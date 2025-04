Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2ab1c38d-79da-4018-b14e-4065089e5557","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagy Ervin reméli, hogy Fábry Sándor élete utolsó részében kimondja, hogy ami itt zajlik, az tarthatatlan.","shortLead":"Nagy Ervin reméli, hogy Fábry Sándor élete utolsó részében kimondja, hogy ami itt zajlik, az tarthatatlan.","id":"20250410_nagy-ervin-fabry-sandorrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ab1c38d-79da-4018-b14e-4065089e5557.jpg","index":0,"item":"549e5d3d-2b99-4313-a961-20d8e75a9ca9","keywords":null,"link":"/elet/20250410_nagy-ervin-fabry-sandorrol","timestamp":"2025. április. 10. 19:24","title":"Nagy Ervin szerint Fábry Sándor felismerte, hogy nem kellett volna befeküdnie a hatalomnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"746b55a3-cfab-4cf7-9c64-7d3b3a522d0c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az első lépés, hogy kiválassza, melyik időgazdálkodási módszer a legmegfelelőbb önnek.","shortLead":"Az első lépés, hogy kiválassza, melyik időgazdálkodási módszer a legmegfelelőbb önnek.","id":"20250410_idobeosztas-modszerek-tippek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/746b55a3-cfab-4cf7-9c64-7d3b3a522d0c.jpg","index":0,"item":"8b291551-fbbf-4692-8cc6-ac47872b1b87","keywords":null,"link":"/elet/20250410_idobeosztas-modszerek-tippek","timestamp":"2025. április. 10. 07:01","title":"Elkésik, halogat, kicsúszik az időből? Dobjon félre mindent, és olvassa el tippjeinket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0797af4a-8164-40c1-b18b-1841424b9158","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A főbb európai indexek szerény csökkenésben, a BUX a csütörtöki záróár alatt 2 százalékkal.","shortLead":"A főbb európai indexek szerény csökkenésben, a BUX a csütörtöki záróár alatt 2 százalékkal.","id":"20250411_Azsiaban-zuhantak-a-tozsdeindexek-Europaban-csendes-a-kereskedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0797af4a-8164-40c1-b18b-1841424b9158.jpg","index":0,"item":"b4eba0b8-4500-4fd2-afec-67b9c8c269ff","keywords":null,"link":"/kkv/20250411_Azsiaban-zuhantak-a-tozsdeindexek-Europaban-csendes-a-kereskedes","timestamp":"2025. április. 11. 09:58","title":"Ázsiában zuhantak a tőzsdeindexek, Európában viszont csendesen zajlik a kereskedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e55a4f9-2517-4285-9ba0-68558924c4a3","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Inkább azt írja ki a pólójára, mennyi pénzt tett zsebre a Hunyadi-sorozatért – ezzel is támadták Ruttkay Zsófia forgatókönyvírót, miután meghekkelve a díszbemutatót tiltakozásképpen egy „FUCK NER” feliratú pólóban állt ki az Orbán-rendszer összesereglett elitje elé. Pedig nem kapott extra magas fizetést a munkájáért, miközben évtizedek óta a többi független filmes szakemberrel együtt napi harcot vív azért, hogy egyáltalán dolgozhasson. Milyen megélni, hogy eközben a NER-kegyencek milliárdokért készíthetnek filmeket? Hogyan szállt ki a produkcióból, és miért vívódott, hogy elmenjen-e egyáltalán a bemutatóra? Felveszi újra a pólót? Hány ezer eurós titoktartási szerződés köti? És szükség van egyáltalán állami pénzből készült kurzusfilmekre? A botrányt kavaró tiltakozás óta Ruttkay Zsófia először szólalt meg hosszabban, a Fülke Extrában Gergely Zsófiával beszélgetett.","shortLead":"Inkább azt írja ki a pólójára, mennyi pénzt tett zsebre a Hunyadi-sorozatért – ezzel is támadták Ruttkay Zsófia...","id":"20250411_ruttkay-zsofia-hunyadi-sorozat-forgatokonyv-fuck-ner-interju-podcast-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e55a4f9-2517-4285-9ba0-68558924c4a3.jpg","index":0,"item":"151750ac-1a9a-415c-bb5c-de02a47490bb","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_ruttkay-zsofia-hunyadi-sorozat-forgatokonyv-fuck-ner-interju-podcast-ebx","timestamp":"2025. április. 