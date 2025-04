Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7ccde987-4c02-408f-a63c-442b3dd20d2e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azt nem tudni, kap-e új megbízást, vagy ebben a három hónapban kimerült Peter Marocco kormányzati tevékenysége.","shortLead":"Azt nem tudni, kap-e új megbízást, vagy ebben a három hónapban kimerült Peter Marocco kormányzati tevékenysége.","id":"20250414_peter-marocco-usaid-laszlo-andras-orban-viktor-amerikai-kulugy-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ccde987-4c02-408f-a63c-442b3dd20d2e.jpg","index":0,"item":"f3e74fa4-9780-4456-80c2-1ae5494629b7","keywords":null,"link":"/vilag/20250414_peter-marocco-usaid-laszlo-andras-orban-viktor-amerikai-kulugy-trump","timestamp":"2025. április. 14. 12:12","title":"Távozott hivatalából a USAID szétverését levezénylő politikai megbízott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd3f2c4b-541c-4349-a1eb-3040bc5e163e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Máshogy kell majd keresni a Netflixen, hamarosan akár már a hangulata alapján is válogathat a platform könyvtárában.","shortLead":"Máshogy kell majd keresni a Netflixen, hamarosan akár már a hangulata alapján is válogathat a platform könyvtárában.","id":"20250414_netflix-openai-keresomotor-tartalom-ajanlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd3f2c4b-541c-4349-a1eb-3040bc5e163e.jpg","index":0,"item":"91d4d16a-7885-4f9d-a294-52ce4f50b89c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250414_netflix-openai-keresomotor-tartalom-ajanlas","timestamp":"2025. április. 14. 11:03","title":"Beépítik a ChatGPT-t a Netflixbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Schmidt Mária sztálinistázására reagálnak. ","shortLead":"Schmidt Mária sztálinistázására reagálnak. ","id":"20250415_Akademiai-Dolgozok-Foruma-A-kormany-valodi-szandeka-az-MTA-vagyonanak-megszerzese-es-a-kutatohalozat-lerombolasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad.jpg","index":0,"item":"a43a764c-3bc8-47c7-a0bb-eeef42642a08","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Akademiai-Dolgozok-Foruma-A-kormany-valodi-szandeka-az-MTA-vagyonanak-megszerzese-es-a-kutatohalozat-lerombolasa","timestamp":"2025. április. 15. 07:33","title":"Akadémiai Dolgozók Fóruma: A kormány valódi szándéka az MTA vagyonának megszerzése és a kutatóhálózat lerombolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ff5446-d84d-4082-9430-887e6d44dee5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Könnyen találkozhatnak szexuális jellegű tartalmakkal, és felügyelet nélkül kapcsolatba léphetnek felnőttekkel.","shortLead":"Könnyen találkozhatnak szexuális jellegű tartalmakkal, és felügyelet nélkül kapcsolatba léphetnek felnőttekkel.","id":"20250414_roblox-jatekplatform-veszelyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80ff5446-d84d-4082-9430-887e6d44dee5.jpg","index":0,"item":"854a6e5e-3973-4876-96c1-fd8ef4d1acd4","keywords":null,"link":"/elet/20250414_roblox-jatekplatform-veszelyek","timestamp":"2025. április. 14. 14:26","title":"Nincsenek biztonságban a gyerekek a Robloxon egy felkavaró kutatás szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"020331bc-2a92-4255-b5b1-4a04b98bbcb9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem kapnak több frissítést a Samsung Galaxy S20-sorozatának mobiljai, új funkciók mellett a biztonsági javítások sem érkeznek többé.","shortLead":"Nem kapnak több frissítést a Samsung Galaxy S20-sorozatának mobiljai, új funkciók mellett a biztonsági javítások sem...","id":"20250413_samsung-galaxy-s20-szeria-tamogatas-vege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/020331bc-2a92-4255-b5b1-4a04b98bbcb9.jpg","index":0,"item":"01c8d3cf-debf-4a33-a0a8-a52f7b493c3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250413_samsung-galaxy-s20-szeria-tamogatas-vege","timestamp":"2025. április. 13. 20:03","title":"Milyen mobilja van? Lehet, hogy épp most szűnt meg a támogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a3b223-1229-4dae-b82e-afae3f4349c7","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Úgy látszik, ott nem bánják, ha külföldi pénz érkezik egy alkotmányos testülethez.","shortLead":"Úgy látszik, ott nem bánják, ha külföldi pénz érkezik egy alkotmányos testülethez.","id":"20250415_Magyar-allami-tamogatas-a-szerbiai-magyar-onkormanyzatnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13a3b223-1229-4dae-b82e-afae3f4349c7.jpg","index":0,"item":"b05aac1e-15b8-4f8a-946f-94d22a14b98d","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Magyar-allami-tamogatas-a-szerbiai-magyar-onkormanyzatnak","timestamp":"2025. április. 15. 07:04","title":"Magyar állami támogatás a szerbiai magyar önkormányzatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52571252-3257-4d68-bf3f-fe5d35bab735","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A XIV. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra keretein belül debütált Magyarországon a Mercedes-Maybach SL 680 Monogram, a nyitható tetejű luxus sportkocsik Louis Vuittonja.","shortLead":"A XIV. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra keretein belül debütált Magyarországon a Mercedes-Maybach SL 680 Monogram...","id":"20250414_700-logo-120-millio-forintert-luxustol-tocsogo-legujabb-kabrio-mercedes-maybach-sl-680","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52571252-3257-4d68-bf3f-fe5d35bab735.jpg","index":0,"item":"6c7934df-86d9-4742-99f2-48b17fcd9533","keywords":null,"link":"/cegauto/20250414_700-logo-120-millio-forintert-luxustol-tocsogo-legujabb-kabrio-mercedes-maybach-sl-680","timestamp":"2025. április. 14. 07:27","title":"700 Maybach-logó 120 millió forintért: beültünk a luxustól tocsogó legújabb puccos kabrióba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a653b995-cfb2-4084-bd74-294f5e73812f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Tisza Párt szavazólapját kitöltők körében minimális többségben voltak az Ukrajna EU-tagságát támogatók. A Medián közvélemény-kutatása reprezentatív felmérése ezzel éppen ellenkezőleg, minimális elutasítottságot mért nemrég, de erre van magyarázat.","shortLead":"A Tisza Párt szavazólapját kitöltők körében minimális többségben voltak az Ukrajna EU-tagságát támogatók. A Medián...","id":"20250413_Osszevetettuk-hogy-Ukrajna-EU-tagsagarol-mit-hozott-ki-a-Tisza-szavazasa-es-mit-mert-a-Median-kutatasa-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a653b995-cfb2-4084-bd74-294f5e73812f.jpg","index":0,"item":"78cadcf7-120b-4059-b799-063deb9ad569","keywords":null,"link":"/itthon/20250413_Osszevetettuk-hogy-Ukrajna-EU-tagsagarol-mit-hozott-ki-a-Tisza-szavazasa-es-mit-mert-a-Median-kutatasa-ebx","timestamp":"2025. április. 13. 20:25","title":"Összevetettük, hogy Ukrajna EU-tagságáról mit hozott ki a Tisza szavazása és mit mért a Medián kutatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]