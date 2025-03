Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f1da6906-cca4-4cb6-b5a9-3ecd6ab59391","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar futballválogatott csapatkapitánya októberben kérte meg barátnője, Buzsik Borka kezét.","shortLead":"A magyar futballválogatott csapatkapitánya októberben kérte meg barátnője, Buzsik Borka kezét.","id":"20250327_szoboszlai-dominik-felesege-buzsik-borka-hazassag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1da6906-cca4-4cb6-b5a9-3ecd6ab59391.jpg","index":0,"item":"692acd1d-88e4-4b82-90e2-2976f3278f7b","keywords":null,"link":"/elet/20250327_szoboszlai-dominik-felesege-buzsik-borka-hazassag-ebx","timestamp":"2025. március. 27. 19:30","title":"Megnősült Szoboszlai Dominik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc4779e-be5e-46bc-b6a3-1d44e52d53c7","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy szép kristálykereszt is jár mellé.","shortLead":"Egy szép kristálykereszt is jár mellé.","id":"20250327_trump-vallasugyi-tanacsado-paula-white-aldas-penzert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cc4779e-be5e-46bc-b6a3-1d44e52d53c7.jpg","index":0,"item":"dc7a33dd-6428-4072-8d80-ff4d0664fc60","keywords":null,"link":"/elet/20250327_trump-vallasugyi-tanacsado-paula-white-aldas-penzert","timestamp":"2025. március. 27. 19:31","title":"Trump vallásügyi tanácsadója ezer dollárért árulja az áldást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cab04d9-a5d4-4275-a31b-81096b7ade93","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ukrán elnök Párizsban újságíróknak adott interjút a háború és a diplomáciai tárgyalások mostani állásáról. 