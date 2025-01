Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d9db1109-d5fd-47c3-a8f0-edffad130a8b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Herendi Gábor új filmje az állami finanszírozási rendszeren kívül készült, de már most bőven lekörözte például a milliárdokkal támogatott Petőfi-filmet.","shortLead":"Herendi Gábor új filmje az állami finanszírozási rendszeren kívül készült, de már most bőven lekörözte például...","id":"20241230_Futni-mentem-Herendi-Gabor-film-300-ezer-nezo-mozi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9db1109-d5fd-47c3-a8f0-edffad130a8b.jpg","index":0,"item":"a1ad0bae-5281-4e74-bacb-84f04c91b5f1","keywords":null,"link":"/kultura/20241230_Futni-mentem-Herendi-Gabor-film-300-ezer-nezo-mozi","timestamp":"2024. december. 30. 13:23","title":"Hasít a mozikban a Futni mentem, már több mint 300 ezren nézték meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3071fb2f-d611-4da9-bd36-d9bbc66ed8e8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az irániak minden valószínűség szerint egy fogolycsere keretében kívánják visszakapni az emberüket, mielőtt Róma kiadná a férfit Washingtonnak.","shortLead":"Az irániak minden valószínűség szerint egy fogolycsere keretében kívánják visszakapni az emberüket, mielőtt Róma kiadná...","id":"20241230_iran-orizetbe-vetel-olasz-ujsagiro-fegyverkereskedo-csere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3071fb2f-d611-4da9-bd36-d9bbc66ed8e8.jpg","index":0,"item":"24ae8f54-d6af-400d-b99f-a29e4f8e42d3","keywords":null,"link":"/vilag/20241230_iran-orizetbe-vetel-olasz-ujsagiro-fegyverkereskedo-csere","timestamp":"2024. december. 30. 14:28","title":"Napokkal azután, hogy letartóztattak egy iráni fegyverkereskedőt Olaszországban, az irániak őrizetbe vettek egy olasz újságírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a33a044-a42b-4378-9e27-e694907fee83","c_author":"Gyükeri Mercédesz - Nyusztay Máté","category":"gazdasag","description":"A gyenge forint is hozzájárulhatott ahhoz, hogy december végén már a novemberihez képest is jelentős drágulást láttunk több termék esetében. A tejtermékek ára csaknem másfélszeresére nőtt január óta, a tojás még jobban drágult.","shortLead":"A gyenge forint is hozzájárulhatott ahhoz, hogy december végén már a novemberihez képest is jelentős drágulást láttunk...","id":"20241230_vasarnapi-ebed-bevasarlokosar-december-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a33a044-a42b-4378-9e27-e694907fee83.jpg","index":0,"item":"35bd6e89-0f09-4c63-867e-37cb73df1a7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241230_vasarnapi-ebed-bevasarlokosar-december-ebx","timestamp":"2024. december. 30. 12:37","title":"Elmúlt a karácsony, nem múlt el a drágulás - ez a HVG decemberi bevásárlókosara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6875e49-7da6-4a70-98a5-748932320759","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel. Negyedévenként haladunk, ez a nemzetközi összefoglaló 4. része.","shortLead":"Sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel. Negyedévenként haladunk, ez a nemzetközi összefoglaló 4. része.","id":"20241231_hvg-2024-kronikaja-vilag-4-resz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6875e49-7da6-4a70-98a5-748932320759.jpg","index":0,"item":"2f3031df-f7f5-4276-98c9-86a3adc9aced","keywords":null,"link":"/360/20241231_hvg-2024-kronikaja-vilag-4-resz","timestamp":"2024. december. 31. 12:15","title":"A grúz zűrzavartól az újvidéki katasztrófán és az amszterdami antiszemita támadásokon át Aszad bukásáig – 2024 krónikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6a0c9c3-5e39-420d-874c-1178ee9d99cb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A tőketartozás szeptemberben átlépte a 11 ezermilliárdos küszöböt. Viszont felpörögtek az előtörlesztések is, aki tud, szabadul a drága hitelétől.","shortLead":"A tőketartozás szeptemberben átlépte a 11 ezermilliárdos küszöböt. Viszont felpörögtek az előtörlesztések is, aki tud...","id":"20241230_Tortenelmi-csucsra-jutott-a-magyar-lakossag-eladosodottsaga-hitel-torlesztes-elotorlesztes-szemelyi-kolcson","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6a0c9c3-5e39-420d-874c-1178ee9d99cb.jpg","index":0,"item":"294de176-4aa6-423f-a885-626884e9d5e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241230_Tortenelmi-csucsra-jutott-a-magyar-lakossag-eladosodottsaga-hitel-torlesztes-elotorlesztes-szemelyi-kolcson","timestamp":"2024. december. 30. 10:51","title":"Történelmi csúcsra jutott a magyar lakosság eladósodottsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35ed69c8-9cda-4006-9de8-639de0dec1b8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Bizottság képviselői is részt vesznek annak kiderítésében, hogy mi okozhatta a turistagép tragédiába torkolló landolását. ","shortLead":"Az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Bizottság képviselői is részt vesznek annak kiderítésében, hogy mi okozhatta...","id":"20241230_Del-koreai-legi-katasztrofa-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35ed69c8-9cda-4006-9de8-639de0dec1b8.jpg","index":0,"item":"f3c3ebab-527f-4d6f-930d-787d1944f17c","keywords":null,"link":"/vilag/20241230_Del-koreai-legi-katasztrofa-vizsgalat","timestamp":"2024. december. 30. 14:47","title":"Átfogó biztonsági vizsgálatot indít Dél-Korea a repülőgép-katasztrófa után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c258c80-5133-4634-88f9-74d71cd370c4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A férfit később lelőtték, a helyszínen belehalt a sérüléseibe.","shortLead":"A férfit később lelőtték, a helyszínen belehalt a sérüléseibe.","id":"20241231_Markologepes-amokfutas-Berlinben-tobben-is-sulyosan-megsebesultek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c258c80-5133-4634-88f9-74d71cd370c4.jpg","index":0,"item":"98333981-2c06-47db-ab0b-9f6517c78778","keywords":null,"link":"/vilag/20241231_Markologepes-amokfutas-Berlinben-tobben-is-sulyosan-megsebesultek","timestamp":"2024. december. 31. 18:12","title":"Markológépes ámokfutás Berlinben: többen is súlyosan megsebesültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e0f70f-e167-4254-9661-a813b86bfec5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Koreai kutatóknak sikerült megfejteniük, hogy miként lehet a tumorsejteket újra normál sejtekké alakítani. Ha bevezetik az eljárást, az jelentősen csökkentheti a kezelések mellékhatásait is.","shortLead":"Koreai kutatóknak sikerült megfejteniük, hogy miként lehet a tumorsejteket újra normál sejtekké alakítani. Ha bevezetik...","id":"20241230_rakkutatas-rakterapia-daganatos-sejt-megvaltoztatasa-normal-sejt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76e0f70f-e167-4254-9661-a813b86bfec5.jpg","index":0,"item":"d5d3e533-863e-4226-8262-08abc5f49f5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20241230_rakkutatas-rakterapia-daganatos-sejt-megvaltoztatasa-normal-sejt","timestamp":"2024. december. 30. 13:03","title":"Visszaváltoztatták a daganatos sejteket, forradalom jöhet a rákterápiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]