[{"available":true,"c_guid":"ec3ceb5a-9d91-4656-b45b-036b195c901c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A harmadik kétharmados győzelem után pörgött fel az építkezés Hatvanpusztán, a miniszterelnök apja, Orbán Győző tulajdonában lévő birtokon. Az óriási igényességgel készülő beruházás összköltsége elérheti a 10 milliárd forintot is. A kormány szerint semmi közünk ahhoz, hogy Orbán Győző mire költi a közbeszerzéseken keresett pénzt (bár 10 milliárdot még az ő cégei sem profitálnak), Gulyás Gergely pedig esküszik, itt majorság lesz, többségében gazdasági épületekkel. Legalábbis a miniszterelnök ezt mondta neki, és miért is kételkedne. A HVG által készített, illetve birtokunkba jutott képeken azonban teremgarázsok bejárata, liftaknák és egy impozánsnak mutatkozó magánkönyvtár is látható. Utóbbiak szerint idősebb Orbán pont arról álmodik, mint a fia.","shortLead":"A harmadik kétharmados győzelem után pörgött fel az építkezés Hatvanpusztán, a miniszterelnök apja, Orbán Győző...","id":"20210704_Hatvanpuszta_major_orban_Viktor_orban_Gyozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec3ceb5a-9d91-4656-b45b-036b195c901c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81fba3f1-5558-4eb4-9b56-b83708329e2e","keywords":null,"link":"/360/20210704_Hatvanpuszta_major_orban_Viktor_orban_Gyozo","timestamp":"2021. július. 04. 11:10","title":"Galéria az Orbán család hatvanpusztai birtokáról: Újabb belső képek és légi felvételek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaf98983-fa12-4271-8641-ed3d48119071","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M3 Competitionnél is gyorsabbnak ígérkező modellt már javában tesztelik a Nürburgringen.","shortLead":"Az M3 Competitionnél is gyorsabbnak ígérkező modellt már javában tesztelik a Nürburgringen.","id":"20210705_videon_a_szupersportos_uj_bmw_m3_cs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aaf98983-fa12-4271-8641-ed3d48119071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b1d4cb-e411-442f-a835-6a188a9bf79c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210705_videon_a_szupersportos_uj_bmw_m3_cs","timestamp":"2021. július. 05. 06:41","title":"Videón a szupersportos új BMW M3 CS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67ffc915-1995-401d-a3a1-c6e9e50a12e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Itt az ideje végre kikapcsolni a képernyőt és újra felfedezni a világot – áll a Telekom közleményében, melyben a vállalat tőle kissé szokatlan módon arra buzdítja ügyfeleit, hogy a hosszú online bezártság után ne csak digitálisan keressék az élményeket, hanem éljék át ismét a személyes találkozásokat.","shortLead":"Itt az ideje végre kikapcsolni a képernyőt és újra felfedezni a világot – áll a Telekom közleményében, melyben...","id":"20210705_telekom_offline_elmenyek_bezarasok_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67ffc915-1995-401d-a3a1-c6e9e50a12e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5963120f-ab69-4241-9d46-756c4bac15bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_telekom_offline_elmenyek_bezarasok_utan","timestamp":"2021. július. 05. 20:03","title":"A Telekom szól: jobb, ha most kikapcsolja a telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f520e9-c4a1-4429-9d04-4b7812e28315","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A legnépszerűbb út a budai rakparti, de az Árpád híd vagy a Hungária körút biciklisforgalma is érezhetően nőtt.","shortLead":"A legnépszerűbb út a budai rakparti, de az Árpád híd vagy a Hungária körút biciklisforgalma is érezhetően nőtt.","id":"20210705_Tobb_evtizedes_rekordot_dontott_meg_a_fovarosi_kerekparoskozlekedes_juniusban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66f520e9-c4a1-4429-9d04-4b7812e28315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84ca18ed-17f5-49d8-b0ed-c51b72d1857b","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_Tobb_evtizedes_rekordot_dontott_meg_a_fovarosi_kerekparoskozlekedes_juniusban","timestamp":"2021. július. 05. 19:29","title":"Több évtizedes rekord dőlt meg a fővárosi kerékpáros-közlekedésben júniusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1533943d-0d4d-4416-a996-f04de26e0c69","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Száz százalékosan visszatért Lengyelországba.","shortLead":"Száz százalékosan visszatért Lengyelországba.","id":"20210704_donald_tusk_europai_neppart_elnokseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1533943d-0d4d-4416-a996-f04de26e0c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9990d78-9e86-4264-b7da-88eca30f2706","keywords":null,"link":"/vilag/20210704_donald_tusk_europai_neppart_elnokseg","timestamp":"2021. július. 04. 18:58","title":"Donald Tusk lemond az Európai Néppárt elnökségéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"909be901-a637-44b6-b9d4-679c62d4bc02","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A robbanás egy gázmező közelében történt, de az azeri állami olajvállalat szerint az incidens nem érintette a közeli létesítményeket. ","shortLead":"A robbanás egy gázmező közelében történt, de az azeri állami olajvállalat szerint az incidens nem érintette a közeli...","id":"20210705_iszapvulkan_robbanas_kaszpi_tenger","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=909be901-a637-44b6-b9d4-679c62d4bc02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23660222-933e-4df3-b58f-ed9521274ef9","keywords":null,"link":"/vilag/20210705_iszapvulkan_robbanas_kaszpi_tenger","timestamp":"2021. július. 05. 05:25","title":"Iszapvulkán okozhatott hatalmas robbanást a Kaszpi-tengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d503d0ed-177f-40b8-8042-d4f54b17b28b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két évre írt alá a magyar hátvéd.","shortLead":"Két évre írt alá a magyar hátvéd.","id":"20210705_lovrencsics_gergo_hajduk_split","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d503d0ed-177f-40b8-8042-d4f54b17b28b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b22c63-a82b-443a-8960-97ef6393cb36","keywords":null,"link":"/sport/20210705_lovrencsics_gergo_hajduk_split","timestamp":"2021. július. 05. 15:56","title":"Lovrencsics Gergő a Hajduk Splithez igazolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe4dc223-9fea-4571-8e30-8be7fe111218","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Az eddigi bő 330 millió forinton felül hirtelen szétszórna a kormány még néhány milliót olyan, meg sem sérült 2006 őszi tüntető között, akinek kárigényével már 9 éve sem számolt, ráadásul ők sem erőltették a jóvátételt. A szaktárca és az ügyvédjük jogos kompenzációt, a jogász PR-trükköt emleget. A 399 megsérült rendőr kártérítéséről nincs szó, pedig a rendőrszakszervezet szerint jogos lenne.","shortLead":"Az eddigi bő 330 millió forinton felül hirtelen szétszórna a kormány még néhány milliót olyan, meg sem sérült 2006 őszi...","id":"20210704_2006_osz_tunteto_karterites_serult_rendor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe4dc223-9fea-4571-8e30-8be7fe111218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f8bd10-f177-44de-97e4-dc92531ecc22","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_2006_osz_tunteto_karterites_serult_rendor","timestamp":"2021. július. 04. 11:00","title":"Tüntetők kaptak kártérítést 2006 miatt, több száz sérült rendőr még mindig nem ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]