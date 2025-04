Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9028d536-f043-4e9e-9ab3-966bb2b3bc0a","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Kialakultak a Bajnokok Ligája elődöntőinek párosításai.","shortLead":"Kialakultak a Bajnokok Ligája elődöntőinek párosításai.","id":"20250416_bajnokok-ligaja-real-madrid-arsenal-internazionale-bayern-munchen-osszefoglalo-negyeddonto-visszavago-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9028d536-f043-4e9e-9ab3-966bb2b3bc0a.jpg","index":0,"item":"3ad1ee5b-f818-47cd-a2f6-f685343f9701","keywords":null,"link":"/sport/20250416_bajnokok-ligaja-real-madrid-arsenal-internazionale-bayern-munchen-osszefoglalo-negyeddonto-visszavago-ebx","timestamp":"2025. április. 16. 23:06","title":"BL: Kettős vereséggel búcsúzott a címvédő Real Madrid, hatalmasat küzdött a Bayern München, de ez is kevésnek bizonyult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"867cae49-da17-4c5b-9add-ebbf7bdb4072","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hogy lesznek így Tesla robotaxik?","shortLead":"Hogy lesznek így Tesla robotaxik?","id":"20250416_Elon-Musk-Trump-tarifa-Cybercab-robotaxi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/867cae49-da17-4c5b-9add-ebbf7bdb4072.jpg","index":0,"item":"3efd4084-1ef2-4fed-bc70-0b07db0b89f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250416_Elon-Musk-Trump-tarifa-Cybercab-robotaxi","timestamp":"2025. április. 16. 07:56","title":"Elon Musk legfontosabb autós projektje is veszélybe került Trump kínai tarifája miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c651b156-db7a-46d2-9185-8f70360e9e5f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az RSF vezetője, Mohamed Hamdan Dagalo a „béke és az egység kormányának” nevezte a hadsereget támogató kormánnyal szemben felállított kabinetet.","shortLead":"Az RSF vezetője, Mohamed Hamdan Dagalo a „béke és az egység kormányának” nevezte a hadsereget támogató kormánnyal...","id":"20250416_szudan-lazadok-ellenkormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c651b156-db7a-46d2-9185-8f70360e9e5f.jpg","index":0,"item":"7dc44a23-334f-400c-9bd6-fa75a8dc3d53","keywords":null,"link":"/vilag/20250416_szudan-lazadok-ellenkormany","timestamp":"2025. április. 16. 08:02","title":"Ellenkormányt alakítottak a szudáni lázadók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4296d62-24d1-47b9-93b1-e5ab897a184a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi már nincs munkaviszonyban a budapesti unitáriusokkal.","shortLead":"A férfi már nincs munkaviszonyban a budapesti unitáriusokkal.","id":"20250415_Tisza_Part_Unitarius_lelkesz_Magyar_Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4296d62-24d1-47b9-93b1-e5ab897a184a.jpg","index":0,"item":"0dcc2352-08d6-4883-b3a5-b36dc1809235","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Tisza_Part_Unitarius_lelkesz_Magyar_Peter","timestamp":"2025. április. 15. 08:25","title":"A Budapesti Unitárius Egyházközség elhatárolódott a megafonos segédlelkésztől, akit rendőrök vittek el a Tisza rendezvényéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9ae8c5-135e-451b-9956-f641a54b9b0f","c_author":"Balla István","category":"360","description":"Minden tanár olvasástanár – véli Steklács János nyelvész, oktatáskutató, aki szerint nem lenne szabad abbahagyni az olvasás tanítását a negyedik osztályban, és az nem is csak a magyarórák feladata. Volna megoldás a magyar gyerekek egyre romló szövegértési képességeinek javítására, de egyelőre csak a fióknak készült el egy erről szóló javaslatcsomag, ami pedig „kevés pénzért az egész országot lényegesen jobbá tehetné”. ","shortLead":"Minden tanár olvasástanár – véli Steklács János nyelvész, oktatáskutató, aki szerint nem lenne szabad abbahagyni...","id":"20250416_steklacs-janos-olvasas-olvasastanitas-szovegertes-pisa-iskola-oktatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f9ae8c5-135e-451b-9956-f641a54b9b0f.jpg","index":0,"item":"77a08ab1-ab67-44e7-b5f1-1fbbadff6b36","keywords":null,"link":"/360/20250416_steklacs-janos-olvasas-olvasastanitas-szovegertes-pisa-iskola-oktatas","timestamp":"2025. április. 