Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"010f311a-2a06-4eb6-93ab-0f1364a44498","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Grace Davidson azt hitte, sosem lehet saját gyereke, de egy sebészcsoportnak és nagylelkű nővérének köszönhetően már kezében tarthatja pár hónapos lányát.","shortLead":"Grace Davidson azt hitte, sosem lehet saját gyereke, de egy sebészcsoportnak és nagylelkű nővérének köszönhetően már...","id":"20250408_Mehtranszplantacio-baba-Egyesult-Kiralysag-mesterseges-megtermekenyites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/010f311a-2a06-4eb6-93ab-0f1364a44498.jpg","index":0,"item":"3d8ed6ea-85d6-4cc9-83ac-5fce9adfc4bd","keywords":null,"link":"/elet/20250408_Mehtranszplantacio-baba-Egyesult-Kiralysag-mesterseges-megtermekenyites","timestamp":"2025. április. 08. 11:55","title":"Megszületett a brit csodababa, akit egy méhtranszplantáción átesett anya hozott világra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37bc47d8-ba44-4da7-8616-c7ffe9b5cd9c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Magyar Bírói Egyesület szerint ez is azt igazolja, a hatalom nem tekinti partnernek a bírósági szervezetet.","shortLead":"A Magyar Bírói Egyesület szerint ez is azt igazolja, a hatalom nem tekinti partnernek a bírósági szervezetet.","id":"20250406_magyar-biroi-egyesulet-torvenyjavaslat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37bc47d8-ba44-4da7-8616-c7ffe9b5cd9c.jpg","index":0,"item":"204667f9-4ccb-414a-bda9-1611d06c9893","keywords":null,"link":"/itthon/20250406_magyar-biroi-egyesulet-torvenyjavaslat","timestamp":"2025. április. 06. 20:30","title":"Néhány napot kaptak a bírók az őket érintő salátatörvény véleményezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"853e986a-bbe4-4bd3-b9f5-a9cd1ec8d95d","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Portré Alekszandr Ovecskin orosz jégkorongozóról, aki megdöntötte a legendás Wayne Gretzky NHL-gólrekordját.","shortLead":"Portré Alekszandr Ovecskin orosz jégkorongozóról, aki megdöntötte a legendás Wayne Gretzky NHL-gólrekordját.","id":"20250407_Alekszandr-Ovecskin-orosz-jegkorongozo-golrekord-Wayne-Gretzky-NHL-portre-Vlagyimir-Putyin-vodka-Cheetos-Washington-Capitals-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/853e986a-bbe4-4bd3-b9f5-a9cd1ec8d95d.jpg","index":0,"item":"c2d07c29-5072-4994-b683-845d4ef8cb6a","keywords":null,"link":"/sport/20250407_Alekszandr-Ovecskin-orosz-jegkorongozo-golrekord-Wayne-Gretzky-NHL-portre-Vlagyimir-Putyin-vodka-Cheetos-Washington-Capitals-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 06:45","title":"Vodkát iszik és Cheetost zabál Putyin jó barátja, aki halhatatlanná vált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6cd10f2-c8be-40db-8268-4bc21b6ae126","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő reagált a Kúria hídfoglalást érintő korlátozására, és azt ígéri, hogy akármeddig is tart a tiltakozás, annak sikere lesz.","shortLead":"A képviselő reagált a Kúria hídfoglalást érintő korlátozására, és azt ígéri, hogy akármeddig is tart a tiltakozás...","id":"20250408_Hadhazy-reakcio-hatalom-retteg-hidfoglalas-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6cd10f2-c8be-40db-8268-4bc21b6ae126.jpg","index":0,"item":"54106bcf-47cc-4432-abcb-63816ea5bf53","keywords":null,"link":"/itthon/20250408_Hadhazy-reakcio-hatalom-retteg-hidfoglalas-tuntetes","timestamp":"2025. április. 08. 