Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ddf335e7-f33e-49c6-9099-21e569e7ace6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legendás zenész nem sok jó hírrel szolgált.","shortLead":"A legendás zenész nem sok jó hírrel szolgált.","id":"20241220_Phil-Collins-az-egeszsegi-allapotarol-Ugy-erzem-mindent-feleltem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ddf335e7-f33e-49c6-9099-21e569e7ace6.jpg","index":0,"item":"c7246b63-a471-4daf-9f78-680e60406f56","keywords":null,"link":"/elet/20241220_Phil-Collins-az-egeszsegi-allapotarol-Ugy-erzem-mindent-feleltem","timestamp":"2024. december. 20. 15:58","title":"Phil Collins az egészségéről: Úgy érzem, minden tartalékomat feléltem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Hegyeshalomnál és Mocsánál is autók ütköztek, az előbbinél a torlódás Ausztriába is átnyúlik.","shortLead":"Hegyeshalomnál és Mocsánál is autók ütköztek, az előbbinél a torlódás Ausztriába is átnyúlik.","id":"20241221_ket-baleset-autok-utkozes-hegyeshalom-mocsa-torlodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"eae81224-1a10-484e-b7d8-26e659f69be3","keywords":null,"link":"/cegauto/20241221_ket-baleset-autok-utkozes-hegyeshalom-mocsa-torlodas","timestamp":"2024. december. 21. 08:23","title":"Két baleset is történt az M1-esen, az egyik miatt 15 kilométeres a dugó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21bb596b-4d75-482a-bd4f-6b3e14548d8d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Hatvan országban tartottak idén választást a világban, ám ezek több mint a felében ez távolról sem volt a demokrácia ünnepe. Erről beszélt a Le Monde-nak Staffan Ingemar Lindberg, a V-Dem vezetője.","shortLead":"Hatvan országban tartottak idén választást a világban, ám ezek több mint a felében ez távolról sem volt a demokrácia...","id":"20241222_lapszemle-v-dem-le-monde-demokracia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21bb596b-4d75-482a-bd4f-6b3e14548d8d.jpg","index":0,"item":"4b77e39c-ca89-459d-969d-2eb52e650a9f","keywords":null,"link":"/360/20241222_lapszemle-v-dem-le-monde-demokracia","timestamp":"2024. december. 22. 09:00","title":"A demokrácia rosszabb helyzetben van 2024-ben, mint a 30-as években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"659c9b1b-259b-4c43-a7f6-e47f078bcbe8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az emelést Donald Trump várja el. A kormányfő azt mondta, erről egyelőre nem beszélt a megválasztott amerikai elnökkel.","shortLead":"Az emelést Donald Trump várja el. A kormányfő azt mondta, erről egyelőre nem beszélt a megválasztott amerikai elnökkel.","id":"20241221_orban-viktor-nato-kiadasok-emeles-gdp-donald-trump-magyar-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/659c9b1b-259b-4c43-a7f6-e47f078bcbe8.jpg","index":0,"item":"71cf827c-d97e-4f05-9d06-36494533606e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241221_orban-viktor-nato-kiadasok-emeles-gdp-donald-trump-magyar-gazdasag","timestamp":"2024. december. 21. 21:35","title":"Orbán szerint tüdőn lőné a magyar gazdaságot, ha a GDP öt százalékára kellene emelni a NATO-kiadásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26466f8b-7bbd-4686-906a-356cd57ca66f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Először azt hitték, defekt miatt veszítette el az uralmát a sofőr a busz fölött. ","shortLead":"Először azt hitték, defekt miatt veszítette el az uralmát a sofőr a busz fölött. ","id":"20241221_brazil-busz-tragikus-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26466f8b-7bbd-4686-906a-356cd57ca66f.jpg","index":0,"item":"d64b54fd-1eab-46a0-94ca-eaaf7617b7d8","keywords":null,"link":"/vilag/20241221_brazil-busz-tragikus-baleset","timestamp":"2024. december. 21. 22:07","title":"Szikla zuhant rá, karambolozott és kigyulladt egy brazil busz, sokan meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24d9197e-9f55-43e4-8df3-a74661cffa89","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A januárban hivatalba lépő elnök szerint Panama túl magas díjakat szed a csatorna használatért.","shortLead":"A januárban hivatalba lépő elnök szerint Panama túl magas díjakat szed a csatorna használatért.","id":"20241222_donald-trump-usa-egyesult-allamok-panama-csatorna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24d9197e-9f55-43e4-8df3-a74661cffa89.jpg","index":0,"item":"76e140a5-008e-488d-b358-116998e4b65a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241222_donald-trump-usa-egyesult-allamok-panama-csatorna","timestamp":"2024. december. 22. 09:18","title":"Donald Trump a Panama-csatorna einstandolásával fenyegetőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa92c06-4b2d-43e2-baf1-58c6e60929a1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő az életművéért kapja meg a rangos filmszakmai elismerést. ","shortLead":"A színésznő az életművéért kapja meg a rangos filmszakmai elismerést. ","id":"20241221_Tilda-Swinton-Berlinale-Arany-Medve-dij-eletmu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fa92c06-4b2d-43e2-baf1-58c6e60929a1.jpg","index":0,"item":"126d0d74-af2c-48e3-a69f-d3b61aa0f37f","keywords":null,"link":"/kultura/20241221_Tilda-Swinton-Berlinale-Arany-Medve-dij-eletmu","timestamp":"2024. december. 21. 16:01","title":"Tilda Swinton Arany Medve-díjat kap a Berlinalén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cddb0420-8f50-475f-987c-86d855735c58","c_author":"Ballai Vince","category":"kkv","description":"Mi közös lehet egy kézművescsempe-gyártóban és egy natúrborászban azon kívül, hogy vidékiek? Hogyan lehet belőlük közösséget kovácsolni, egyáltalán mi szükségük van rá? Petrik Ida közgazdásszal, a Modern & Stílusos Vidék Üzleti Közösség alapítójával beszélgettünk, aki idén megkapta a Green Brands Év Zöld Személyisége díjat.","shortLead":"Mi közös lehet egy kézművescsempe-gyártóban és egy natúrborászban azon kívül, hogy vidékiek? Hogyan lehet belőlük...","id":"20241221_petrik-ida-interju-modern-es-stilusos-videki-uzleti-kozosseg-ev-zold-szemelyisege-2024-vallalkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cddb0420-8f50-475f-987c-86d855735c58.jpg","index":0,"item":"d85b4b59-4fba-44d4-93cc-dea9559e5492","keywords":null,"link":"/kkv/20241221_petrik-ida-interju-modern-es-stilusos-videki-uzleti-kozosseg-ev-zold-szemelyisege-2024-vallalkozas","timestamp":"2024. december. 21. 14:30","title":"Hogyan lesz a stílusos vidékiségből fenntartható közösség? - interjú Petrik Idával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]