16. 12:09","title":"„Már addigra eldől, hogyan fogunk olvasni, amikor még egy betűt sem tanultunk az iskolában”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b74c162-197e-4d04-8cc0-5dac229035cc","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A profiltisztítás érdekében egyeztetne a kormánnyal, a jövőben a jegybank csak az alapvető feladataira koncentrálna. A napokban elindulhat a tárgyalás az MNB és a kormány között.","shortLead":"A profiltisztítás érdekében egyeztetne a kormánnyal, a jövőben a jegybank csak az alapvető feladataira koncentrálna...","id":"20250415_MNB-botrany-Varga-Mihaly-vagyonkezelo-alapitvanyok-megszuntetes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b74c162-197e-4d04-8cc0-5dac229035cc.jpg","index":0,"item":"5c443e88-315e-4120-897c-69b158ca1388","keywords":null,"link":"/kkv/20250415_MNB-botrany-Varga-Mihaly-vagyonkezelo-alapitvanyok-megszuntetes-ebx","timestamp":"2025. április. 15. 12:29","title":"Az MNB-botrány miatt Varga Mihály megszüntetné a vagyonkezelő alapítványokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3978cdb6-7a49-4102-9840-f61675c529cd","c_author":"Lengyel Tibor","category":"kultura","description":"A Fidesz megrendelésére a nemzetközi politikai és médiakorrupciós hálózat magyarországi szálairól szól az egyik dokumentumfilm, a másik meg az illegális migrációról.","shortLead":"A Fidesz megrendelésére a nemzetközi politikai és médiakorrupciós hálózat magyarországi szálairól szól az egyik...","id":"20250416_Kiderult-milyen-propagandafilmeket-rendel-a-Fidesz-frakcio-felmilliardert-a-Kalomista-fia-vezette-cegtol-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3978cdb6-7a49-4102-9840-f61675c529cd.jpg","index":0,"item":"7de2dda8-99a1-45d7-b8c1-6a6eb84110eb","keywords":null,"link":"/kultura/20250416_Kiderult-milyen-propagandafilmeket-rendel-a-Fidesz-frakcio-felmilliardert-a-Kalomista-fia-vezette-cegtol-ebx","timestamp":"2025. április. 16. 10:59","title":"Kiderült, milyen propagandafilmeket rendel a Fidesz-frakció félmilliárdért a Kálomista fia vezette cégtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49aeade5-80b4-49aa-ae3a-d374de6c99ee","c_author":"Pavló Péter","category":"360","description":"Olyan forradalom zajlik az egészségügyben, melynek élén nem orvosok és ápolók állnak, hanem egyesek és nullák. A mesterséges intelligencia az egészséges életet kínálja – eltarthat-e 140 évig? És pontosan milyen áttörések várhatók a daganatos és szívbetegbetegségek, a demencia, az egyénre szabott kezelések és az immunrendszer brutális felturbózása terén?","shortLead":"Olyan forradalom zajlik az egészségügyben, melynek élén nem orvosok és ápolók állnak, hanem egyesek és nullák...","id":"20250415_mesterseges-intelligencia-a-gyogyitasban-ai-diagnozis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49aeade5-80b4-49aa-ae3a-d374de6c99ee.jpg","index":0,"item":"a4024e85-3cc4-40c9-a971-77ca61c462e4","keywords":null,"link":"/360/20250415_mesterseges-intelligencia-a-gyogyitasban-ai-diagnozis","timestamp":"2025. április. 15. 12:02","title":"„Öt–tíz éven belül megkétszerezheti az ember élettartamát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]