Náci karlendítéshez hasonló mozdulatot tett a CPAC-en (Konzervatív Politikai Akció Konferencia) elmondott beszéde közben Steve Bannon.

Donald Trump első elnökjelölti kampányának vezetője, majd tanácsadója sajtóbeszámolók szerint a felszólalásában megismételte: az elnöknek harmadszor, 2028-ban is el kellene indulnia a posztért, annak ellenére is, hogy erre az ország alkotmánya nem ad lehetőséget.

„Csak akkor nyerhetnek, ha mi visszavonulunk. De nem vonulunk vissza, nem adjuk meg magunkat, nem szállunk ki. Harcolni! Harcolni! Harcolni!” – mondta Bannon a beszéde vége felé, majd amikor a közönség tapsolni kezdett, a jobb kezét nyújtott ujjakkal fölfelé mutatva a levegőbe emelte egy pillanatra, aztán hozzátette: „Ámen.”

Steve Bannon, after calling for Trump to be President for life, did a Nazi salute on stage at CPAC.



Nazism has officially taken over the GOP.



The few remaining conservatives have a choice: either leave the party and obstruct it—or choose to be complicit.pic.twitter.com/94o5Kj69Le