Az, hogy Britney Spears életéről a bíróság által kinevezett gondviselők – köztük a sztár apja – rendelkeznek, nemcsak azt jelenti, hogy nem dönthet a pénzügyeiről, de még azt is, hogy a saját testéről sem: még a méhén belüli fogamzásgátlóját sem távolíthatta el, így nem tudott újabb gyereket vállalni, hiába vágyott erre – derül ki a New Yorker hosszú tényfeltáró riportjából, amelyet a Weinstein-botrányt is feltáró Ronan Farrow, valamint Jia Tolentino jegyeznek.

A cikk arról is beszámol, hogy a legutóbbi tárgyalás előtt – amelyen a bíróság ismét úgy döntött, továbbra is a gondviselők rendelkezhetnek Britney Spears vagyona és élete fölött – a sztár felhívta a rendőrséget, hogy bejelentést tegyen, amiért valaki visszaél a gyámság intézményével. Bár normál esetben a segélyhívóra érkező hívásokat nyilvánosságra hozzák, a tárgyalás miatt ezt a bejelentést mégis titkosították.

A cikk szerint az a 2008-as tárgyalás, amelyen elrendelték Spears gyámság alá helyezését, mindössze tíz percig tartott, és kizárólag az apát, Jamie Spearst hallgatták meg rajta, sőt a bíróság még azt a szabályt is elengedte, amely szerint öt nappal korábban kötelező tájékoztatni azt, akit gyámság alá helyeznek. A cikk azt is állítja, az elvileg Britney Spearst képviselő ügyvéd valójában szintén a jelen helyzetet támogatja, és azt is sugallja, hogy összejátszik az apával. Az ügyvéd a cikk szerint évi több mint félmillió dollárt kap Britney Spearstől, többet, mint amennyit a sztár hétköznapi költségeire különítenek el – csakhogy a pénzügyeket az apa intézi.

A tényfeltáró riport azt is megállapítja, hogy Britney Spears legfőbb igénye az lenne, hogy ha marad is a gyámság, legalább az apja ne legyen a gondviselők között: mint írják, volt, hogy az apa k*rvának és rettenetes anyának nevezte a lányát, és kötelezte arra, hogy együttműködjön vele a színpadi visszatérésben az idegösszeomlása után.

A cikk azt állítja, a legtöbb érintett úgy gondolta, nem évtizedes hosszúságú ügyről van szó, a gyámság csak ideiglenes; még a gondnokság szükségessége mellett tanúskodó egyik pszichiáter is azt nyilatkozta nemrég, nem érti, mégis miért van még mindig gyámság alatt a sztár.

