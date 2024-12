Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1d5d1b24-6bc8-4044-bfaf-6fabdfd87d29","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A TIME magazin az év 200 legjobb találmányát felvonultató listáján a divatiparral kapcsolatos innovációk is helyet kaptak. A fenntarthatóság egyre fontosabbá válik az iparágban.","shortLead":"A TIME magazin az év 200 legjobb találmányát felvonultató listáján a divatiparral kapcsolatos innovációk is helyet...","id":"20241227_2024-legjobb-talalmanyai-divatipar-fenntartahato-bor-mesterseges-intelligencia-hasznlatruha-okologiai-labnyom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d5d1b24-6bc8-4044-bfaf-6fabdfd87d29.jpg","index":0,"item":"25cbfda1-c73c-4a40-a885-cf79288117ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20241227_2024-legjobb-talalmanyai-divatipar-fenntartahato-bor-mesterseges-intelligencia-hasznlatruha-okologiai-labnyom","timestamp":"2024. december. 27. 10:03","title":"2024 legjobb találmányai: kiszámított valóság, zöld luxusbőr, könnyebb bevásárlás a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"465db35f-eaea-44e9-909c-fd9e21ffea52","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Korábban mostohagyereknek számított a savanyú íz, a kutatások az édes és a sós ízre adott reakciókkal foglalkoztak. A savanyú íz általános megítélése negatív: „mintha citromba haraptál volna”, szól a mondás. Egy új vizsgálat viszont kiderítette, hogy ez egyáltalán nincs így, vannak, akik kifejezetten előnyben részesítik a „savanyúságokat”, és egyáltalán nincsenek kevesen.","shortLead":"Korábban mostohagyereknek számított a savanyú íz, a kutatások az édes és a sós ízre adott reakciókkal foglalkoztak...","id":"20241227_savanyu-iz-megitelese-kedvelese-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/465db35f-eaea-44e9-909c-fd9e21ffea52.jpg","index":0,"item":"23439200-33ad-4ad0-bce4-2e41238c2388","keywords":null,"link":"/tudomany/20241227_savanyu-iz-megitelese-kedvelese-kutatas","timestamp":"2024. december. 27. 18:03","title":"Nyolc emberenként van egy, aki valóban szereti a savanyú ízt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60444192-2f63-4330-8b47-034587f421f6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Gazprom a tartozásokra hivatkozik, a moldávok szerint viszont politikai fegyverként használják ellenük az energiát.","shortLead":"A Gazprom a tartozásokra hivatkozik, a moldávok szerint viszont politikai fegyverként használják ellenük az energiát.","id":"20241228_Oroszorszag-Gazprom-Moldova-gaz-szallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60444192-2f63-4330-8b47-034587f421f6.jpg","index":0,"item":"81d822b7-2276-4324-96cd-6357fe7ffa03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241228_Oroszorszag-Gazprom-Moldova-gaz-szallitas","timestamp":"2024. december. 28. 18:15","title":"Az oroszok most Moldovát zsarolják a gázcsap elzárásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ad68e23-62e7-4e1b-8603-b85264a8a565","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az év végéhez közeledve egyre másra jelennek meg a visszatekintések, összefoglalók. Az év legjobb, leginnovatívabb kütyüire is érdemes visszatekinteni, igaz, ki-ki más eszközöket tart annak. Az alábbi összeállítás azonban nem akárhonnan, hanem a világ egyik legbefolyásosabb online építészeti, belsőépítészeti dizájnmagazinjától, a Dezeentől érkezett.","shortLead":"Az év végéhez közeledve egyre másra jelennek meg a visszatekintések, összefoglalók. Az év legjobb, leginnovatívabb...","id":"20241228_dezeen-dizajnmagazin-osszeallitasa-az-ev-leginnovativabb-kutyui","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ad68e23-62e7-4e1b-8603-b85264a8a565.jpg","index":0,"item":"b869e621-d981-4acf-a73b-3165aba42f95","keywords":null,"link":"/tudomany/20241228_dezeen-dizajnmagazin-osszeallitasa-az-ev-leginnovativabb-kutyui","timestamp":"2024. december. 