Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c1ff949f-5902-4a20-b2de-1b56f50dd6d8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Vang Ji kínai külügyminiszter szerint Kína továbbra is elkötelezett a viták politikai és diplomáciai eszközökkel történő békés rendezése mellett, ellenzi az erőszak alkalmazását és az „illegális szankciókat”.","shortLead":"Vang Ji kínai külügyminiszter szerint Kína továbbra is elkötelezett a viták politikai és diplomáciai eszközökkel...","id":"20250314_kina-oroszorszag-iran-szankciok-usa-koveteles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1ff949f-5902-4a20-b2de-1b56f50dd6d8.jpg","index":0,"item":"ef902692-8914-4fd2-8992-01ebe4113311","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250314_kina-oroszorszag-iran-szankciok-usa-koveteles","timestamp":"2025. március. 14. 14:17","title":"Kína és Oroszország együtt követeli az Iránt érintő amerikai szankciók feloldását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0f717c-b83d-4160-a5fe-7a281d686760","c_author":"Ballai Vince","category":"360","description":"Három éve alapították az állami Élelmiszermentő Központot azzal a céllal, hogy csökkentsék az élelmiszer-pazarlást, és a rászorulóknak juttassák a lejárat közeli élelmiszereket. A központra eddig több mint 8 milliárd forintot költött az állam, és idénre további bő 2 milliárdot szánnak rá, jóllehet a rábízott tevékenységet egyelőre nem látszik űzni, csak, mivel beszél róla és adományt is gyűjt, legfeljebb hobbi szinten. Eközben az általa kiírt közbeszerzéseken kormányhoz egészen közel álló szereplők is tarolnak.","shortLead":"Három éve alapították az állami Élelmiszermentő Központot azzal a céllal, hogy csökkentsék az élelmiszer-pazarlást, és...","id":"20250313_elelmiszermento-kozpont-emk-elelmiszerpazarlas-csokkentese-tiborcz-istvan-etelmentes-fenntarthatosag-kiadasok-kozbeszerzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d0f717c-b83d-4160-a5fe-7a281d686760.jpg","index":0,"item":"985412ba-6953-4eff-8fb4-11de859d05f7","keywords":null,"link":"/360/20250313_elelmiszermento-kozpont-emk-elelmiszerpazarlas-csokkentese-tiborcz-istvan-etelmentes-fenntarthatosag-kiadasok-kozbeszerzes","timestamp":"2025. március. 14. 17:00","title":"10 milliárd felett az állami élelmiszermentés költségei, érdemi eredmény nincs, de Tiborcznak már jutott falat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d430298b-f2eb-46fd-8738-57af41abef3a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már a Microsoft is tud arról a hibáról, ami gyakorlatilag ellehetetleníti a nyomtatást Windows 10 és 11 alatt. Javítás lesz, de hogy mikor, azt nem tudni.","shortLead":"Már a Microsoft is tud arról a hibáról, ami gyakorlatilag ellehetetleníti a nyomtatást Windows 10 és 11 alatt. Javítás...","id":"20250313_microsoft-windows-nyomtatas-hiba-halandzsa-nyomtatasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d430298b-f2eb-46fd-8738-57af41abef3a.jpg","index":0,"item":"1654d095-d521-4b8a-b4a0-e9f2346f34f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250313_microsoft-windows-nyomtatas-hiba-halandzsa-nyomtatasa","timestamp":"2025. március. 13. 09:03","title":"Szöveg helyett halandzsa – újabb hiba van a Windowsban, a nyomtatókat érinti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9df459ea-622f-4d9b-8ff8-179d6eee1ef8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Szerinte ez teljesen nyilvánvalóan következik a NATO határainak keletre tolódásából. ","shortLead":"Szerinte ez teljesen nyilvánvalóan következik a NATO határainak keletre tolódásából. ","id":"20250313_A-lengyel-elnok-arra-keri-az-Egyesult-Allamokat-hogy-telepitsenek-atomfegyvert-az-orszagba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9df459ea-622f-4d9b-8ff8-179d6eee1ef8.jpg","index":0,"item":"8d551fe5-5010-4d8a-b996-82f30c8eef41","keywords":null,"link":"/vilag/20250313_A-lengyel-elnok-arra-keri-az-Egyesult-Allamokat-hogy-telepitsenek-atomfegyvert-az-orszagba","timestamp":"2025. március. 