[{"available":true,"c_guid":"afb5350b-460d-4395-8647-1186a6d086f3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A milliárdos laptulajdonos szerint elég, hogy az interneten meg lehet találni minden nézőpontot.","shortLead":"A milliárdos laptulajdonos szerint elég, hogy az interneten meg lehet találni minden nézőpontot.","id":"20250226_jeff-bezos-washington-post-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afb5350b-460d-4395-8647-1186a6d086f3.jpg","index":0,"item":"511040a1-f41f-4723-8790-4b8648813f68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250226_jeff-bezos-washington-post-velemeny","timestamp":"2025. február. 26. 18:18","title":"Felmondott a Washington Post rovatvezetője, miután Jeff Bezos korlátozta, hogy milyen vélemények jelenhetnek meg a lapban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ac9f548-6f6a-462f-9fe0-2fbc7ec4e3c5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Attól tartottak, hogy ha kiderül, mi történt, elveszik tőlük a másik nevelt gyereküket.","shortLead":"Attól tartottak, hogy ha kiderül, mi történt, elveszik tőlük a másik nevelt gyereküket.","id":"20250226_inancsi-neveloszulok-forrazas-felfuggesztett-borton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ac9f548-6f6a-462f-9fe0-2fbc7ec4e3c5.jpg","index":0,"item":"45faf560-ff83-46ad-adb0-9a14367e4c9c","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_inancsi-neveloszulok-forrazas-felfuggesztett-borton","timestamp":"2025. február. 26. 21:24","title":"Felfüggesztett börtönt kaptak a nevelőszülők, miután leforrázták a kilenchónapos babát, aki másnapra meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d48aaf-38cc-4956-b652-21b92bd23058","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Az új Nemzeti Galéria építésének pályázatára öt építőipari cég adott be pályázatot, a projekt megkezdéséről tavasszal dönthet a kormány – mondta Baán László, aki a múzeum idei kiállítási tervét is ismertette.","shortLead":"Az új Nemzeti Galéria építésének pályázatára öt építőipari cég adott be pályázatot, a projekt megkezdéséről tavasszal...","id":"20250226_szepmuveszeti-muzeum-idei-kiallitasok-fotografiai-muzeum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87d48aaf-38cc-4956-b652-21b92bd23058.jpg","index":0,"item":"db81f699-41df-474f-90b3-6d7a102d3ba6","keywords":null,"link":"/kultura/20250226_szepmuveszeti-muzeum-idei-kiallitasok-fotografiai-muzeum","timestamp":"2025. február. 26. 10:43","title":"Itt vannak a Szépművészeti Múzeum idei kiállításai, jövő tavasszal megnyílik a Fotográfiai Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c10c39a3-b899-47e9-a78b-4f8954b25bc5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A terrorszervezet négy izraeli túsz holttestét ajánlotta a foglyokért cserébe.","shortLead":"A terrorszervezet négy izraeli túsz holttestét ajánlotta a foglyokért cserébe.","id":"20250226_izrael-hamasz-tuszok-fogolycsere-tuzszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c10c39a3-b899-47e9-a78b-4f8954b25bc5.jpg","index":0,"item":"3626df48-74d0-416d-8e66-740788eea053","keywords":null,"link":"/vilag/20250226_izrael-hamasz-tuszok-fogolycsere-tuzszunet","timestamp":"2025. február. 26. 09:56","title":"Megállapodott a 620 visszatartott palesztin fogoly elengedéséről Izrael és a Hamász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755ee7d7-b6e6-4707-8045-3a5f79c78109","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai mérnökök olyan rendszert fejlesztettek, amely segítségével többféle terepen is képes fekvő helyzetből felállni a Unitree G1 nevű robotja.","shortLead":"Amerikai mérnökök olyan rendszert fejlesztettek, amely segítségével többféle terepen is képes fekvő helyzetből felállni...","id":"20250226_humanoid-robot-unitree-g1-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/755ee7d7-b6e6-4707-8045-3a5f79c78109.jpg","index":0,"item":"6bac066f-e229-4c1a-8f10-9a1d62c6f01a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250226_humanoid-robot-unitree-g1-video","timestamp":"2025. február. 26. 18:03","title":"Úgy kel fel a földről ez a humanoid robot, mintha a Mátrixban szerepelne – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b16ea57-bba4-4995-80d6-f140950c1b39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Richard E. Grant felesége rákban halt meg négy éve. A megözvegyült sztár azóta kitartóan küldi a leveleket.","shortLead":"Richard E. Grant felesége rákban halt meg négy éve. A megözvegyült sztár azóta kitartóan küldi a leveleket.","id":"20250226_Richard-E-Grant-mindennap-ir-egy-emailt-elhunyt-felesegenek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b16ea57-bba4-4995-80d6-f140950c1b39.jpg","index":0,"item":"77394129-c43a-47f0-b5b9-b855957b7c00","keywords":null,"link":"/elet/20250226_Richard-E-Grant-mindennap-ir-egy-emailt-elhunyt-felesegenek","timestamp":"2025. február. 26. 13:24","title":"Az Oscarra jelölt színész minden nap ír egy e-mailt négy éve elhunyt feleségének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d99ecaff-750a-42a9-899a-cde722381ea9","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250226_Marabu-Feknyuz-Igeretes-igeretek-Orbantol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d99ecaff-750a-42a9-899a-cde722381ea9.jpg","index":0,"item":"c86e2e9f-2896-4577-abfc-60db8444f96b","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_Marabu-Feknyuz-Igeretes-igeretek-Orbantol","timestamp":"2025. február. 26. 13:10","title":"Marabu Féknyúz: Ígéretes ígéretek Orbántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15839f87-1575-41ba-9f42-b039b9011333","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy-kilenc fok lehet.","shortLead":"Négy-kilenc fok lehet.","id":"20250227_idojaras-elorejelzes-meteorologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15839f87-1575-41ba-9f42-b039b9011333.jpg","index":0,"item":"7a2e3550-3e12-4e7b-9669-da11b993b960","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_idojaras-elorejelzes-meteorologia","timestamp":"2025. február. 27. 05:18","title":"Esőáztatta, borult lesz a csütörtök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]