[{"available":true,"c_guid":"39b9e99e-a37d-4b6e-b088-7bd7fbdbda68","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A politikus szerint akkor jó döntésnek tűnt.","shortLead":"A politikus szerint akkor jó döntésnek tűnt.","id":"20250120_szajer-jozsef-politico-interju-menekules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39b9e99e-a37d-4b6e-b088-7bd7fbdbda68.jpg","index":0,"item":"12fbeb4b-d058-4210-8809-f5141b761179","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_szajer-jozsef-politico-interju-menekules","timestamp":"2025. január. 20. 11:04","title":"Szájer elárulta, miért az ablakon keresztül menekült el a brüsszeli melegpartiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe3dffd8-c4d8-4f4f-ba03-e9a5ad963a7d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Zajlanak szakmai szintű egyeztetések, amúgy az EU „arányos választ” fog adni, ha az új amerikai elnök vámháborús intézkedéseket vezet be.","shortLead":"Zajlanak szakmai szintű egyeztetések, amúgy az EU „arányos választ” fog adni, ha az új amerikai elnök vámháborús...","id":"20250122_Az-EU-kesz-visszautni-Trumpnak-de-inkabb-beket-szeretne","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe3dffd8-c4d8-4f4f-ba03-e9a5ad963a7d.jpg","index":0,"item":"9cd9b139-1688-471c-86bb-78a5be4c6671","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250122_Az-EU-kesz-visszautni-Trumpnak-de-inkabb-beket-szeretne","timestamp":"2025. január. 22. 08:50","title":"Az EU kész visszaütni Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae7018a-a774-4658-a87b-1b23b1d586f0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hétfőn kiadott listán olyan nevek szerepelnek, mint Anthony Fauci, a Nemzeti Allergia- és Fertőző Betegségek Intézetének korábbi vezetője, aki közellenségnek számít az amerikai jobbszél szemében, a Trumpot fasisztának nevező Mark Milley egykori vezérkari főnök és Liz Cheney, aki a Republikánus Párton belüli anti-MAGA ellenzék egyik vezetője volt.","shortLead":"A hétfőn kiadott listán olyan nevek szerepelnek, mint Anthony Fauci, a Nemzeti Allergia- és Fertőző Betegségek...","id":"20250120_donald-trump-joe-biden-megelolegezett-kegyelem-fauci-milley-cheney","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ae7018a-a774-4658-a87b-1b23b1d586f0.jpg","index":0,"item":"9afd53c5-8de6-4d58-9a6e-5e1ac452f8eb","keywords":null,"link":"/vilag/20250120_donald-trump-joe-biden-megelolegezett-kegyelem-fauci-milley-cheney","timestamp":"2025. január. 20. 14:43","title":"Többeknek is megelőlegezett kegyelmet adott Joe Biden, így védve őket Trump bosszújától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddcd5699-5053-40f3-921a-61cabb4bdcc2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Két év múlva az utakon lehet. ","shortLead":"Két év múlva az utakon lehet. ","id":"20250121_Dacia-Sandero-elektromos-valtozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ddcd5699-5053-40f3-921a-61cabb4bdcc2.jpg","index":0,"item":"7b115782-1395-4338-ac7a-ccdb03a3058d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250121_Dacia-Sandero-elektromos-valtozat","timestamp":"2025. január. 21. 08:28","title":"Dacia: Jön a Sandero elektromos változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba8392c-5ffd-41b2-85ee-333ff2f69917","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Füstjelenségre érkezett riasztás, ezért reggel az M2-es metró egy ideig nem járt a teljes vonalon.","shortLead":"Füstjelenségre érkezett riasztás, ezért reggel az M2-es metró egy ideig nem járt a teljes vonalon.","id":"20250121_Nem-jar-egy-szakaszon-a-kettes-metro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eba8392c-5ffd-41b2-85ee-333ff2f69917.jpg","index":0,"item":"fc34f268-f2a3-44a0-88d0-d929b26ae59f","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_Nem-jar-egy-szakaszon-a-kettes-metro","timestamp":"2025. január. 21. 08:29","title":"Téves riasztás miatt nem járt a kettes metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1df53531-8fe4-4071-a178-86208e0ea3c3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ónos eső mellett fagyott eső is eshet.","shortLead":"Az ónos eső mellett fagyott eső is eshet.","id":"20250120_idojaras-onos-eso-masodfoku-figyelmeztetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1df53531-8fe4-4071-a178-86208e0ea3c3.jpg","index":0,"item":"44e1e664-b330-4eef-b0ec-c60f377c1298","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_idojaras-onos-eso-masodfoku-figyelmeztetes","timestamp":"2025. január. 20. 11:47","title":"Ónos esőt kapunk a nyakunkba kedden, több megyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aceea1a-f717-463f-b2e7-fac5a1dba6c4","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Az ügyészségi gyanúsításnak köszönhetően eltávolíthatják az uniós pénzek elköltésén őrködő Integritás Hatóság elnökét, nem sokkal azután, hogy éppen Rogán Antal propagandagépezetét kezdte vizsgálni. Mindez akkor történik, amikor Orbán Viktor a Brüsszel elleni támadás második fázisát hirdette meg. ","shortLead":"Az ügyészségi gyanúsításnak köszönhetően eltávolíthatják az uniós pénzek elköltésén őrködő Integritás Hatóság elnökét...","id":"20250122_hvg-megelozo-csalas-orban-csataja-brusszellel-integritas-hatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8aceea1a-f717-463f-b2e7-fac5a1dba6c4.jpg","index":0,"item":"ff4f986b-5489-4207-b1c1-4252eb96899e","keywords":null,"link":"/360/20250122_hvg-megelozo-csalas-orban-csataja-brusszellel-integritas-hatosag","timestamp":"2025. január. 22. 06:30","title":"Belső aknamunka vezethetett az Integritás Hatóság elnökének meggyanúsításához, de van egy ok, amiért nagyon is kapóra jön a NER-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e772c06-3fcc-480d-88be-92f0cbd4321b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár a DOGE (Department of Government Efficieny – kormányzati hatékonyságért felelős minisztérium) nevében minisztérium, a gyakorlatban nem rendelkezik ilyen jogkörökkel.","shortLead":"Bár a DOGE (Department of Government Efficieny – kormányzati hatékonyságért felelős minisztérium) nevében minisztérium...","id":"20250120_trump-musk-doge-perek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e772c06-3fcc-480d-88be-92f0cbd4321b.jpg","index":0,"item":"6b126689-28e5-4632-b8a9-948481b4b867","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_trump-musk-doge-perek","timestamp":"2025. január. 20. 21:50","title":"Máris zuhognak a perek a Musk-féle elnöki tanácsadótestületre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]