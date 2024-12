Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bab6364a-65b1-49ad-abcb-ae6b8560a5bd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Vaklárma volt a bombariadó.","shortLead":"Vaklárma volt a bombariadó.","id":"20241229_Nyomozast-rendeltek-el-a-Balnat-ert-bombafenyegetes-utan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bab6364a-65b1-49ad-abcb-ae6b8560a5bd.jpg","index":0,"item":"31e5164e-a5cd-4547-898d-75e0ffe1c893","keywords":null,"link":"/itthon/20241229_Nyomozast-rendeltek-el-a-Balnat-ert-bombafenyegetes-utan","timestamp":"2024. december. 29. 11:22","title":"Nyomozást rendeltek el a Bálnát ért bombafenyegetés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05be25b-a0c7-453a-bf28-37313d30e03b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Három évet szánnak az alkotmány megírására.","shortLead":"Három évet szánnak az alkotmány megírására.","id":"20241229_Legkorabban-negy-ev-mulva-iger-valasztasokat-az-uj-sziriai-vezeto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f05be25b-a0c7-453a-bf28-37313d30e03b.jpg","index":0,"item":"afefa7a6-efe3-473d-aeba-fecf58439e64","keywords":null,"link":"/vilag/20241229_Legkorabban-negy-ev-mulva-iger-valasztasokat-az-uj-sziriai-vezeto","timestamp":"2024. december. 29. 19:15","title":"Legkorábban négy év múlva ígér választásokat az új szíriai vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b471daa5-c222-4100-9762-c3180a18ff0f","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"Woody Allen megjósolja a választás kimenetelét, Salman Rushdie Esterházyt, Nádast, Kertészt és Konrádot emlegeti, Jonathan Franzen pedig Orbán Viktort. Ezek voltak a HVG újságírójának legemlékezetesebb külföldi interjúi 2024-ben.","shortLead":"Woody Allen megjósolja a választás kimenetelét, Salman Rushdie Esterházyt, Nádast, Kertészt és Konrádot emlegeti...","id":"20241229_Best-of-interjuk-Koves-Gabor-Woody-Allen-Salman-Rushdie-Jonathan-Franzen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b471daa5-c222-4100-9762-c3180a18ff0f.jpg","index":0,"item":"e0c77182-4069-41f1-b81c-981cf024ba07","keywords":null,"link":"/kultura/20241229_Best-of-interjuk-Koves-Gabor-Woody-Allen-Salman-Rushdie-Jonathan-Franzen","timestamp":"2024. december. 29. 16:30","title":"Ezt mondta Woody Allen, Salman Rushdie és Jonathan Franzen 2024-ben a HVG-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cea96e90-4b31-466f-8ce2-66e6448e7d79","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"Nagyon eltalálta 2024-ben a piaci folyamatokat az Nvidia: a chipgyártó halmozza a rekorderedményeket, és várhatóan jövőre is hasonlóan tud teljesíteni. Részvényesei örülhetnek, mivel a cég értéke már olyan nagy, hogy akkor is nevetve tovább tud lépni, ha esetleg az Egyesült Államok gazdasági folyamatai kedvezőtlenre fordulnának 2025-ben, sőt, január 6-án újabb nagy dobás várható.","shortLead":"Nagyon eltalálta 2024-ben a piaci folyamatokat az Nvidia: a chipgyártó halmozza a rekorderedményeket, és várhatóan...","id":"20241230_nvidia-mesterseges-intelligencia-tozsde-recesszio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cea96e90-4b31-466f-8ce2-66e6448e7d79.jpg","index":0,"item":"3d4defbb-1b28-4613-bdfc-1a0d3e106c8f","keywords":null,"link":"/360/20241230_nvidia-mesterseges-intelligencia-tozsde-recesszio","timestamp":"2024. december. 30. 