11. 06:01","title":"Természeti csapás, hogy Rákay Philip vagy Dobó Kata kap milliárdokat filmkészítésre – a Hunyadi FUCK NER-pólós forgatókönyvírója, Ruttkay Zsófia a Fülke Extrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91acc84b-cc7e-44ee-8015-e61ecdc0dca0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai közösségi oldal felhasználói a mesterséges intelligenciával generált mémeket osztanak meg, hogy így gúnyolják ki a Donald Trump által indított vámháborút.","shortLead":"A kínai közösségi oldal felhasználói a mesterséges intelligenciával generált mémeket osztanak meg, hogy így gúnyolják...","id":"20250410_egyesult-allamok-kina-donald-trump-vamhaboru-memek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91acc84b-cc7e-44ee-8015-e61ecdc0dca0.jpg","index":0,"item":"cd5a7723-646d-424d-aa40-be903feec0ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20250410_egyesult-allamok-kina-donald-trump-vamhaboru-memek","timestamp":"2025. április. 10. 15:03","title":"Elöntötték az Amerikát gúnyoló mémek a kínai közösségi oldalakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a8c450e-485a-4e34-9b80-3829b33d7ccc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A tüntetők kedden az Erzsébet hídon kezdenek, majd felvonulnak a Várba, ahonnan másnap visszamennek a hídra.","shortLead":"A tüntetők kedden az Erzsébet hídon kezdenek, majd felvonulnak a Várba, ahonnan másnap visszamennek a hídra.","id":"20250411_hadhazy-erzsebet-hid-var-vonulas-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a8c450e-485a-4e34-9b80-3829b33d7ccc.jpg","index":0,"item":"e8ed4b8c-25f5-4db1-9bc1-78f0318a12f0","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_hadhazy-erzsebet-hid-var-vonulas-tuntetes","timestamp":"2025. április. 11. 11:49","title":"Hadházyék a jövő héten az Erzsébet híd után a Várba vonulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e6f59f-9f31-4b28-92f2-058a40144fa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 21 Kutatóközpont népszerűségi rangsorát tavaly októberben még Orbán Viktor vezette, most azonban Most Magyar Péter áll az élen, a második Hadházy Ákos. Sulyok Tamás államfő nagyon népszerűtlen, Gyurcsány Ferenc még inkább.","shortLead":"A 21 Kutatóközpont népszerűségi rangsorát tavaly októberben még Orbán Viktor vezette, most azonban Most Magyar Péter...","id":"20250411_magyar-peter-legnepszerubb-politikus-hadhazy-akos-orban-viktor-21-kutatokozpont-felmeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72e6f59f-9f31-4b28-92f2-058a40144fa6.jpg","index":0,"item":"dade0905-40bd-4db2-9b65-8b6ff5e908dc","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_magyar-peter-legnepszerubb-politikus-hadhazy-akos-orban-viktor-21-kutatokozpont-felmeres","timestamp":"2025. április. 11. 10:59","title":"Magyar Péter a legnépszerűbb politikus, Orbán Viktor az elsőről fél év alatt a harmadik helyre csúszott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94990c61-8b62-4af9-892d-ee4d35c8614b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"24 fok is lehet.","shortLead":"24 fok is lehet.","id":"20250410_tavasz-hetvege-idojaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94990c61-8b62-4af9-892d-ee4d35c8614b.jpg","index":0,"item":"cbe31348-7d3c-4fd9-97d1-84d991d517b6","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_tavasz-hetvege-idojaras","timestamp":"2025. április. 10. 16:46","title":"Hétvégén visszatér a tavasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]