28. 20:03","title":"Ezek az év leginnovatívabb kütyüi a világ egyik legbefolyásosabb dizájnmagazinja, a Dezeen szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cfa9661-3ff2-44ea-8b8d-bf8a4330977b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A katonát december 26-án ejtették foglyul, de belehalt súlyos sérüléseibe.","shortLead":"A katonát december 26-án ejtették foglyul, de belehalt súlyos sérüléseibe.","id":"20241227_ukran-hadsereg-eszak-korea-hadifogoly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1cfa9661-3ff2-44ea-8b8d-bf8a4330977b.jpg","index":0,"item":"2caa72b8-315f-4e28-a066-fff829f431e5","keywords":null,"link":"/vilag/20241227_ukran-hadsereg-eszak-korea-hadifogoly","timestamp":"2024. december. 27. 08:09","title":"Meghalt az ukrán fogságba esett észak-koreai katona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a04afe-54b9-432e-a0b3-743406b32170","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Győrkös István szerint megsértették a tisztességes eljáráshoz való jogát.","shortLead":"Győrkös István szerint megsértették a tisztességes eljáráshoz való jogát.","id":"20241227_gyorkos-istvan-bonyi-rendorgyilkos-per-strasbourg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77a04afe-54b9-432e-a0b3-743406b32170.jpg","index":0,"item":"af8fd95a-0f0c-42bd-800a-24cad7d0e211","keywords":null,"link":"/itthon/20241227_gyorkos-istvan-bonyi-rendorgyilkos-per-strasbourg","timestamp":"2024. december. 27. 07:52","title":"Beperelte a magyar államot a bőnyi rendőrgyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8ac8e1a-c984-4f9e-ad67-cd0c1090f9e1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Washington szankciókat vezetett be Bidzina Ivanisvili a grúziai kormányzó párt, a Grúz Álom alapítója és tiszteletbeli elnöke ellen – jelentette be Antony Blinken amerikai külügyminiszter. Ivanisvili ellen az EU is vezetett már be szankciókat, a büntetőintézkedéseket egyedül Orbán Viktor, a grúz politikus szövetségese ellenezte.","shortLead":"Washington szankciókat vezetett be Bidzina Ivanisvili a grúziai kormányzó párt, a Grúz Álom alapítója és tiszteletbeli...","id":"20241227_Az-USA-szankcios-listara-vette-Bidzina-Ivanisvilit-a-gruziai-kormanyzo-part-alapitojat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8ac8e1a-c984-4f9e-ad67-cd0c1090f9e1.jpg","index":0,"item":"f521de6c-123f-4b2d-950e-21440176077e","keywords":null,"link":"/vilag/20241227_Az-USA-szankcios-listara-vette-Bidzina-Ivanisvilit-a-gruziai-kormanyzo-part-alapitojat","timestamp":"2024. december. 27. 21:33","title":"Az USA szankciós listára vette Bidzina Ivanisvilit, a grúziai kormányzó párt alapítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"838e4d56-6a3f-4872-b9ca-8b761965ef49","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár nagy létszámú lett a Patrióták Európáért frakciója, a magyar kormánnyal együtt karanténba zárta az Unió. A soros elnökség sem volt diadalmenet.","shortLead":"Bár nagy létszámú lett a Patrióták Európáért frakciója, a magyar kormánnyal együtt karanténba zárta az Unió. A soros...","id":"20241228_Orban-EU-EP-Patriotak-Europaert-soros-elnokseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/838e4d56-6a3f-4872-b9ca-8b761965ef49.jpg","index":0,"item":"7345ad66-b9f6-4475-95a4-74e3dfde2ec0","keywords":null,"link":"/360/20241228_Orban-EU-EP-Patriotak-Europaert-soros-elnokseg","timestamp":"2024. december. 28. 14:00","title":"A Fidesz pártcsaládra lelt az idén, de Orbánéknak nem osztottak lapot az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]