16:00","title":"A társaság, amelyiknek még Trump se tud ártani: mi vár 2024 sikercégére, az Nvidiára az új évben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e0f70f-e167-4254-9661-a813b86bfec5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Koreai kutatóknak sikerült megfejteniük, hogy miként lehet a tumorsejteket újra normál sejtekké alakítani. Ha bevezetik az eljárást, az jelentősen csökkentheti a kezelések mellékhatásait is.","shortLead":"Koreai kutatóknak sikerült megfejteniük, hogy miként lehet a tumorsejteket újra normál sejtekké alakítani. Ha bevezetik...","id":"20241230_rakkutatas-rakterapia-daganatos-sejt-megvaltoztatasa-normal-sejt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76e0f70f-e167-4254-9661-a813b86bfec5.jpg","index":0,"item":"d5d3e533-863e-4226-8262-08abc5f49f5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20241230_rakkutatas-rakterapia-daganatos-sejt-megvaltoztatasa-normal-sejt","timestamp":"2024. december. 30. 13:03","title":"Visszaváltoztatták a daganatos sejteket, forradalom jöhet a rákterápiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b9c6735-7607-4550-837f-16f24ac7b6e2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Randiösszesítőt készített az egyik legnépszerűbb hazai influenszer. ","shortLead":"Randiösszesítőt készített az egyik legnépszerűbb hazai influenszer. ","id":"20241230_WhisperTon-is-megvonta-2024-merleget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b9c6735-7607-4550-837f-16f24ac7b6e2.jpg","index":0,"item":"4127686e-bd2d-42bb-92fd-d174acb71c0b","keywords":null,"link":"/elet/20241230_WhisperTon-is-megvonta-2024-merleget","timestamp":"2024. december. 30. 11:49","title":"WhisperTon is megvonta 2024 mérlegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05e422be-b057-47af-a924-87a207144d88","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Hevesi Krisztina „az ország szexpszichológusa”, és egyben Hevesi Tamás zenész felesége már több évtizede. Hogyan alakult és mi a titka kettejük kapcsolatának – innen kezdtük a beszélgetést, amelyből az is kiderül, hogy néha milyen kacskaringókon vezet az ember útja, amíg megtalálja a hivatását.","shortLead":"Hevesi Krisztina „az ország szexpszichológusa”, és egyben Hevesi Tamás zenész felesége már több évtizede. Hogyan...","id":"20241231_Hevesi-Krisztina-es-Hevesi-Tamas-Egy-elet-is-keves-hogy-megismerjuk-a-masikat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05e422be-b057-47af-a924-87a207144d88.jpg","index":0,"item":"1e632040-1a9c-4a19-948d-0edece3f35e3","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20241231_Hevesi-Krisztina-es-Hevesi-Tamas-Egy-elet-is-keves-hogy-megismerjuk-a-masikat","timestamp":"2024. december. 31. 10:10","title":"Hevesi Krisztina és Hevesi Tamás: Egy élet is kevés, hogy megismerjük a másikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b73fe1-602b-4059-b1fd-03265a02b20c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az úgynevezett vörös zónákból a rendőrök azonnali hatállyal eltávolíthatják és kiutasíthatják azokat, akik zavarnak másokat, erőszakosak, vagy mert más okból veszélyesnek tartják őket.","shortLead":"Az úgynevezett vörös zónákból a rendőrök azonnali hatállyal eltávolíthatják és kiutasíthatják azokat, akik zavarnak...","id":"20241229_milano-voros-zona-rendorseg-kitiltas-buntetett-eloeletuek-veszelyesek-kozbiztonsag-szilveszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7b73fe1-602b-4059-b1fd-03265a02b20c.jpg","index":0,"item":"9be50707-9ab4-40e0-abd2-deb0dc341fba","keywords":null,"link":"/vilag/20241229_milano-voros-zona-rendorseg-kitiltas-buntetett-eloeletuek-veszelyesek-kozbiztonsag-szilveszter","timestamp":"2024. december. 29. 16:48","title":"Kitiltják Milánó központjából a büntetett előéletűeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]