronavirus","timestamp":"2021. június. 29. 12:19","title":"Két újabb magyarnál mutatták ki a delta variánst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"581aa3a3-b759-4968-ad89-1b0136327d46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A januári támadáshoz hasonlóan a gödöllői HÉV vonalán történt a támadás.","shortLead":"A januári támadáshoz hasonlóan a gödöllői HÉV vonalán történt a támadás.","id":"20210629_hev_szilasliget_tamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=581aa3a3-b759-4968-ad89-1b0136327d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a369aa50-ff8b-4303-bce3-e298861ced21","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_hev_szilasliget_tamadas","timestamp":"2021. június. 29. 06:35","title":"Meg akartak erőszakolni egy HÉV-ről leszálló nőt, a rendőrök elfogtak egy férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57cf0a63-410e-464b-a368-14c43f9bfaf7","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Több uniós és nemzetközi szerv, intézmény, illetve civil szervezetek is készítenek jelentést azzal kapcsolatban, hogy a Coviddal kapcsolatos lezárások hogyan érintették a börtönöket. Kiderült, egyrészt a fogvatartási intézmények digitálisan sokat fejlődtek, másrészt lázadásokat is levertek.","shortLead":"Több uniós és nemzetközi szerv, intézmény, illetve civil szervezetek is készítenek jelentést azzal kapcsolatban...","id":"20210629_Borton_a_jarvany_idejen_lazadasok_es_eroszak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57cf0a63-410e-464b-a368-14c43f9bfaf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbe048cb-12e7-4ba1-ba91-c0b3182be847","keywords":null,"link":"/eurologus/20210629_Borton_a_jarvany_idejen_lazadasok_es_eroszak","timestamp":"2021. június. 29. 13:37","title":"Börtön a járvány idején: lázadások és erőszak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4049840d-8746-48bf-ad35-7558940bac6a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormányközeli lap szerint a melegfilmekkel már a gyerekeket veszik célba a szolgáltatók.","shortLead":"A kormányközeli lap szerint a melegfilmekkel már a gyerekeket veszik célba a szolgáltatók.","id":"20210629_netflix_hbo_homofobia_homoszexualitas_streaming","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4049840d-8746-48bf-ad35-7558940bac6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a872f2b-30c6-4b77-9bd1-b2f861f4916d","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_netflix_hbo_homofobia_homoszexualitas_streaming","timestamp":"2021. június. 29. 10:41","title":"A Magyar Nemzet kikutatta, hogy a Netflix és az HBO „ontják a homoszexuális tartalmakat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f66caec-b494-4cdc-88d3-3ff40ec4e7b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Előretört a futball a Forbes idei listáján, ahol az eredmények mellett a pénztermelő képességet is súlyozták.","shortLead":"Előretört a futball a Forbes idei listáján, ahol az eredmények mellett a pénztermelő képességet is súlyozták.","id":"20210630_Hosszu_Katinka_szoboszlai_dominik_forbes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f66caec-b494-4cdc-88d3-3ff40ec4e7b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b502652-c04e-4302-977b-d69de8d27462","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210630_Hosszu_Katinka_szoboszlai_dominik_forbes","timestamp":"2021. június. 30. 07:00","title":"Hosszú Katinka és Szoboszlai Dominik a legértékesebb magyar sportolók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd6e9b4-3a8c-43a2-97c7-6a7813ac0735","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A milánói csatár Stockholmban fordult meg a nyári szünetben és elővette kétüléses maranellói ritkaságát.","shortLead":"A milánói csatár Stockholmban fordult meg a nyári szünetben és elővette kétüléses maranellói ritkaságát.","id":"20210629_Nem_konnyu_eszrevetlenul_autoznia_egyet_Ibrahimovicnak_plane_egy_ilyen_Ferrariban__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dd6e9b4-3a8c-43a2-97c7-6a7813ac0735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1962961-a5c6-49cb-bae3-86abfd3aa25d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210629_Nem_konnyu_eszrevetlenul_autoznia_egyet_Ibrahimovicnak_plane_egy_ilyen_Ferrariban__video","timestamp":"2021. június. 30. 07:23","title":"Nem könnyű észrevétlennek maradnia Ibrahimovicnak, pláne egy ilyen Ferrariban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]