09:47","title":"Hadházy szerint a hatalom retteg, ezért korlátozzák a tüntetés időtartamát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d08937ba-db2f-422d-9625-4cbbeb388696","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy orvost jelölt Vucic elnök.","shortLead":"Egy orvost jelölt Vucic elnök.","id":"20250406_szerbia-kormany-djuro-macut-vucic","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d08937ba-db2f-422d-9625-4cbbeb388696.jpg","index":0,"item":"4ffd0450-a315-4541-9870-51bc8468381d","keywords":null,"link":"/vilag/20250406_szerbia-kormany-djuro-macut-vucic","timestamp":"2025. április. 06. 21:44","title":"Megvan, ki lehet a következő szerb kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"924f782b-937f-452f-bc6e-ad6e326a5ab5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Megérkezett a felfrissített Mercedes S-osztály, mely többek közt továbbfejlesztett önvezetéssel kecsegtet.","shortLead":"Megérkezett a felfrissített Mercedes S-osztály, mely többek közt továbbfejlesztett önvezetéssel kecsegtet.","id":"20250407_nagyobb-tempo-mellett-is-filmet-nezhetnek-vagy-olvashatnak-a-mercedes-s-osztaly-soforok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/924f782b-937f-452f-bc6e-ad6e326a5ab5.jpg","index":0,"item":"38d44133-67c2-48ea-8287-09af1c68c0af","keywords":null,"link":"/cegauto/20250407_nagyobb-tempo-mellett-is-filmet-nezhetnek-vagy-olvashatnak-a-mercedes-s-osztaly-soforok","timestamp":"2025. április. 07. 07:21","title":"Nagyobb tempó mellett is filmet nézhetnek vagy olvashatnak a Mercedes sofőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc1832c-eeb2-4ae8-ae53-439d2b884559","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"Miért emlegetik lelkesen Budapestet egy félreeső angolai faluban a helyiek? Miért ültetnek mangófát spanyol fotósok egy helyi kukoricaföldjén? Miért érzi közelinek a magyarokat a soba grande? Egyáltalán, ki az a soba grande? Megnéztük, mit lehet kezdeni magyar madarászok világra szóló felfedezésével Angola központi fennsíkján, ahol kék vércsék milliói nyüzsögnek minden tavasszal.","shortLead":"Miért emlegetik lelkesen Budapestet egy félreeső angolai faluban a helyiek? Miért ültetnek mangófát spanyol fotósok...","id":"20250406_kek-vercse-riport-vedett-madar-angola-huambo-bailundo-termeszetvedelem-okoturizmus-mme-hivekovics-akos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dc1832c-eeb2-4ae8-ae53-439d2b884559.jpg","index":0,"item":"32e06c36-b3ea-42ea-997f-3ef3746a94bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250406_kek-vercse-riport-vedett-madar-angola-huambo-bailundo-termeszetvedelem-okoturizmus-mme-hivekovics-akos","timestamp":"2025. április. 06. 17:15","title":"Hogyan csinálna turisztikai attrakciót milliónyi madárból néhány magyar Angolában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2da67a3c-0c54-4631-baf6-06aab47403c0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Meta négy modellt is készít az új, LLaMA 4-hez, amiből kettőt már meg is mutatott a világnak. A másik kettő érkezéséről még nincs hír, de részleteket már ezekről is tudni.","shortLead":"A Meta négy modellt is készít az új, LLaMA 4-hez, amiből kettőt már meg is mutatott a világnak. A másik kettő...","id":"20250407_meta-llama-4-nagy-nyelvi-modell-mesterseges-inteligencia-llama-4-scout-llama-4-maverick-llama-4-behemoth","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2da67a3c-0c54-4631-baf6-06aab47403c0.jpg","index":0,"item":"1e3235a1-8a5f-4eaa-929a-a6edb24602c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250407_meta-llama-4-nagy-nyelvi-modell-mesterseges-inteligencia-llama-4-scout-llama-4-maverick-llama-4-behemoth","timestamp":"2025. április. 07. 11:03","title":"Továbbfejlesztette mesterséges intelligenciáját a Meta, állítja, ez most az egyik legerősebb a piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]