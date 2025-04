A detroiti repülőtéren elvették egy 26 éves magyar férfi telefonját, a határőrök rabosították és visszaküldték Európába – írta a 444.hu. A férfi elmondása szerint a legálisan az Egyesült Államokban élő nagynénjét és a kettős állampolgár unokatestvérét készült meglátogatni könnyített beutazási engedéllyel, de a határőrök úgy gondolták, hogy illegális munkavállalásra készül.

A repülőtéren átnézték a telefonját, benne nem csak üzeneteit, hanem a fényképeit és a keresési előzményeit is. Így találtak rá arra, hogy három évvel korábban amikor ugyanígy kint járt, néhányszor szívességből elment a nagynénje irodákat takarító vállalkozásába besegíteni porszívózni, és hogy most két barátja tervezte, hogy elutaznak ők is. Ráadásul a munkahelyével, ahol egyébként is home office-ban dolgozik, megbeszélte, hogy három hónapot az Egyesült Államokban töltve folytatja a munkát – ebből az egészből a határőrök azt a következtetést vonták le, hogy biztosan dolgozni jönne az USA-ba.

A kihallgatása után közölték vele, hogy azonnal haza kell utaznia. Rabosították, majd átfoglalták a jegyét egy öt órával későbbi járatra, a köztes időt egy zárt váróban kellett töltenie, majd fegyveresek kísérték az Európába tartó repülőre.

Ezzel még viszonylag könnyen meg is úszta: mostanában egyre több európait küldenek haza az amerikai repülőterekről, de sokakat akár napokig ott is tartanak. Több olyan embert is visszafordítottak, akik szerint az egyetlen bűnük az volt, hogy Donald Trumpot kritizálták.