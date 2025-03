Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d2cbf802-9370-4c0d-91b7-933980230d0c","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Portugália legyőzte Dániát a Nemzetek Ligája negyeddöntőjében, így ők lesznek ott a magyar válogatott csoportjában a 2026-os világbajnokság selejtezőjében.","shortLead":"Portugália legyőzte Dániát a Nemzetek Ligája negyeddöntőjében, így ők lesznek ott a magyar válogatott csoportjában...","id":"20250324_magyar-valogatott-portugalia-dania-vb-selejtezo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2cbf802-9370-4c0d-91b7-933980230d0c.jpg","index":0,"item":"3b5abcb2-2455-45e9-b835-2b632c44410b","keywords":null,"link":"/sport/20250324_magyar-valogatott-portugalia-dania-vb-selejtezo","timestamp":"2025. március. 24. 06:47","title":"Cristiano Ronaldón át vezet a magyar válogatott útja a 2026-os vébére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b150ce-2907-4a53-b146-acc777bebedb","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Most már ablak-ajtó nyitva van Donald Trump szeszélyes irányvonala előtt – írja a filozófus a Süddeutsche Zeitungban.","shortLead":"Most már ablak-ajtó nyitva van Donald Trump szeszélyes irányvonala előtt – írja a filozófus a Süddeutsche...","id":"20250323_Jurgen-Habermas-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46b150ce-2907-4a53-b146-acc777bebedb.jpg","index":0,"item":"08fdaae4-6f3a-4e57-a686-550f68dd3b67","keywords":null,"link":"/360/20250323_Jurgen-Habermas-lapszemle","timestamp":"2025. március. 23. 09:02","title":"Jürgen Habermas: Európa elaludt, vagy csak nem akarta időben észrevenni az Amerika jelentette veszélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11af7725-5baf-4e43-8bf7-0766dd7b0c7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Balázs szerint az ellenzéki képviselőket a mentelmi jog miatt nem lehet átkutatni és ezért vihettek be füstgyertyákat a Parlamentbe.","shortLead":"Németh Balázs szerint az ellenzéki képviselőket a mentelmi jog miatt nem lehet átkutatni és ezért vihettek be...","id":"20250323_nemeth-balazs-fustgyertya-mentelmi-jog-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11af7725-5baf-4e43-8bf7-0766dd7b0c7a.jpg","index":0,"item":"58728c00-797d-4acb-9c6d-abfa162ac9b0","keywords":null,"link":"/itthon/20250323_nemeth-balazs-fustgyertya-mentelmi-jog-fidesz","timestamp":"2025. március. 23. 15:47","title":"Megnyirbálná a mentelmi jogot a Fidesz új szóvivője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128cdbc3-59ae-44e4-ac28-410f5f11ac7a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A brit kormány álláspontja szerint a nemzetközi jog egyértelműen kötelezi Oroszországot az általa Ukrajnának okozott háborús károk megtérítésére, így felhasználhatók a zárolt orosz vagyoneszközök Ukrajna pénzügyi támogatására.","shortLead":"A brit kormány álláspontja szerint a nemzetközi jog egyértelműen kötelezi Oroszországot az általa Ukrajnának okozott...","id":"20250323_orosz-vagyon-zarolasa-london-brit-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/128cdbc3-59ae-44e4-ac28-410f5f11ac7a.jpg","index":0,"item":"5a8b0bbe-fe43-412a-acc7-f89d6efd94fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250323_orosz-vagyon-zarolasa-london-brit-kormany","timestamp":"2025. március. 23. 15:25","title":"Eddig 25 milliárd font értékű orosz pénzügyi eszközt zárolt a brit kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d53749-c957-4c32-9452-7432c26959cb","c_author":"Kováts Eszter","category":"360","description":"A nemek teremtés szerinti sorrendjére való hivatkozás az alkotmányban provokáció és válasz a nemzetközi progresszív törekvésekre. Vélemény.","shortLead":"A nemek teremtés szerinti sorrendjére való hivatkozás az alkotmányban provokáció és válasz a nemzetközi progresszív...","id":"20250323_kovats-eszter-A-nemek-alkotmanyos-helyreallitasarol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87d53749-c957-4c32-9452-7432c26959cb.jpg","index":0,"item":"de1645a0-426f-4959-b8cf-244b4c461199","keywords":null,"link":"/360/20250323_kovats-eszter-A-nemek-alkotmanyos-helyreallitasarol","timestamp":"2025. március. 23. 10:50","title":"Kováts Eszter: A nemek alkotmányos helyreállításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43ac9a33-0ecc-45cc-a503-ca171cc6edee","c_author":"Kuglics Sarolta (EUrologus)","category":"360","description":"Speciális programokkal, algoritmusokkal segítik az onkológiai kezeléseket Európa-szerte, eljön az idő, hogy szoftvert ír fel receptre az orvos. ","shortLead":"Speciális programokkal, algoritmusokkal segítik az onkológiai kezeléseket Európa-szerte, eljön az idő, hogy szoftvert...","id":"20250323_Rakgyogyitas-mesterseges-intelligenciaval-europai-onkologiai-terkep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43ac9a33-0ecc-45cc-a503-ca171cc6edee.jpg","index":0,"item":"3e3fd653-9966-4fe6-9292-39279ee5a4f4","keywords":null,"link":"/360/20250323_Rakgyogyitas-mesterseges-intelligenciaval-europai-onkologiai-terkep","timestamp":"2025. március. 23. 14:00","title":"Rákgyógyítás mesterséges intelligenciával: hogyan veszi fel Európa a versenyt a világszinten is rossz helyzettel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d49b4c-f2d5-4b19-bde2-042b8002e160","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Tavaly március 22-én tette közzé a Kensington-palota a sokkoló videót, amelyben nárciszokkal a háttérben Katalin a kamerába mondta, hogy rákos. A walesi hercegné ikon státuszának a megerősödését jól jelzi, hogy hónapokkal később úgy lett jelölt az év embere címre a Time magazinnál, hogy lényegében eltűnt a nyilvánosság elől. Bár a visszatérése az otthonosság érzését nyújthatja a briteknek, az őt ismerők szerint Katalin már nem az az ember, aki a betegsége előtt volt. ","shortLead":"Tavaly március 22-én tette közzé a Kensington-palota a sokkoló videót, amelyben nárciszokkal a háttérben Katalin...","id":"20250322_katalin-hercegne-rak-video-visszateres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38d49b4c-f2d5-4b19-bde2-042b8002e160.jpg","index":0,"item":"5cbb22c2-2306-4e55-bdb7-2305d4d9487e","keywords":null,"link":"/elet/20250322_katalin-hercegne-rak-video-visszateres","timestamp":"2025. március. 22. 19:07","title":"Egy éve nagyon sokan elszégyellték magukat, amikor Katalin hercegné bejelentette, hogy rákos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Korábban Biden is megtette ugyanezt Trumppal szemben, mondván, nem lehet megbízni benne. ","shortLead":"Korábban Biden is megtette ugyanezt Trumppal szemben, mondván, nem lehet megbízni benne. ","id":"20250322_Trump-megvonta-minositett-informaciok-hozzaferes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9.jpg","index":0,"item":"0d1c4182-2186-4a70-b23a-c6e7a1db1cf7","keywords":null,"link":"/vilag/20250322_Trump-megvonta-minositett-informaciok-hozzaferes","timestamp":"2025. március. 22. 17:52","title":"Tizenöt név volt Trump feketelistáján, akiktől megvonta, hogy minősített információkhoz férhessenek hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]