[{"available":true,"c_guid":"0cce0520-3d08-4e96-84df-7874f0081d25","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Scorsese és DiCaprio fantáziát látnak Johnson filmtervében. ","shortLead":"Scorsese és DiCaprio fantáziát látnak Johnson filmtervében. ","id":"20250221_Martin-Scorsese-beszallna-Dwayne-Johnson-filmjebe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0cce0520-3d08-4e96-84df-7874f0081d25.jpg","index":0,"item":"3f08bb40-2b01-416e-9eed-cf5f1c05e9ae","keywords":null,"link":"/kultura/20250221_Martin-Scorsese-beszallna-Dwayne-Johnson-filmjebe","timestamp":"2025. február. 21. 11:52","title":"Martin Scorsese beszállna Dwayne Johnson filmjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3878d778-9301-4a48-aca8-a6c64bc94c9c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Valamiért úgy érezte az Apple, hogy kispórolja a legolcsóbb iPhone-ból az egyik fontos, kiegészítők rögzítésére is alkalmas technológiát, ami már fél évtizede része valamennyi fősorozatú iPhone-szériának.","shortLead":"Valamiért úgy érezte az Apple, hogy kispórolja a legolcsóbb iPhone-ból az egyik fontos, kiegészítők rögzítésére is...","id":"20250220_apple-iphone-16e-hianyossag-nincs-magsafe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3878d778-9301-4a48-aca8-a6c64bc94c9c.jpg","index":0,"item":"ed4b2895-4dde-4159-a54a-348ec5af16e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250220_apple-iphone-16e-hianyossag-nincs-magsafe","timestamp":"2025. február. 20. 11:03","title":"Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan hiányossága az új iPhone 16e-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa7f1c95-b129-4e8f-914d-4242911100a1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Így azért a várakozás is tűrhetőbb: sokat fejlődik a Grand Theft Auto V, igaz, az új PC-s változat hardverből is többet kér majd. De legalább ingyenes lesz a váltás.","shortLead":"Így azért a várakozás is tűrhetőbb: sokat fejlődik a Grand Theft Auto V, igaz, az új PC-s változat hardverből is többet...","id":"20250221_gta-5-uj-pc-verziojobb-grafika-sebesseg-uj-autok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa7f1c95-b129-4e8f-914d-4242911100a1.jpg","index":0,"item":"933b5bc9-6980-49d9-bea3-b56e387c0b40","keywords":null,"link":"/tudomany/20250221_gta-5-uj-pc-verziojobb-grafika-sebesseg-uj-autok","timestamp":"2025. február. 21. 22:03","title":"Szebb grafika, gyorsabb működés, új járművek – óriási frissítést kap a lassan 12 éves GTA 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"500f2c38-5a94-4e75-b54c-2aa322725810","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyomozás még mindig tart a haláluk ügyében, a család kapcsolatban van a helyi rendőrséggel. ","shortLead":"A nyomozás még mindig tart a haláluk ügyében, a család kapcsolatban van a helyi rendőrséggel. ","id":"20250220_Skociaban-eltunt-magyar-ikerpar-holttest-hazaszallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/500f2c38-5a94-4e75-b54c-2aa322725810.jpg","index":0,"item":"a58ddec9-66ac-4a65-9870-1fb62f15eda7","keywords":null,"link":"/elet/20250220_Skociaban-eltunt-magyar-ikerpar-holttest-hazaszallitas","timestamp":"2025. február. 20. 08:46","title":"Hazahozatják a Skóciában meghalt magyar ikerpár holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02e0bbfc-896c-4465-82d3-0c180de2966f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az eredeti sorozat debütálásának 20. évfordulóján kapta meg az újabb történetszál a zöld utat a Nickelodeontól.","shortLead":"Az eredeti sorozat debütálásának 20. évfordulóján kapta meg az újabb történetszál a zöld utat a Nickelodeontól.","id":"20250221_avatar-aang-korra-nickelodeon-sorozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02e0bbfc-896c-4465-82d3-0c180de2966f.jpg","index":0,"item":"072b090a-3bd3-47c2-a932-e3c3cd1a3eb5","keywords":null,"link":"/kultura/20250221_avatar-aang-korra-nickelodeon-sorozat","timestamp":"2025. február. 21. 17:20","title":"Csaknem 10 év után újabb sorozattal bővül az Avatar-rajzfilmuniverzum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"573ae6fb-8b1f-48cb-92fb-7773f318275f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google minden jel szerint beépíti az androidos telefonok alapértelmezett, SMS-eket is kezelő alkalmazásába az üzenetek küldési utáni szerkesztésének, visszahívásának és törlésének lehetőségét.","shortLead":"A Google minden jel szerint beépíti az androidos telefonok alapértelmezett, SMS-eket is kezelő alkalmazásába...","id":"20250221_android-google-messages-uzenetkuldo-uzenet-visszavonasa-torles-szerkesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/573ae6fb-8b1f-48cb-92fb-7773f318275f.jpg","index":0,"item":"3f671691-2e83-4362-b5e3-9a34d8ad3b91","keywords":null,"link":"/tudomany/20250221_android-google-messages-uzenetkuldo-uzenet-visszavonasa-torles-szerkesztes","timestamp":"2025. február. 21. 08:03","title":"Nagy változás jön az androidos telefonokra: visszavonhatja majd a már elküldött SMS-eket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07b73e50-d4d2-4a39-8440-3494fc0047c5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Minden ember életében felbukkanhat ez az érzés, amely rettenetesen ártalmas, ha fékevesztetten elszabadul.","shortLead":"Minden ember életében felbukkanhat ez az érzés, amely rettenetesen ártalmas, ha fékevesztetten elszabadul.","id":"20250220_Igy-rombol-le-mindent-a-feltekenyseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07b73e50-d4d2-4a39-8440-3494fc0047c5.jpg","index":0,"item":"0b3e8576-c127-4f06-a074-31318dd8f239","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250220_Igy-rombol-le-mindent-a-feltekenyseg","timestamp":"2025. február. 20. 13:18","title":"Így rombol le mindent a féltékenység","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b4f5834-c838-41ce-af13-952307c7bc89","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A bank online csatornái egyáltalán nem fognak működni, így az online kártyás vásárlásokat sem lehet jóváhagyni, nem lehet majd utalásokat sem indítani.","shortLead":"A bank online csatornái egyáltalán nem fognak működni, így az online kártyás vásárlásokat sem lehet jóváhagyni, nem...","id":"20250220_cib-leallas-online-vasarlas-atutalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b4f5834-c838-41ce-af13-952307c7bc89.jpg","index":0,"item":"59a5bd3c-5328-4553-b69f-766e043b0ad4","keywords":null,"link":"/kkv/20250220_cib-leallas-online-vasarlas-atutalas","timestamp":"2025. február. 20. 12:20","title":"Ütemezzék át az online vásárlásaikat – kéri a CIB a nagy leállás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]