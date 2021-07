Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bf13c19d-2a9e-4b49-aae5-abb1cbce62a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Business Insider számításai szerint egy ilyen szörfdeszkáért legalább 3,5 milliót kell fizetni.","shortLead":"A Business Insider számításai szerint egy ilyen szörfdeszkáért legalább 3,5 milliót kell fizetni.","id":"20210705_mark_zuckerberg_julius_4_szorfdeszka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf13c19d-2a9e-4b49-aae5-abb1cbce62a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5521217e-0c00-4285-b45c-00771d1b8dfb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_mark_zuckerberg_julius_4_szorfdeszka","timestamp":"2021. július. 05. 10:33","title":"Mark Zuckerberg egy elektromos szörfdeszkán, amerikai zászlót tartva szelte a habokat július 4-én","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fee9d860-4988-4dfa-8770-5f829ea81953","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott középpályás akár már pályára is léphet az AZ Alkmaar elleni felkészülési mérkőzésen.","shortLead":"A magyar válogatott középpályás akár már pályára is léphet az AZ Alkmaar elleni felkészülési mérkőzésen.","id":"20210705_Szoboszlai_teljesen_felepult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fee9d860-4988-4dfa-8770-5f829ea81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f3551f-3c29-4eec-8f76-cb516ea767e8","keywords":null,"link":"/sport/20210705_Szoboszlai_teljesen_felepult","timestamp":"2021. július. 05. 20:27","title":"Szoboszlai teljesen felépült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3f3e1d6-f2b7-479e-a6d3-b03a9bdbf506","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyaralási tanácsokat adott a román turistáknak Teodosie érsek.\r

\r

","shortLead":"Nyaralási tanácsokat adott a román turistáknak Teodosie érsek.\r

\r

","id":"20210706_Az_ersek_szerint_lehet_tengerpartra_menni_csak_ne_nezzunk_oda_ahova_nem_illik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3f3e1d6-f2b7-479e-a6d3-b03a9bdbf506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e43b590-c8a6-495e-9b02-ff8d651cc1ae","keywords":null,"link":"/elet/20210706_Az_ersek_szerint_lehet_tengerpartra_menni_csak_ne_nezzunk_oda_ahova_nem_illik","timestamp":"2021. július. 06. 09:15","title":"Az érsek szerint lehet tengerpartra menni, csak ne nézzünk oda, ahova nem illik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d748d684-d4c0-4be3-b4f8-b698e83e0ec1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nemsokára klingonul is olvashatják a Star Trek-rajongók az Alice Csodaországban című meseregényt, amelyet a német Lieven L. Litaer lefordított a földönkívüliek nyelvére.","shortLead":"Nemsokára klingonul is olvashatják a Star Trek-rajongók az Alice Csodaországban című meseregényt, amelyet a német...","id":"20210704_Star_Trekrajongok_figyelmebe_klingon_nyelven_is_olvashato_az_Alice_Csodaorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d748d684-d4c0-4be3-b4f8-b698e83e0ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"878f377c-0d8d-4e92-9bd7-fc98c6a749a7","keywords":null,"link":"/kultura/20210704_Star_Trekrajongok_figyelmebe_klingon_nyelven_is_olvashato_az_Alice_Csodaorszagban","timestamp":"2021. július. 04. 15:29","title":"Star Trek-rajongók figyelmébe: klingon nyelven is olvasható az Alice Csodaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a013d6ac-46a4-49c8-b91a-b716a34a1533","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nem csak az ügyfeleknek, hanem a bankoknak is üzent a jegybank szóvivője.","shortLead":"Nem csak az ügyfeleknek, hanem a bankoknak is üzent a jegybank szóvivője.","id":"20210706_MNB_bankok_elotorlesztes_hitelmoratorium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a013d6ac-46a4-49c8-b91a-b716a34a1533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022197ad-f6fc-45e3-9a1a-7290408c62c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210706_MNB_bankok_elotorlesztes_hitelmoratorium","timestamp":"2021. július. 06. 10:47","title":"Az MNB elvárja a bankoktól, hogy ingyen lehessen előtörleszteni a hitelmoratórium alatt felhalmozódott tartozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a0d3ea9-7b06-4b5d-bab9-653cb6a84e4f","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A hordozás, akár szállítási eszközként, akár életformaként tekintünk rá, egy lehetőség, nem pedig kötelezettség. Nem lesz tőle senki se jobb szülő, mint ahogy nélküle se rosszabb - írja Apapara című könyvében Szél Dávid gyakorló pszichológus. Részlet.","shortLead":"A hordozás, akár szállítási eszközként, akár életformaként tekintünk rá, egy lehetőség, nem pedig kötelezettség. Nem...","id":"20210704_Hogyan_szeressuk_a_gyerekunket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a0d3ea9-7b06-4b5d-bab9-653cb6a84e4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c727c3e9-1886-4021-8e9c-f78f3546b076","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210704_Hogyan_szeressuk_a_gyerekunket","timestamp":"2021. július. 04. 19:15","title":"Hogyan szeressük a gyerekünket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bda2ec34-1ea9-4aa0-91ed-6b2c9452509f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Cristiano Amon, a Qualcomm vezetője egy interjúban beszélt arról, mi várható a cégtől a jövőben.","shortLead":"Cristiano Amon, a Qualcomm vezetője egy interjúban beszélt arról, mi várható a cégtől a jövőben.","id":"20210705_apple_m1_processzor_qualcomm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bda2ec34-1ea9-4aa0-91ed-6b2c9452509f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada4f04a-ad43-4d7e-95e3-a07b7cd94199","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_apple_m1_processzor_qualcomm","timestamp":"2021. július. 05. 15:03","title":"Nekimegy az Apple-nek a Qualcomm, jöhet az M1-rivális processzor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Testvérpárt ért baleset. Az egyikük életét már nem tudták megmenteni. ","shortLead":"Testvérpárt ért baleset. Az egyikük életét már nem tudták megmenteni. ","id":"20210704_vizbe_fulladt_fiu_hajdu_bihar_megye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fdd13e1-6aa7-4a62-ba7d-47fea8a0d80b","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_vizbe_fulladt_fiu_hajdu_bihar_megye","timestamp":"2021. július. 04. 17:19","title":"Csatornába fulladt egy 9 éves fiú Hajdú-Biharban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]