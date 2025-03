Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909","c_author":"Ballai Vince","category":"360","description":"Eddig 1700 szarvasmarhát kell leölni Kisbajcson a ragadós száj- és körömfájásos megbetegedések miatt. A kórokozó nem véletlenül kapta a ragadós melléknevet: rendkívül fertőző, és a hazai nem szárnyas haszonállatok zömére kockázatot jelent. Állattartók tízezrei aggódhatnak állatok százezreiért. A betegség globálisan 28 milliárd dolláros kárt okoz, nem véletlen a szigorú intézkedések sora, és az, hogy az érintett telepet a miniszterelnök is csak kívülről nézhette meg.","shortLead":"Eddig 1700 szarvasmarhát kell leölni Kisbajcson a ragadós száj- és körömfájásos megbetegedések miatt. A kórokozó nem...","id":"20250311_ragados-szaj-es-koromfajas-jarvany-allategeszsegugy-kisbajcs-babolna-leoles-gazdasag-allattenyesztes-nebih","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909.jpg","index":0,"item":"6abb74f1-db55-493f-9d12-274028722f23","keywords":null,"link":"/360/20250311_ragados-szaj-es-koromfajas-jarvany-allategeszsegugy-kisbajcs-babolna-leoles-gazdasag-allattenyesztes-nebih","timestamp":"2025. március. 11. 14:26","title":"Sorra rendelik el az állattelepeken a vesztegzárat a most felbukkant ragályos kór miatt, amely egyetlen csapással milliárdos kárt okozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a05a571-0337-4585-a309-6cacc34fe571","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Csató Martint a saját csapattársa rúgta fejbe, hosszú kihagyás vár rá.","shortLead":"Csató Martint a saját csapattársa rúgta fejbe, hosszú kihagyás vár rá.","id":"20250310_labdarugas-bekescsaba-csakvar-serules-koponyatores","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a05a571-0337-4585-a309-6cacc34fe571.jpg","index":0,"item":"49e164e9-3119-4ec8-b0a1-a68baa325575","keywords":null,"link":"/sport/20250310_labdarugas-bekescsaba-csakvar-serules-koponyatores","timestamp":"2025. március. 10. 20:40","title":"Koponyatörést szenvedett a Békéscsaba focistája a Csákvár elleni NB II.-es bajnokin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c03c891-b8a9-4992-9007-b5c71a607f18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt „Kell egy jobb ország” című számában Nagy Ervin énekel, és klip végén még a Lánchíd oroszlánja is üvölt egyet.","shortLead":"A Tisza Párt „Kell egy jobb ország” című számában Nagy Ervin énekel, és klip végén még a Lánchíd oroszlánja is üvölt...","id":"20250310_Magyar-Peter-Tisza-himnusz-radnai-nagy-ervin-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c03c891-b8a9-4992-9007-b5c71a607f18.jpg","index":0,"item":"1ff5a6df-98b2-4041-bddf-23d3489597cb","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_Magyar-Peter-Tisza-himnusz-radnai-nagy-ervin-ebx","timestamp":"2025. március. 10. 19:46","title":"„A rablott holmiból épültek birtokok és paloták” - megjelent Magyar Péterék új himnusza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b5e735-d800-464f-9878-ddd8988ab98b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Sok nagy üzletláncnak a 30 százalék fölötti árrés sem volt elég arra, hogy nyereségesek legyenek.","shortLead":"Sok nagy üzletláncnak a 30 százalék fölötti árrés sem volt elég arra, hogy nyereségesek legyenek.","id":"20250312_arres-fizetes-bolt-kereskedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86b5e735-d800-464f-9878-ddd8988ab98b.jpg","index":0,"item":"7a5a06c1-058b-4bd4-b6c6-196918561ec2","keywords":null,"link":"/kkv/20250312_arres-fizetes-bolt-kereskedelem","timestamp":"2025. március. 12. 14:52","title":"Honnan lesz pénzük a boltoknak fizetést adni, ha csak 10 százalék lehet az árrés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ef116c-bb7b-4b73-9bf4-792101835c7c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint bűncselekmény gyanúja nem merült fel.","shortLead":"A rendőrség szerint bűncselekmény gyanúja nem merült fel.","id":"20250312_neprajzi-muzeum-baleset-lezuhant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6ef116c-bb7b-4b73-9bf4-792101835c7c.jpg","index":0,"item":"0de4dfa7-985b-4016-95b5-ef63d029cf30","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_neprajzi-muzeum-baleset-lezuhant","timestamp":"2025. március. 12. 17:10","title":"Lezuhant a Néprajzi Múzeum tetejéről és meghalt egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a9aed9-7876-45ed-aac6-615738e3aa04","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Olyan kórházba vitték a sztrókot kapott férfit a mentők, amelyik nincs felkészítve ilyen ellátásra. Amikor átszállították, már késő volt.","shortLead":"Olyan kórházba vitték a sztrókot kapott férfit a mentők, amelyik nincs felkészítve ilyen ellátásra. Amikor...","id":"20250312_sztrokos-beteg-hiba-korhaz-muller-cecilia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18a9aed9-7876-45ed-aac6-615738e3aa04.jpg","index":0,"item":"2cfc0f85-0355-43b2-bd86-dc0b4c43dee4","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_sztrokos-beteg-hiba-korhaz-muller-cecilia","timestamp":"2025. március. 12. 14:46","title":"Hibázott mindenki, amikor meghalt egy sztrókos beteg, akiről azt hitték, öngyilkosságot követett el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"É. Imre legkorábban 40 év múlva szabadulhat, de addigra 107 éves lenne.","shortLead":"É. Imre legkorábban 40 év múlva szabadulhat, de addigra 107 éves lenne.","id":"20250312_eltunt-villanyszerelok-gyilkosa-itelet-eletfogytiglan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf.jpg","index":0,"item":"b72fbca8-274c-4f88-b406-220637a16018","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_eltunt-villanyszerelok-gyilkosa-itelet-eletfogytiglan","timestamp":"2025. március. 12. 13:34","title":"Megvan az ítélet, élete végéig rács mögött maradhat az eltűnt villanyszerelők gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f958fd-9a76-4535-a042-a9251a37d483","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Már csak pár száz négyzetkilométernyi területet ellenőriz az ukrán hadsereg Nyugat-Oroszországban.","shortLead":"Már csak pár száz négyzetkilométernyi területet ellenőriz az ukrán hadsereg Nyugat-Oroszországban.","id":"20250311_ukrajna-oroszorszag-kurszki-terulet-haboru-telepulesek-visszafoglalasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4f958fd-9a76-4535-a042-a9251a37d483.jpg","index":0,"item":"b8498906-92d2-46c8-b512-1f3e60e38708","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_ukrajna-oroszorszag-kurszki-terulet-haboru-telepulesek-visszafoglalasa","timestamp":"2025. március. 11. 13:29","title":"Előrenyomultak az oroszok a Kurszki területen, tizenkét települést foglaltak vissza az ukránoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]