[{"available":true,"c_guid":"fb9e8787-af4b-49ff-9db2-da5e524efaa1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Szegedi Tudományegyetemen (SZTE) végeztek először az országban radioizotópos prosztataspecifikus daganatterápiát, amely az előrehaladott állapotú prosztatarákos betegek túlélését hosszabbítja meg.","shortLead":"A Szegedi Tudományegyetemen (SZTE) végeztek először az országban radioizotópos prosztataspecifikus daganatterápiát...","id":"20250227_szegedi-tudomanyegyetem-radioizotopos-prosztataspecifikus-daganatterapia-uj-kezeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb9e8787-af4b-49ff-9db2-da5e524efaa1.jpg","index":0,"item":"4fd1b560-2eb2-4c9d-bfb6-bb65d6f3df15","keywords":null,"link":"/tudomany/20250227_szegedi-tudomanyegyetem-radioizotopos-prosztataspecifikus-daganatterapia-uj-kezeles","timestamp":"2025. február. 27. 08:03","title":"Magyarországon először végeztek el egy különleges daganatterápiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d48aaf-38cc-4956-b652-21b92bd23058","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Az új Nemzeti Galéria építésének pályázatára öt építőipari cég adott be pályázatot, a projekt megkezdéséről tavasszal dönthet a kormány – mondta Baán László, aki a múzeum idei kiállítási tervét is ismertette.","shortLead":"Az új Nemzeti Galéria építésének pályázatára öt építőipari cég adott be pályázatot, a projekt megkezdéséről tavasszal...","id":"20250226_szepmuveszeti-muzeum-idei-kiallitasok-fotografiai-muzeum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87d48aaf-38cc-4956-b652-21b92bd23058.jpg","index":0,"item":"db81f699-41df-474f-90b3-6d7a102d3ba6","keywords":null,"link":"/kultura/20250226_szepmuveszeti-muzeum-idei-kiallitasok-fotografiai-muzeum","timestamp":"2025. február. 26. 10:43","title":"Itt vannak a Szépművészeti Múzeum idei kiállításai, jövő tavasszal megnyílik a Fotográfiai Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"151c6ae4-4a49-4682-b79f-e2a408bc001c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók videóra vették, amint egy egér igyekszik segíteni az eszméletlen társán. ","shortLead":"Amerikai kutatók videóra vették, amint egy egér igyekszik segíteni az eszméletlen társán. ","id":"20250227_eger-elsosegely-ujraelesztes-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/151c6ae4-4a49-4682-b79f-e2a408bc001c.jpg","index":0,"item":"2cd02eda-5e43-4209-be1e-270212c39bf7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250227_eger-elsosegely-ujraelesztes-video","timestamp":"2025. február. 27. 09:03","title":"„Újraélesztik” egymást az egerek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ecbbc8c-704d-4b10-9ab0-51443ff53f50","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Összesen egymilliárd forintot, fejenként maximum 3 milliót kaphatnak a falusi műintézmények. Bármire költhetik.","shortLead":"Összesen egymilliárd forintot, fejenként maximum 3 milliót kaphatnak a falusi műintézmények. Bármire költhetik.","id":"20250226_A-kormany-kocsmaprogramot-indit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ecbbc8c-704d-4b10-9ab0-51443ff53f50.jpg","index":0,"item":"aba7801d-e375-481f-8647-53ceda990a1e","keywords":null,"link":"/kkv/20250226_A-kormany-kocsmaprogramot-indit","timestamp":"2025. február. 26. 08:25","title":"A kormány kocsmaprogramot indít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19449dcf-3dcb-4104-a327-ec96edfffbbe","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Márciusban New York központjában, a Union Square-en nyit hamburgerezőt a két és fél éve alapított Simon’s Burger két tulajdonosa, Tóth Máté és öccse, Simon.","shortLead":"Márciusban New York központjában, a Union Square-en nyit hamburgerezőt a két és fél éve alapított Simon’s Burger két...","id":"20250227_New-Yorkban-nyitnak-ettermet-a-Simons-Burger-magyar-tulajdonosai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19449dcf-3dcb-4104-a327-ec96edfffbbe.jpg","index":0,"item":"120e8275-444f-46bd-8277-a3b4841eaace","keywords":null,"link":"/kkv/20250227_New-Yorkban-nyitnak-ettermet-a-Simons-Burger-magyar-tulajdonosai","timestamp":"2025. február. 27. 17:22","title":"A magyar Simon’s Burger tulajdonosai New Yorkban nyitnak éttermet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de3117cd-71c1-4d3d-97ef-789ab9f6c2dd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legfontosabb kérdés: vajon felér-e a második évad a nagyszerű elsőhöz?","shortLead":"A legfontosabb kérdés: vajon felér-e a második évad a nagyszerű elsőhöz?","id":"20250226_Itt-az-Andor-a-legjobban-vart-Star-Wars-sorozat-elozetese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de3117cd-71c1-4d3d-97ef-789ab9f6c2dd.jpg","index":0,"item":"d435b139-ebec-4a3f-b51d-888b901b497b","keywords":null,"link":"/kultura/20250226_Itt-az-Andor-a-legjobban-vart-Star-Wars-sorozat-elozetese","timestamp":"2025. február. 26. 13:09","title":"Itt az Andor, a legjobban várt Star Wars-folytatás előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fa168c9-2b58-4593-970d-afa6e4ac49e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ilyen eszközökkel szeparálják el egymástól a színészek a testrészeiket.","shortLead":"Ilyen eszközökkel szeparálják el egymástól a színészek a testrészeiket.","id":"20250226_Magyar-intimitaskoordinator-nemi-szervekre-is-tudok-alsonemut-adni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fa168c9-2b58-4593-970d-afa6e4ac49e1.jpg","index":0,"item":"a8d53da2-3b4e-43ba-aefa-3c9c128ac140","keywords":null,"link":"/elet/20250226_Magyar-intimitaskoordinator-nemi-szervekre-is-tudok-alsonemut-adni","timestamp":"2025. február. 26. 10:19","title":"Magyar intimitáskoordinátor mesélt a filmes szexjelenetek titkairól: „a nemi szervekre is tudok alsóneműt adni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84175356-0afa-4039-9e0d-1f9ac28f43ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem az a baja Magyarral, hogy utolsó pillanatban lemondta a beszélgetésüket, inkább az, hogy átengedte az irányítást a rogáni propagandának, amire eddig nem volt példa.","shortLead":"Nem az a baja Magyarral, hogy utolsó pillanatban lemondta a beszélgetésüket, inkább az, hogy átengedte az irányítást...","id":"20250226_Puzser-Robert-Magyar-Peter-visszael-azzal-hogy-o-a-remeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84175356-0afa-4039-9e0d-1f9ac28f43ee.jpg","index":0,"item":"da712ae7-c724-4588-b84c-64335bef5762","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_Puzser-Robert-Magyar-Peter-visszael-azzal-hogy-o-a-remeny","timestamp":"2025. február. 26. 08:12","title":"Puzsér Róbert: Magyar Péter visszaél azzal, hogy ő a remény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]