13. 15:19","title":"A lengyel elnök arra kéri az Egyesült Államokat, hogy telepítsenek atomfegyvert az országba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ababbdfe-ca60-4bca-91f4-e1de86c2ca24","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az eddigi egyik legnagyobb költségvetésű hollywoodi film nyáron debütál.","shortLead":"Az eddigi egyik legnagyobb költségvetésű hollywoodi film nyáron debütál.","id":"20250314_Uj-latvanyos-elozetest-kapott-a-Forma-1-es-film","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ababbdfe-ca60-4bca-91f4-e1de86c2ca24.jpg","index":0,"item":"8534996b-551d-4aa1-b06c-e0294be1adb2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250314_Uj-latvanyos-elozetest-kapott-a-Forma-1-es-film","timestamp":"2025. március. 14. 07:31","title":"Új, látványos előzetest kapott a Forma-1-es film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0dd65c-6743-4511-b416-a1c2a627cd7a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A szöveget a kormánykoalíciót alkotó elnöki párt, a jobbközép Köztársaságiak és a centrista pártok, valamint az ellenzékben lévő szocialisták és a Zöldek támogatták, a szintén ellenzéki radikális baloldali Engedetlen Franciaország és a kommunisták ellene szavaztak, míg a legnagyobb ellenzéki frakció, a Marine Le Pen által vezetett Nemzeti Tömörülés képviselői tartózkodtak a szavazáskor.","shortLead":"A szöveget a kormánykoalíciót alkotó elnöki párt, a jobbközép Köztársaságiak és a centrista pártok, valamint...","id":"20250313_befagyasztott-orosz-vagyon-lefoglalasa-ukrajna-tamogatasa-francia-nemzetgyules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a0dd65c-6743-4511-b416-a1c2a627cd7a.jpg","index":0,"item":"cb19a637-67a7-4eb3-b2d8-3b4ef659ec00","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250313_befagyasztott-orosz-vagyon-lefoglalasa-ukrajna-tamogatasa-francia-nemzetgyules","timestamp":"2025. március. 13. 21:32","title":"A befagyasztott orosz vagyon lefoglalását kéri a francia nemzetgyűlés az Ukrajna támogatásának fokozásáról elfogadott határozatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75a3d070-9158-4a0e-a47e-8d9fa3133043","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az intézmény több mint 800 millió dollártól esik el.","shortLead":"Az intézmény több mint 800 millió dollártól esik el.","id":"20250314_usaid-tamogatas-megvonas-elbocsatas-johns-hopkins-egyetem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75a3d070-9158-4a0e-a47e-8d9fa3133043.jpg","index":0,"item":"19d10f66-c51e-4a09-97a9-ab2221351ebc","keywords":null,"link":"/vilag/20250314_usaid-tamogatas-megvonas-elbocsatas-johns-hopkins-egyetem","timestamp":"2025. március. 14. 16:41","title":"Több ezer embert elbocsát a Johns Hopkins Egyetem, miután Trumpék megvonták a USAID-támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886800bc-b2c0-4459-8cf1-18bf3cd36d31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke feljelentést helyezett kilátásba az európai parlamenti dokumentum ügyében.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke feljelentést helyezett kilátásba az európai parlamenti dokumentum ügyében.","id":"20250313_Magyar-Peter-sajtotajekoztato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/886800bc-b2c0-4459-8cf1-18bf3cd36d31.jpg","index":0,"item":"b7438430-1f9d-458a-a65f-04c4e165b4f2","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_Magyar-Peter-sajtotajekoztato","timestamp":"2025. március. 13. 11:32","title":"Magyar Péter: Dömötör Csaba nem tagadta, hogy ők állnak a hamisított aláírás mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]